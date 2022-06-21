14:09 21.06.2022 (обновлено: 15:12 21.06.2022)
Украинские войска несут значительные потери, резервисты не хотят воевать
Минобороны сообщило о значительных потерях в 57-й бригаде ВСУ в Северодонецке
© AP Photo / Oleksandr RatushniakУкраинский танк в Северодонецке
© AP Photo / Oleksandr Ratushniak
Украинский танк в Северодонецке. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Украинские военные, действующие в Северодонецке, несут значительные потери, некоторые батальоны остаются вовсе без военнослужащих, следует из сводки Минобороны России, распространенной во вторник.
"В ходе проведения специальной военной операции противник продолжает нести значительные потери. В 57-й механизированной бригаде ВСУ, действующей в Северодонецке, в одном из батальонов в строю осталось только 28 военнослужащих, в другом – только командный состав", - говорится в документе.
Отмечается, что резервы для восполнения потерь исчерпаны, а батальоны теробороны, прибывающие из западных регионов Украины для усиления, отказываются выдвигаться на передовую.
"В зоне ответственности оперативной тактической группы "Соледар" военнослужащие 101-й бригады территориальной обороны ВСУ заявили, что "не желают принимать участие в боевых действиях" и самостоятельно отправились в тыловой район. Отказников более 600 человек", - добавили в Минобороны РФ.