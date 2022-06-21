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Figaro рассказала о позиции Франции, Германии и Италии по Украине - РИА Новости, 21.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220621/ustupki-1796911904.html
Figaro рассказала о позиции Франции, Германии и Италии по Украине
Figaro рассказала о позиции Франции, Германии и Италии по Украине - РИА Новости, 21.06.2022
Figaro рассказала о позиции Франции, Германии и Италии по Украине
Франция, Германия и Италия выступают за скорейшее дипломатическое урегулирования ситуации на Украине даже ценой территориальных уступок в пользу России со... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T04:45
2022-06-21T04:45
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
евросоюз
олаф шольц
эммануэль макрон
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Франция, Германия и Италия выступают за скорейшее дипломатическое урегулирования ситуации на Украине даже ценой территориальных уступок в пользу России со стороны Киева, заявил в колонке для Figaro французский политик Николя Бавере.По его словам, недавний визит на Украину лидеров трех страх лишь подчеркнул раскол среди европейского сообщества по вопросу урегулирования в бывшей советской республике.Специалист отметил, что европейское сообщество разделилось на сторонников продолжения санкционного давления на Москву и выступающих за скорейшее урегулирование ситуации на Украине с помощью дипломатии. Как указал политик, страны восточного блока ЕС вместе с Великобританией нацелены на дальнейшее усиление конфронтации с Россией, но их ближайшие союзники считают верным совсем другое развитие ситуации.При этом США, по мнению политика, занимают промежуточную позицию, одновременно оказывая военную помощь Киеву, опасаясь дальнейшей эскалации и не исключая дипломатическую инициативу, исходящую от Парижа, Берлина и Рима.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220621/otkaz-1796910992.html
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в мире, украина, россия, киев, евросоюз, олаф шольц, эммануэль макрон, марио драги, николя бавере, франция, италия, германия
04:45 21.06.2022
 
Figaro рассказала о позиции Франции, Германии и Италии по Украине

Figaro: Франция, Германия и Италия выступают за уступки территорий Украины в адрес России

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Киеве
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Франция, Германия и Италия выступают за скорейшее дипломатическое урегулирования ситуации на Украине даже ценой территориальных уступок в пользу России со стороны Киева, заявил в колонке для Figaro французский политик Николя Бавере.
По его словам, недавний визит на Украину лидеров трех страх лишь подчеркнул раскол среди европейского сообщества по вопросу урегулирования в бывшей советской республике.
"Давно откладываемый визит Эммануэля Макрона, Олафа Шольца и Марио Драги в Киев должен был символизировать единство ЕС в его поддержке Украины <…>. Однако объявление о статусе "немедленного кандидата" в члены ЕС для Киева, как и о предоставлении военной помощи <…> не может скрыть растущие разногласия внутри демократий относительно целей конфликта", — написал Бавере.
Специалист отметил, что европейское сообщество разделилось на сторонников продолжения санкционного давления на Москву и выступающих за скорейшее урегулирование ситуации на Украине с помощью дипломатии.
Марио Драги, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Олаф Шольц во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
04:04
В США заявили об отказе Шольца и Макрона пойти на требование Зеленского
Как указал политик, страны восточного блока ЕС вместе с Великобританией нацелены на дальнейшее усиление конфронтации с Россией, но их ближайшие союзники считают верным совсем другое развитие ситуации.
"Страны Западной Европы — Франция, Германия и Италия —выступают, по слухам, за дипломатическое решение конфликта путем переговоров с Москвой о территориальном компромиссе", — заявил Бавере.
При этом США, по мнению политика, занимают промежуточную позицию, одновременно оказывая военную помощь Киеву, опасаясь дальнейшей эскалации и не исключая дипломатическую инициативу, исходящую от Парижа, Берлина и Рима.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
17 июня, 08:00
Европа берет курс на эскалацию
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевЕвросоюзОлаф ШольцЭммануэль МакронМарио ДрагиНиколя БавереФранцияИталияГермания
 
 
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