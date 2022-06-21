https://ria.ru/20220621/ukraina-1797002924.html

Украина не предпринимала попыток возобновить переговоры с Россией

Украина не предпринимала попыток возобновить переговоры с Россией - РИА Новости, 21.06.2022

Украина не предпринимала попыток возобновить переговоры с Россией

Украина не предпринимала попыток возобновить переговоры с РФ после визита европейских лидеров в Киев, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T13:09

2022-06-21T13:09

2022-06-21T13:09

специальная военная операция на украине

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украина

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Украина не предпринимала попыток возобновить переговоры с РФ после визита европейских лидеров в Киев, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Нет, не было", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, были ли со стороны Украины попытки возобновления переговоров.Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги посетили Киев и встретились с Владимиром Зеленским. Немецкие СМИ сообщали, что на встрече они в том числе уговаривали Зеленского договариваться с Россией.

https://ria.ru/20220620/ukraina-1796278985.html

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, дмитрий песков