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Украина могла стать площадкой для создания биооружия, заявил Патрушев - РИА Новости, 21.06.2022
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Украина могла стать площадкой для создания биооружия, заявил Патрушев
Украина могла стать площадкой для создания биооружия, заявил Патрушев - РИА Новости, 21.06.2022
Украина могла стать площадкой для создания биооружия, заявил Патрушев
Украина, находясь под контролем США, накачивалась вооружениями, а также могла стать площадкой для создания биологического и ядерного оружия, заявил во вторник... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T12:42
2022-06-21T12:42
в мире
украина
николай патрушев
сша
россия
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КАЛИНИНГРАД, 21 июн – РИА Новости. Украина, находясь под контролем США, накачивалась вооружениями, а также могла стать площадкой для создания биологического и ядерного оружия, заявил во вторник секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.По его словам, с 2014 года США фактически установили контроль над этой страной и руководили политикой киевских властей.Украина накачивалась вооружениями, на ее территории регулярно проводились натовские учения, усиленно укреплялись позиции неонацистских сил, развивались русофобские националистические настроения, перечислил Патрушев."Подвергались постоянным обстрелам несогласные с политикой киевского режима Донецкая и Луганская Народные республики. Более того, возникла реальная угроза создания на Украине ядерного и биологического оружия", - заявил он на проходящем в Калининграде совещании по национальной безопасности на северо-западе России.
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в мире, украина, николай патрушев, сша, россия
12:42 21.06.2022
 
Украина могла стать площадкой для создания биооружия, заявил Патрушев

Патрушев: Украина могла стать площадкой для создания биологического и ядерного оружия

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КАЛИНИНГРАД, 21 июн – РИА Новости. Украина, находясь под контролем США, накачивалась вооружениями, а также могла стать площадкой для создания биологического и ядерного оружия, заявил во вторник секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
По его словам, с 2014 года США фактически установили контроль над этой страной и руководили политикой киевских властей.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
12:34Специальная военная операция на Украине
США отвели Украине особую роль в противостоянии с Россией, заявил Патрушев
Украина накачивалась вооружениями, на ее территории регулярно проводились натовские учения, усиленно укреплялись позиции неонацистских сил, развивались русофобские националистические настроения, перечислил Патрушев.
"Подвергались постоянным обстрелам несогласные с политикой киевского режима Донецкая и Луганская Народные республики. Более того, возникла реальная угроза создания на Украине ядерного и биологического оружия", - заявил он на проходящем в Калининграде совещании по национальной безопасности на северо-западе России.
 
В миреУкраинаНиколай ПатрушевСШАРоссия
 
 
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