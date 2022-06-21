12:18 21.06.2022 (обновлено: 12:20 21.06.2022)
МИД Эстонии призвал ЕС не давить на Украину по мирному соглашению с Россией
И.о. главы МИД Эстонии Сутть: ЕС не должен давить на Украину по мирному договору с Россией
Вид на Таллин. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Европейский союз не должен оказывать давление на Украину для ускорения заключения мирного соглашения с Россией, но должен поддерживать Киев, вводя дальнейшие антироссийские санкции, заявил исполняющий обязанности главы МИД Эстонии Андрес Сутть перед началом заседания в Люксембурге Совета ЕС по общим вопросам, который займется подготовкой саммита Евросоюза 23-24 июня.
"Совет ЕС по общим вопросам обсудит пути оказания поддержки Украине в текущей ситуации. В дополнение к военной и гуманитарной помощи, конечно, очень важно дать Украине политическую перспективу. Очень важно, что Еврокомиссия в своем докладе сочла возможным предоставить Украине статус страны-кандидата в ЕС, а также Молдавии и европейской перспективы Грузии… Я верю, что Евросовет даст положительную оценку этому решению. Я также считаю, что не стоит давить и торопить Украину с заключением мирного соглашения с Россией. Это решение должно принадлежать Украине – когда и как договариваться с Россией. Мы, со стороны ЕС, должны быть твердыми и вводить дальнейшие санкции, чтобы цена (для России) возрастала и становилась дороже", - сказал он.
16 июня, 12:47Зеленский готов уступить территории Украины, заявил Кива
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Вскоре после начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности - на российские энергоносители. Шестой пакет предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. В будущем Европа не исключает введения и седьмого пакета, в который может войти эмбарго на поставки российского газа. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.