https://ria.ru/20220621/ukraina-1797108803.html

Госдеп подтвердил смерть гражданина США на Украине

Госдеп подтвердил смерть гражданина США на Украине - РИА Новости, 21.06.2022

Госдеп подтвердил смерть гражданина США на Украине

Госдепартамент подтвердил гибель на Украине гражданина США Стивена Забельски и вновь призвал соотечественников воздержаться от поездок в эту страну. РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T17:24

2022-06-21T17:24

2022-06-21T18:55

специальная военная операция на украине

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ВАШИНГТОН, 21 июн — РИА Новости. Госдепартамент подтвердил гибель на Украине гражданина США Стивена Забельски и вновь призвал соотечественников воздержаться от поездок в эту страну."Мы связались с его семьей и оказали всю возможную консульскую поддержку", — сообщил РИА Новости представитель внешнеполитического ведомства. Он добавил, что из уважения к семье госдепартамент не будет раскрывать дополнительных подробностей случившегося.Газета The Washington Post сообщила накануне, что 52-летний житель штата Нью-Йорк Забельски погиб во время боевых действий под селом Дорожнянка 15 мая. Дома у мужчины осталась жена и пятеро приемных детей.Ранее британская The Telegraph сообщила, что российские военные взяли в плен в пригороде Харькова двух американских наемников, воевавших на стороне Киева. По данным газеты, речь идет о 39-летнем Александре Дрюке и 27-летнем Энди Хюйне, которые стали первыми пленными с американскими паспортами за время спецоперации. Госдепартамент ранее информировал, что располагает неподтвержденными данными о судьбе соотечественников и выясняет подробности в контакте с семьями, украинскими властями и Красным Крестом.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220621/naemnik-1796907328.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, сша, государственный департамент сша, ситуация в днр и лнр