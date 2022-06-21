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Украина не предпринимала попыток возобновить переговоры с Россией - РИА Новости, 21.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220621/ukraina-1797002924.html
Украина не предпринимала попыток возобновить переговоры с Россией
Украина не предпринимала попыток возобновить переговоры с Россией - РИА Новости, 21.06.2022
Украина не предпринимала попыток возобновить переговоры с Россией
Украина не предпринимала попыток возобновить переговоры с РФ после визита европейских лидеров в Киев, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T13:09
2022-06-21T13:09
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Украина не предпринимала попыток возобновить переговоры с РФ после визита европейских лидеров в Киев, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Нет, не было", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, были ли со стороны Украины попытки возобновления переговоров.Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги посетили Киев и встретились с Владимиром Зеленским. Немецкие СМИ сообщали, что на встрече они в том числе уговаривали Зеленского договариваться с Россией.
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в мире, украина, россия, дмитрий песков
13:09 21.06.2022
 
Украина не предпринимала попыток возобновить переговоры с Россией

Песков: Украина не пыталсь возобновить переговоры с Россией после визита лидеров ЕС

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Украина не предпринимала попыток возобновить переговоры с РФ после визита европейских лидеров в Киев, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нет, не было", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, были ли со стороны Украины попытки возобновления переговоров.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги посетили Киев и встретились с Владимиром Зеленским. Немецкие СМИ сообщали, что на встрече они в том числе уговаривали Зеленского договариваться с Россией.
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияДмитрий Песков
 
 
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