Украина не предпринимала попыток возобновить переговоры с Россией
Песков: Украина не пыталсь возобновить переговоры с Россией после визита лидеров ЕС
© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Киеве
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Украина не предпринимала попыток возобновить переговоры с РФ после визита европейских лидеров в Киев, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нет, не было", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, были ли со стороны Украины попытки возобновления переговоров.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги посетили Киев и встретились с Владимиром Зеленским. Немецкие СМИ сообщали, что на встрече они в том числе уговаривали Зеленского договариваться с Россией.