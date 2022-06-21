17:41 21.06.2022 (обновлено: 18:06 21.06.2022)
Токаев считает важным продолжать переговоры по Украине
Токаев считает важным продолжать переговоры для урегулирования ситуации на Украине
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев . Архивное фото
АЛМА-АТА, 21 июн - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев убежден, что нормализация ситуации на Украине возможна лишь в случае наличия доброй воли Москвы и Киева, он считает важным продолжать переговоры.
Токаев во вторник принял участие в специальной панельной сессии Катарского экономического форума. В ходе дискуссии президент ответил на ряд вопросов, касающихся насущных вызовов в международной политике, в особенности в контексте происходящих геополитических потрясений в Европе, событий вокруг российско-украинского конфликта.
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"Отвечая на вопрос по поводу перспектив разрешения российско-украинского конфликта мирным путем, лидер Казахстана подчеркнул важность продолжения переговорного процесса. По мнению Касым-Жомарта Токаева, для решения этого конфликта необходима добрая воля каждой из сторон", - говорится в сообщении пресс-службы президента Казахстана.
При этом Токаев "указал на разногласия в международном сообществе и слабость совета безопасности ООН в урегулировании данного вопроса".
"Никогда ранее ООН не оказывалась в такой неприятной ситуации. Даже во времена холодной войны ООН была гораздо более сплоченной. Я весьма обеспокоен тем, что будет происходить с ООН в будущем. При этом, я твердо верю в многосторонность и твердо убежден, что международное сообщество должно быть более сплоченным и показывать солидарность, и конечно же, оказать положительное влияние на оба государства для того, чтобы они могли прийти к миру", – заявил казахстанский лидер.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.