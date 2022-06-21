https://ria.ru/20220621/vaktsina-1796950799.html

Минздрав обновил рекомендации по вакцинации против COVID-19

Минздрав обновил рекомендации по вакцинации против COVID-19 - РИА Новости, 21.06.2022

Минздрав обновил рекомендации по вакцинации против COVID-19

Минздрав России обновил временные методические рекомендации по порядку проведения вакцинации против COVID-19, в том числе актуализировал перечень вакцин с... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T11:05

2022-06-21T11:05

2022-06-21T11:05

россия

общество

здоровье - общество

коронавирус covid-19

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Минздрав России обновил временные методические рекомендации по порядку проведения вакцинации против COVID-19, в том числе актуализировал перечень вакцин с учетом новых препаратов и дополнительного интраназального способа введения, сообщается на сайте министерства здравоохранения РФ."Актуализирован перечень вакцин с учетом выхода новых препаратов и вакцин с дополнительным способом введения – интраназальным",- говорится в сообщении.Методические рекомендации разработаны ведущими учеными и клиницистами и предназначены для руководителей медицинских организаций и их структурных подразделений, врачей-терапевтов, врачей общей практики, врачей-инфекционистов, а также иных специалистов, осуществляющих вакцинацию, уточнили в министерстве.Обновленная версия документа содержит также раздел о порядке проведения вакцинации детей с различными заболеваниями. Так, при решении вопроса о вакцинации детей с первичным иммунодефицитом не требуется дополнительных исследований иммунного статуса, так как диагноз уже верифицирован, уточняется в материале.Кроме того, в документе указано, что органические поражения нервной системы у детей не являются противопоказанием к вакцинации."Детям старше 12 лет из группы высокого риска тяжелого и осложнённого течения новой коронавирусной инфекции следует проходить вакцинацию в приоритетном порядке",- подчеркнули в Минздраве.Методические рекомендации направлены в регионы для организации работы по вакцинации населения, уточняется в материале.

https://ria.ru/20220621/antitela-1796910438.html

https://ria.ru/20220615/vaktsiny-1795565119.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)