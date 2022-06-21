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Госдеп подтвердил смерть гражданина США на Украине - РИА Новости, 21.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220621/ukraina-1797108803.html
Госдеп подтвердил смерть гражданина США на Украине
Госдеп подтвердил смерть гражданина США на Украине - РИА Новости, 21.06.2022
Госдеп подтвердил смерть гражданина США на Украине
Госдепартамент подтвердил гибель на Украине гражданина США Стивена Забельски и вновь призвал соотечественников воздержаться от поездок в эту страну. РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T17:24
2022-06-21T18:55
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
государственный департамент сша
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 21 июн — РИА Новости. Госдепартамент подтвердил гибель на Украине гражданина США Стивена Забельски и вновь призвал соотечественников воздержаться от поездок в эту страну."Мы связались с его семьей и оказали всю возможную консульскую поддержку", — сообщил РИА Новости представитель внешнеполитического ведомства. Он добавил, что из уважения к семье госдепартамент не будет раскрывать дополнительных подробностей случившегося.Газета The Washington Post сообщила накануне, что 52-летний житель штата Нью-Йорк Забельски погиб во время боевых действий под селом Дорожнянка 15 мая. Дома у мужчины осталась жена и пятеро приемных детей.Ранее британская The Telegraph сообщила, что российские военные взяли в плен в пригороде Харькова двух американских наемников, воевавших на стороне Киева. По данным газеты, речь идет о 39-летнем Александре Дрюке и 27-летнем Энди Хюйне, которые стали первыми пленными с американскими паспортами за время спецоперации. Госдепартамент ранее информировал, что располагает неподтвержденными данными о судьбе соотечественников и выясняет подробности в контакте с семьями, украинскими властями и Красным Крестом.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220621/naemnik-1796907328.html
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в мире, украина, сша, государственный департамент сша, ситуация в днр и лнр
17:24 21.06.2022 (обновлено: 18:55 21.06.2022)
 
Госдеп подтвердил смерть гражданина США на Украине

Госдеп призвал американцев не ездить на Украину после смерти гражданина США Забельски

© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 июн — РИА Новости. Госдепартамент подтвердил гибель на Украине гражданина США Стивена Забельски и вновь призвал соотечественников воздержаться от поездок в эту страну.
"Мы связались с его семьей и оказали всю возможную консульскую поддержку", — сообщил РИА Новости представитель внешнеполитического ведомства.
Он добавил, что из уважения к семье госдепартамент не будет раскрывать дополнительных подробностей случившегося.
Газета The Washington Post сообщила накануне, что 52-летний житель штата Нью-Йорк Забельски погиб во время боевых действий под селом Дорожнянка 15 мая. Дома у мужчины осталась жена и пятеро приемных детей.
Украинский военный возле Харькова - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
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Наемник из США назвал ВСУ "цирком уродов" после боя с украинским спецназом
Ранее британская The Telegraph сообщила, что российские военные взяли в плен в пригороде Харькова двух американских наемников, воевавших на стороне Киева. По данным газеты, речь идет о 39-летнем Александре Дрюке и 27-летнем Энди Хюйне, которые стали первыми пленными с американскими паспортами за время спецоперации. Госдепартамент ранее информировал, что располагает неподтвержденными данными о судьбе соотечественников и выясняет подробности в контакте с семьями, украинскими властями и Красным Крестом.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Здание МИД Испании - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
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