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РБК: в России разрешат отрицательные ставки для части валютных счетов - РИА Новости, 21.06.2022
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РБК: в России разрешат отрицательные ставки для части валютных счетов
РБК: в России разрешат отрицательные ставки для части валютных счетов - РИА Новости, 21.06.2022
РБК: в России разрешат отрицательные ставки для части валютных счетов
Минэкономразвития разработало законопроект, позволяющий банкам фактически применять отрицательные ставки по валютным депозитам для клиентов — юридических лиц по РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T01:52
2022-06-21T01:52
экономика
министерство финансов рф (минфин россии)
центральный банк рф (цб рф)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Минэкономразвития разработало законопроект, позволяющий банкам фактически применять отрицательные ставки по валютным депозитам для клиентов — юридических лиц по особым правилам, пишет РБК со ссылкой на документ.Как отмечается, поправки поддержали в Минфине и в Центробанке.Как пояснили в регуляторе, поправки разработали для уменьшения концентрации средств в валюте у кредитных организаций."Изменения в законодательство направлены на постепенную девалютизацию российской экономики. При этом положения закона будут распространяться также на правоотношения, возникшие из договоров депозита юридического лица в иностранной валюте, заключенных до вступления закона в силу", — заявил в беседе с РБК представитель ЦБ.По его словам, поправки разрабатывали при активном участии Банка России. Собеседник издания добавил, что если их примут, то они вступят в силу спустя десять дней после официального опубликования.
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экономика, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
01:52 21.06.2022
 
РБК: в России разрешат отрицательные ставки для части валютных счетов

РБК: в России определили механизм отрицательных ставок по валюте для юридических лиц

© РИА Новости / Григорий СысоевЭлектронное табло пункта обмена валют на одной из улиц в Москве
Электронное табло пункта обмена валют на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Электронное табло пункта обмена валют на одной из улиц в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Минэкономразвития разработало законопроект, позволяющий банкам фактически применять отрицательные ставки по валютным депозитам для клиентов — юридических лиц по особым правилам, пишет РБК со ссылкой на документ.
Как отмечается, поправки поддержали в Минфине и в Центробанке.
"Законопроект предполагает внесение изменений в статью 29 закона "О банках и банковской деятельности": она будет дополнена новой нормой, разрешающей кредитным организациям взимать с корпоративных клиентов комиссии по депозитам, открытым в любой иностранной валюте. Размер вознаграждения может превышать величину процентов, начисленных по вкладу. Банкам также разрешат распространить подобные комиссии на уже заключенные договоры", — сообщает издание.
Как пояснили в регуляторе, поправки разработали для уменьшения концентрации средств в валюте у кредитных организаций.
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"Изменения в законодательство направлены на постепенную девалютизацию российской экономики. При этом положения закона будут распространяться также на правоотношения, возникшие из договоров депозита юридического лица в иностранной валюте, заключенных до вступления закона в силу", — заявил в беседе с РБК представитель ЦБ.
По его словам, поправки разрабатывали при активном участии Банка России. Собеседник издания добавил, что если их примут, то они вступят в силу спустя десять дней после официального опубликования.
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