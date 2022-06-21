Figaro рассказала о позиции Франции, Германии и Италии по Украине
Figaro: Франция, Германия и Италия выступают за уступки территорий Украины в адрес России
© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Киеве
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Киеве
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Франция, Германия и Италия выступают за скорейшее дипломатическое урегулирования ситуации на Украине даже ценой территориальных уступок в пользу России со стороны Киева, заявил в колонке для Figaro французский политик Николя Бавере.
По его словам, недавний визит на Украину лидеров трех страх лишь подчеркнул раскол среди европейского сообщества по вопросу урегулирования в бывшей советской республике.
"Давно откладываемый визит Эммануэля Макрона, Олафа Шольца и Марио Драги в Киев должен был символизировать единство ЕС в его поддержке Украины <…>. Однако объявление о статусе "немедленного кандидата" в члены ЕС для Киева, как и о предоставлении военной помощи <…> не может скрыть растущие разногласия внутри демократий относительно целей конфликта", — написал Бавере.
Специалист отметил, что европейское сообщество разделилось на сторонников продолжения санкционного давления на Москву и выступающих за скорейшее урегулирование ситуации на Украине с помощью дипломатии.
Как указал политик, страны восточного блока ЕС вместе с Великобританией нацелены на дальнейшее усиление конфронтации с Россией, но их ближайшие союзники считают верным совсем другое развитие ситуации.
"Страны Западной Европы — Франция, Германия и Италия —выступают, по слухам, за дипломатическое решение конфликта путем переговоров с Москвой о территориальном компромиссе", — заявил Бавере.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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