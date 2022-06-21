РБК: в России разрешат отрицательные ставки для части валютных счетов
РБК: в России определили механизм отрицательных ставок по валюте для юридических лиц
Электронное табло пункта обмена валют на одной из улиц в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Минэкономразвития разработало законопроект, позволяющий банкам фактически применять отрицательные ставки по валютным депозитам для клиентов — юридических лиц по особым правилам, пишет РБК со ссылкой на документ.
Как отмечается, поправки поддержали в Минфине и в Центробанке.
"Законопроект предполагает внесение изменений в статью 29 закона "О банках и банковской деятельности": она будет дополнена новой нормой, разрешающей кредитным организациям взимать с корпоративных клиентов комиссии по депозитам, открытым в любой иностранной валюте. Размер вознаграждения может превышать величину процентов, начисленных по вкладу. Банкам также разрешат распространить подобные комиссии на уже заключенные договоры", — сообщает издание.
Как пояснили в регуляторе, поправки разработали для уменьшения концентрации средств в валюте у кредитных организаций.
"Изменения в законодательство направлены на постепенную девалютизацию российской экономики. При этом положения закона будут распространяться также на правоотношения, возникшие из договоров депозита юридического лица в иностранной валюте, заключенных до вступления закона в силу", — заявил в беседе с РБК представитель ЦБ.
По его словам, поправки разрабатывали при активном участии Банка России. Собеседник издания добавил, что если их примут, то они вступят в силу спустя десять дней после официального опубликования.