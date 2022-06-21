Вся нефтепереработка на Украине не функционирует, заявил глава "Нафтогаза"
Глава "Нафтогаза" Витренко: нефтеперерабатывающая промышленность на Украине не работает
© РИА Новости / Александр Максименко / Перейти в фотобанкПредупреждающий знак на территории дожимной компрессорной станции в Харьковской области
Предупреждающий знак на территории дожимной компрессорной станции в Харьковской области. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Глава компании "Нафтогаз Украина" Юрий Витренко заявил, что вся нефтеперерабатывающая промышленность в стране не работает из-за боевых действий.
"Вся нефтепереработка на Украине не работает из-за атак агрессора", - сказал на брифинге Витренко.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.