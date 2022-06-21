https://ria.ru/20220621/velikobritaniya-1797046925.html
Активисты принесли огромный стул к посольству Британии для Гордона Брауна
Активисты принесли огромный стул к посольству Британии для Гордона Брауна - РИА Новости, 21.06.2022
Активисты принесли огромный стул к посольству Британии для Гордона Брауна
Активисты принесли к посольству Великобритании в Москве гигантский стул для бывшего британского премьера Гордона Брауна, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T15:08
2022-06-21T15:08
2022-06-21T16:05
россия
великобритания
гордон браун
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Активисты принесли к посольству Великобритании в Москве гигантский стул для бывшего британского премьера Гордона Брауна, сообщил корреспондент РИА Новости.Несколько человек в масках установили предмет мебели высотой в полтора человеческих роста напротив ворот дипмиссии.Как писал таблоид Daily Mail, экс-премьер Браун, вспоминая о своем визите в Москву в 2006 году, сетовал, что его посадили на "очень низкий стул".По мнению чиновника, это было сделано преднамеренно, чтобы он смотрел на президента России Владимира Путина "снизу вверх".
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Активисты отреагировали на жалобу экс-премьера Великобритании на "очень низкий стул"
Большой стул для экс-премьера Великобритании: активисты отреагировали на жалобу Брауна
2022-06-21T15:08
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PT0M14S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, великобритания, гордон браун, владимир путин, в мире
15:08 21.06.2022 (обновлено: 16:05 21.06.2022)
Активисты принесли огромный стул к посольству Британии для Гордона Брауна
Активисты оставили у посольства Великобритании огромный стул для экс-премьера Брауна