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Вся нефтепереработка на Украине не функционирует, заявил глава "Нафтогаза" - РИА Новости, 21.06.2022
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Вся нефтепереработка на Украине не функционирует, заявил глава "Нафтогаза"
Вся нефтепереработка на Украине не функционирует, заявил глава "Нафтогаза" - РИА Новости, 21.06.2022
Вся нефтепереработка на Украине не функционирует, заявил глава "Нафтогаза"
Глава компании "Нафтогаз Украина" Юрий Витренко заявил, что вся нефтеперерабатывающая промышленность в стране не работает из-за боевых действий. РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T17:11
2022-06-21T17:11
в мире
владимир путин
украина
россия
донбасс
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Глава компании "Нафтогаз Украина" Юрий Витренко заявил, что вся нефтеперерабатывающая промышленность в стране не работает из-за боевых действий."Вся нефтепереработка на Украине не работает из-за атак агрессора", - сказал на брифинге Витренко.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс
17:11 21.06.2022
 
Вся нефтепереработка на Украине не функционирует, заявил глава "Нафтогаза"

Глава "Нафтогаза" Витренко: нефтеперерабатывающая промышленность на Украине не работает

© РИА Новости / Александр Максименко / Перейти в фотобанкПредупреждающий знак на территории дожимной компрессорной станции в Харьковской области
Предупреждающий знак на территории дожимной компрессорной станции в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Александр Максименко
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Предупреждающий знак на территории дожимной компрессорной станции в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Глава компании "Нафтогаз Украина" Юрий Витренко заявил, что вся нефтеперерабатывающая промышленность в стране не работает из-за боевых действий.
"Вся нефтепереработка на Украине не работает из-за атак агрессора", - сказал на брифинге Витренко.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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