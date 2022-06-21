https://ria.ru/20220621/ukraina-1797113565.html

Токаев считает важным продолжать переговоры по Украине

Токаев считает важным продолжать переговоры по Украине - РИА Новости, 21.06.2022

Токаев считает важным продолжать переговоры по Украине

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев убежден, что нормализация ситуации на Украине возможна лишь в случае наличия доброй воли Москвы и Киева, он считает... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T17:41

2022-06-21T17:41

2022-06-21T18:06

в мире

касым-жомарт токаев

владимир путин

украина

казахстан

россия

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772161788_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_c24652fdb267cd83941e70bbdb0da02d.jpg

АЛМА-АТА, 21 июн - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев убежден, что нормализация ситуации на Украине возможна лишь в случае наличия доброй воли Москвы и Киева, он считает важным продолжать переговоры.Токаев во вторник принял участие в специальной панельной сессии Катарского экономического форума. В ходе дискуссии президент ответил на ряд вопросов, касающихся насущных вызовов в международной политике, в особенности в контексте происходящих геополитических потрясений в Европе, событий вокруг российско-украинского конфликта."Отвечая на вопрос по поводу перспектив разрешения российско-украинского конфликта мирным путем, лидер Казахстана подчеркнул важность продолжения переговорного процесса. По мнению Касым-Жомарта Токаева, для решения этого конфликта необходима добрая воля каждой из сторон", - говорится в сообщении пресс-службы президента Казахстана.При этом Токаев "указал на разногласия в международном сообществе и слабость совета безопасности ООН в урегулировании данного вопроса"."Никогда ранее ООН не оказывалась в такой неприятной ситуации. Даже во времена холодной войны ООН была гораздо более сплоченной. Я весьма обеспокоен тем, что будет происходить с ООН в будущем. При этом, я твердо верю в многосторонность и твердо убежден, что международное сообщество должно быть более сплоченным и показывать солидарность, и конечно же, оказать положительное влияние на оба государства для того, чтобы они могли прийти к миру", – заявил казахстанский лидер.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220618/politika-1796372429.html

https://ria.ru/20220614/ukraina-1795026482.html

украина

казахстан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, касым-жомарт токаев, владимир путин, украина, казахстан, россия, оон