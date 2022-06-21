https://ria.ru/20220621/ukraina-1797015785.html

Российские войска уничтожили за сутки 15 американских гаубиц М-777

Российские войска уничтожили за сутки 15 американских гаубиц М-777 - РИА Новости, 21.06.2022

Российские войска уничтожили за сутки 15 американских гаубиц М-777

Российские войска уничтожили за сутки 15 американских 155-мм гаубиц М-777, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T13:48

2022-06-21T13:48

2022-06-21T15:12

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

дружковка

сша

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь конашенков

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Российские войска уничтожили за сутки 15 американских 155-мм гаубиц М-777, сообщило Минобороны России."Поступившие от США и европейских стран Украине 155-мм гаубицы М-777 стали хорошей целью для российских средств огневого поражения. Только за прошедшие сутки было уничтожено 15 единиц, большинство из которых - в районе железнодорожной станции Дружковка, не успев сделать ещё ни одного выстрела", - говорится в сообщении.МО РФ: за сутки уничтожено 15 гаубиц М-777, большинство в районе ж/д станции Дружковка, они не успели сделать ни одного выстрела

украина

дружковка

сша

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, дружковка, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков