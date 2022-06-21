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Российские войска уничтожили за сутки 15 американских гаубиц М-777
Российские войска уничтожили за сутки 15 американских гаубиц М-777 - РИА Новости, 21.06.2022
Российские войска уничтожили за сутки 15 американских гаубиц М-777
Российские войска уничтожили за сутки 15 американских 155-мм гаубиц М-777, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T13:48
2022-06-21T13:48
2022-06-21T15:12
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
дружковка
сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Российские войска уничтожили за сутки 15 американских 155-мм гаубиц М-777, сообщило Минобороны России."Поступившие от США и европейских стран Украине 155-мм гаубицы М-777 стали хорошей целью для российских средств огневого поражения. Только за прошедшие сутки было уничтожено 15 единиц, большинство из которых - в районе железнодорожной станции Дружковка, не успев сделать ещё ни одного выстрела", - говорится в сообщении.МО РФ: за сутки уничтожено 15 гаубиц М-777, большинство в районе ж/д станции Дружковка, они не успели сделать ни одного выстрела
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, дружковка, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков
13:48 21.06.2022 (обновлено: 15:12 21.06.2022)
Российские войска уничтожили за сутки 15 американских гаубиц М-777
Минобороны: ВС России за сутки уничтожили 15 американских гаубиц М-777, переданных Украине