https://ria.ru/20220621/ukraina-1797021749.html

Украинские войска несут значительные потери, резервисты не хотят воевать

Украинские войска несут значительные потери, резервисты не хотят воевать - РИА Новости, 21.06.2022

Украинские войска несут значительные потери, резервисты не хотят воевать

Украинские военные, действующие в Северодонецке, несут значительные потери, некоторые батальоны остаются вовсе без военнослужащих, следует из сводки Минобороны... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T14:09

2022-06-21T14:09

2022-06-21T15:12

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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Украинские военные, действующие в Северодонецке, несут значительные потери, некоторые батальоны остаются вовсе без военнослужащих, следует из сводки Минобороны России, распространенной во вторник."В ходе проведения специальной военной операции противник продолжает нести значительные потери. В 57-й механизированной бригаде ВСУ, действующей в Северодонецке, в одном из батальонов в строю осталось только 28 военнослужащих, в другом – только командный состав", - говорится в документе.Отмечается, что резервы для восполнения потерь исчерпаны, а батальоны теробороны, прибывающие из западных регионов Украины для усиления, отказываются выдвигаться на передовую."В зоне ответственности оперативной тактической группы "Соледар" военнослужащие 101-й бригады территориальной обороны ВСУ заявили, что "не желают принимать участие в боевых действиях" и самостоятельно отправились в тыловой район. Отказников более 600 человек", - добавили в Минобороны РФ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, вооруженные силы украины, украина