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Активисты принесли огромный стул к посольству Британии для Гордона Брауна

Активисты принесли огромный стул к посольству Британии для Гордона Брауна - РИА Новости, 21.06.2022

Активисты принесли огромный стул к посольству Британии для Гордона Брауна

Активисты принесли к посольству Великобритании в Москве гигантский стул для бывшего британского премьера Гордона Брауна, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T15:08

2022-06-21T15:08

2022-06-21T16:05

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Активисты принесли к посольству Великобритании в Москве гигантский стул для бывшего британского премьера Гордона Брауна, сообщил корреспондент РИА Новости.Несколько человек в масках установили предмет мебели высотой в полтора человеческих роста напротив ворот дипмиссии.Как писал таблоид Daily Mail, экс-премьер Браун, вспоминая о своем визите в Москву в 2006 году, сетовал, что его посадили на "очень низкий стул".По мнению чиновника, это было сделано преднамеренно, чтобы он смотрел на президента России Владимира Путина "снизу вверх".

https://ria.ru/20220621/kiva-1797007954.html

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Активисты отреагировали на жалобу экс-премьера Великобритании на "очень низкий стул" Большой стул для экс-премьера Великобритании: активисты отреагировали на жалобу Брауна 2022-06-21T15:08 true PT0M14S

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Екатерина Зайцева

россия, великобритания, гордон браун, владимир путин, в мире