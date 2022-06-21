https://ria.ru/20220621/ustupki-1796911904.html

Figaro рассказала о позиции Франции, Германии и Италии по Украине

Figaro рассказала о позиции Франции, Германии и Италии по Украине - РИА Новости, 21.06.2022

Figaro рассказала о позиции Франции, Германии и Италии по Украине

Франция, Германия и Италия выступают за скорейшее дипломатическое урегулирования ситуации на Украине даже ценой территориальных уступок в пользу России со... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T04:45

2022-06-21T04:45

2022-06-21T04:45

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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киев

евросоюз

олаф шольц

эммануэль макрон

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Франция, Германия и Италия выступают за скорейшее дипломатическое урегулирования ситуации на Украине даже ценой территориальных уступок в пользу России со стороны Киева, заявил в колонке для Figaro французский политик Николя Бавере.По его словам, недавний визит на Украину лидеров трех страх лишь подчеркнул раскол среди европейского сообщества по вопросу урегулирования в бывшей советской республике.Специалист отметил, что европейское сообщество разделилось на сторонников продолжения санкционного давления на Москву и выступающих за скорейшее урегулирование ситуации на Украине с помощью дипломатии. Как указал политик, страны восточного блока ЕС вместе с Великобританией нацелены на дальнейшее усиление конфронтации с Россией, но их ближайшие союзники считают верным совсем другое развитие ситуации.При этом США, по мнению политика, занимают промежуточную позицию, одновременно оказывая военную помощь Киеву, опасаясь дальнейшей эскалации и не исключая дипломатическую инициативу, исходящую от Парижа, Берлина и Рима.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220621/otkaz-1796910992.html

https://ria.ru/20220617/eskalatsiya-1795940004.html

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в мире, украина, россия, киев, евросоюз, олаф шольц, эммануэль макрон, марио драги, николя бавере, франция, италия, германия