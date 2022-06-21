https://ria.ru/20220621/ukraina-1796983582.html

Посол Евросоюза в России обсудил с замглавы МИД ситуацию на Украине

Посол Евросоюза в России обсудил с замглавы МИД ситуацию на Украине - РИА Новости, 21.06.2022

Посол Евросоюза в России обсудил с замглавы МИД ситуацию на Украине

Посол ЕС в Москве Маркус Эдерер сообщил, что озвучил принципиальную позицию Евросоюза по ситуации на Украине в ходе встречи во вторник с замглавы МИД РФ Андреем РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T12:30

2022-06-21T12:30

2022-06-21T12:56

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

андрей руденко

россия

донбасс

украина

евросоюз

маркус эдерер

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Посол ЕС в Москве Маркус Эдерер сообщил, что озвучил принципиальную позицию Евросоюза по ситуации на Украине в ходе встречи во вторник с замглавы МИД РФ Андреем Руденко.Эдерер был вызван в МИД РФ в связи с решением Литвы запретить транзит ряда товаров в Калининградскую область и провел там полтора часа."Я провел встречу с замглавы МИД РФ Андреем Руденко, которая длилась больше часа", - заявил посол ЕС. По его словам, он "изложил принципиальную позицию ЕС" в отношении российской спецоперации на Украине, назвав ее "нарушением международного и гуманитарного права".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220621/ukraina-1796967086.html

https://ria.ru/20220621/ukraina-1796979840.html

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Владимир Лаврентьев

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, андрей руденко, россия, донбасс, украина, евросоюз, маркус эдерер