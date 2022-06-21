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Минздрав обновил рекомендации по вакцинации против COVID-19 - РИА Новости, 21.06.2022
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Минздрав обновил рекомендации по вакцинации против COVID-19
Минздрав обновил рекомендации по вакцинации против COVID-19 - РИА Новости, 21.06.2022
Минздрав обновил рекомендации по вакцинации против COVID-19
Минздрав России обновил временные методические рекомендации по порядку проведения вакцинации против COVID-19, в том числе актуализировал перечень вакцин с... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T11:05
2022-06-21T11:05
россия
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Минздрав России обновил временные методические рекомендации по порядку проведения вакцинации против COVID-19, в том числе актуализировал перечень вакцин с учетом новых препаратов и дополнительного интраназального способа введения, сообщается на сайте министерства здравоохранения РФ."Актуализирован перечень вакцин с учетом выхода новых препаратов и вакцин с дополнительным способом введения – интраназальным",- говорится в сообщении.Методические рекомендации разработаны ведущими учеными и клиницистами и предназначены для руководителей медицинских организаций и их структурных подразделений, врачей-терапевтов, врачей общей практики, врачей-инфекционистов, а также иных специалистов, осуществляющих вакцинацию, уточнили в министерстве.Обновленная версия документа содержит также раздел о порядке проведения вакцинации детей с различными заболеваниями. Так, при решении вопроса о вакцинации детей с первичным иммунодефицитом не требуется дополнительных исследований иммунного статуса, так как диагноз уже верифицирован, уточняется в материале.Кроме того, в документе указано, что органические поражения нервной системы у детей не являются противопоказанием к вакцинации."Детям старше 12 лет из группы высокого риска тяжелого и осложнённого течения новой коронавирусной инфекции следует проходить вакцинацию в приоритетном порядке",- подчеркнули в Минздраве.Методические рекомендации направлены в регионы для организации работы по вакцинации населения, уточняется в материале.
https://ria.ru/20220621/antitela-1796910438.html
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россия, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
11:05 21.06.2022
 
Минздрав обновил рекомендации по вакцинации против COVID-19

Минздрав добавил назальную вакцину против COVID-19 в рекомендации по вакцинации

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАмпула с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Ампула с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Ампула с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V"). Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Минздрав России обновил временные методические рекомендации по порядку проведения вакцинации против COVID-19, в том числе актуализировал перечень вакцин с учетом новых препаратов и дополнительного интраназального способа введения, сообщается на сайте министерства здравоохранения РФ.
"Актуализирован перечень вакцин с учетом выхода новых препаратов и вакцин с дополнительным способом введения – интраназальным",- говорится в сообщении.
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Методические рекомендации разработаны ведущими учеными и клиницистами и предназначены для руководителей медицинских организаций и их структурных подразделений, врачей-терапевтов, врачей общей практики, врачей-инфекционистов, а также иных специалистов, осуществляющих вакцинацию, уточнили в министерстве.
Обновленная версия документа содержит также раздел о порядке проведения вакцинации детей с различными заболеваниями. Так, при решении вопроса о вакцинации детей с первичным иммунодефицитом не требуется дополнительных исследований иммунного статуса, так как диагноз уже верифицирован, уточняется в материале.
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Число нежелательных реакций на российские COVID-вакцины составило 0,08%
Кроме того, в документе указано, что органические поражения нервной системы у детей не являются противопоказанием к вакцинации.
"Детям старше 12 лет из группы высокого риска тяжелого и осложнённого течения новой коронавирусной инфекции следует проходить вакцинацию в приоритетном порядке",- подчеркнули в Минздраве.
Методические рекомендации направлены в регионы для организации работы по вакцинации населения, уточняется в материале.
 
РоссияОбществоЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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