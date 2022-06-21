17:24 21.06.2022 (обновлено: 18:55 21.06.2022)
Госдеп подтвердил смерть гражданина США на Украине
Госдеп призвал американцев не ездить на Украину после смерти гражданина США Забельски
© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 июн — РИА Новости. Госдепартамент подтвердил гибель на Украине гражданина США Стивена Забельски и вновь призвал соотечественников воздержаться от поездок в эту страну.
"Мы связались с его семьей и оказали всю возможную консульскую поддержку", — сообщил РИА Новости представитель внешнеполитического ведомства.
Он добавил, что из уважения к семье госдепартамент не будет раскрывать дополнительных подробностей случившегося.
Газета The Washington Post сообщила накануне, что 52-летний житель штата Нью-Йорк Забельски погиб во время боевых действий под селом Дорожнянка 15 мая. Дома у мужчины осталась жена и пятеро приемных детей.
Ранее британская The Telegraph сообщила, что российские военные взяли в плен в пригороде Харькова двух американских наемников, воевавших на стороне Киева. По данным газеты, речь идет о 39-летнем Александре Дрюке и 27-летнем Энди Хюйне, которые стали первыми пленными с американскими паспортами за время спецоперации. Госдепартамент ранее информировал, что располагает неподтвержденными данными о судьбе соотечественников и выясняет подробности в контакте с семьями, украинскими властями и Красным Крестом.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.