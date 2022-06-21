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Россия эвакуировала более двух милллионов человек из Украины и Донбасса - РИА Новости, 21.06.2022
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Россия эвакуировала более двух милллионов человек из Украины и Донбасса
Россия эвакуировала более двух милллионов человек из Украины и Донбасса - РИА Новости, 21.06.2022
Россия эвакуировала более двух милллионов человек из Украины и Донбасса
Россия за сутки без помощи Украины эвакуировала из опасных районов этой страны и республик Донбасса почти 22 тысячи человек, всего за время спецоперации... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T21:36
2022-06-21T21:36
здоровье - общество
владимир путин
россия
украина
донбасс
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Россия за сутки без помощи Украины эвакуировала из опасных районов этой страны и республик Донбасса почти 22 тысячи человек, всего за время спецоперации эвакуированы более 2 миллионов, заявил на брифинге во вторник руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию - начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."За прошедшие сутки, без участия украинской стороны, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 21 947 человек, в том числе 3826 детей, а всего с начала специальной военной операции - 2 002 773 человека, из которых 318 144 - дети", - сказал Мизинцев.Он уточнил, что границу РФ пересекли более 300 тысяч личных автомобилей.По словам Мизинцева, в России работают более 9,5 тысячи пунктов временного размещения для беженцев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220618/kadry-1796254583.html
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здоровье - общество, владимир путин, россия, украина, донбасс
21:36 21.06.2022
 
Россия эвакуировала более двух милллионов человек из Украины и Донбасса

Мизинцев: Россия эвакуировала более двух милллионов человек из Украины и Донбасса

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЛюди на одной из улиц в Мариуполе
Люди на одной из улиц в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Люди на одной из улиц в Мариуполе. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Россия за сутки без помощи Украины эвакуировала из опасных районов этой страны и республик Донбасса почти 22 тысячи человек, всего за время спецоперации эвакуированы более 2 миллионов, заявил на брифинге во вторник руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию - начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"За прошедшие сутки, без участия украинской стороны, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 21 947 человек, в том числе 3826 детей, а всего с начала специальной военной операции - 2 002 773 человека, из которых 318 144 - дети", - сказал Мизинцев.
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Он уточнил, что границу РФ пересекли более 300 тысяч личных автомобилей.
По словам Мизинцева, в России работают более 9,5 тысячи пунктов временного размещения для беженцев.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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