Рейтинг@Mail.ru
Активисты принесли огромный стул к посольству Британии для Гордона Брауна - РИА Новости, 21.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220621/velikobritaniya-1797046925.html
Активисты принесли огромный стул к посольству Британии для Гордона Брауна
Активисты принесли огромный стул к посольству Британии для Гордона Брауна - РИА Новости, 21.06.2022
Активисты принесли огромный стул к посольству Британии для Гордона Брауна
Активисты принесли к посольству Великобритании в Москве гигантский стул для бывшего британского премьера Гордона Брауна, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T15:08
2022-06-21T16:05
россия
великобритания
гордон браун
владимир путин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797063030_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2cb7509dda815e178a58aa4b4afb18fe.jpg
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Активисты принесли к посольству Великобритании в Москве гигантский стул для бывшего британского премьера Гордона Брауна, сообщил корреспондент РИА Новости.Несколько человек в масках установили предмет мебели высотой в полтора человеческих роста напротив ворот дипмиссии.Как писал таблоид Daily Mail, экс-премьер Браун, вспоминая о своем визите в Москву в 2006 году, сетовал, что его посадили на "очень низкий стул".По мнению чиновника, это было сделано преднамеренно, чтобы он смотрел на президента России Владимира Путина "снизу вверх".
https://ria.ru/20220621/kiva-1797007954.html
россия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Активисты отреагировали на жалобу экс-премьера Великобритании на "очень низкий стул"
Большой стул для экс-премьера Великобритании: активисты отреагировали на жалобу Брауна
2022-06-21T15:08
true
PT0M14S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797063030_38:0:1478:1080_1920x0_80_0_0_9966ad90fbc77893e5c29a7b31798232.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, великобритания, гордон браун, владимир путин, в мире
15:08 21.06.2022 (обновлено: 16:05 21.06.2022)
 
Активисты принесли огромный стул к посольству Британии для Гордона Брауна

Активисты оставили у посольства Великобритании огромный стул для экс-премьера Брауна

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Активисты принесли к посольству Великобритании в Москве гигантский стул для бывшего британского премьера Гордона Брауна, сообщил корреспондент РИА Новости.
Несколько человек в масках установили предмет мебели высотой в полтора человеческих роста напротив ворот дипмиссии.
Как писал таблоид Daily Mail, экс-премьер Браун, вспоминая о своем визите в Москву в 2006 году, сетовал, что его посадили на "очень низкий стул".
По мнению чиновника, это было сделано преднамеренно, чтобы он смотрел на президента России Владимира Путина "снизу вверх".
Илья Кива - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
13:23Специальная военная операция на Украине
Кива потребовал от Великобритании прекратить спонсировать режим Зеленского
 
РоссияВеликобританияГордон БраунВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала