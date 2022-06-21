https://ria.ru/20220621/valyuta-1796906462.html

РБК: в России разрешат отрицательные ставки для части валютных счетов

РБК: в России разрешат отрицательные ставки для части валютных счетов - РИА Новости, 21.06.2022

РБК: в России разрешат отрицательные ставки для части валютных счетов

Минэкономразвития разработало законопроект, позволяющий банкам фактически применять отрицательные ставки по валютным депозитам для клиентов — юридических лиц по РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T01:52

2022-06-21T01:52

2022-06-21T01:52

экономика

министерство финансов рф (минфин россии)

центральный банк рф (цб рф)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Минэкономразвития разработало законопроект, позволяющий банкам фактически применять отрицательные ставки по валютным депозитам для клиентов — юридических лиц по особым правилам, пишет РБК со ссылкой на документ.Как отмечается, поправки поддержали в Минфине и в Центробанке.Как пояснили в регуляторе, поправки разработали для уменьшения концентрации средств в валюте у кредитных организаций."Изменения в законодательство направлены на постепенную девалютизацию российской экономики. При этом положения закона будут распространяться также на правоотношения, возникшие из договоров депозита юридического лица в иностранной валюте, заключенных до вступления закона в силу", — заявил в беседе с РБК представитель ЦБ.По его словам, поправки разрабатывали при активном участии Банка России. Собеседник издания добавил, что если их примут, то они вступят в силу спустя десять дней после официального опубликования.

https://ria.ru/20220616/ekonomika-1795699203.html

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экономика, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)