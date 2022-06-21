Рейтинг@Mail.ru
Кадыров опубликовал видео с жалобами украинских военных - РИА Новости, 21.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220621/ukraina-1796978794.html
Кадыров опубликовал видео с жалобами украинских военных
Кадыров опубликовал видео с жалобами украинских военных - РИА Новости, 21.06.2022
Кадыров опубликовал видео с жалобами украинских военных
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором украинские военные "морально сдались", жалуются на командование и грозятся уйти со службы. РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T12:15
2022-06-21T12:15
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
донбасс
рамзан кадыров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783574152_0:142:3137:1907_1920x0_80_0_0_640d8114aac08ed65d694f13389689fa.jpg
ПЯТИГОРСК, 21 июн - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором украинские военные "морально сдались", жалуются на командование и грозятся уйти со службы."Очередная группа боевиков оккупационных ВСУ морально сдалась и записала видеообращение к Зеленскому. Эти парни, находящиеся в городе Северск в ДНР, увидели карту наступления российских войск и поняли, что кольцо может замкнуться прямо на них. В обращении они утверждают, что "держат оборону в самой горячей точке", - написал Кадыров в своем Telegram-канале."И это они еще реального запаха пороха не чуяли. Представьте, как бы они заговорили, если бы столкнулись с нашими вежливыми людьми в реальном открытом бою", - добавил глава Чечни.По его слова, украинские военные также просят провести ротацию своих сил и жалуются на командование. В случае неисполнения требования грозятся бросить боевой пост, добавил глава Чечни.Кадыров выразил уверенность, что солдат на видео объявят дезертирами, "хотя отчасти в этой ситуации они и правы"."Военное командование Украины только в интернете для Запада выглядит героически. Ставку делает на наемников и бандеровцев, а рядовых украинских вояк использует как пушечное мясо. Жаль, что это понимание к рядовым солдатам зачастую приходит слишком поздно", - добавил глава Чечни.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР освобождена почти вся территория республики за исключением города Лисичанск и промзоны Северодонецка.
https://ria.ru/20220619/ukraina-1796564245.html
https://ria.ru/20220619/ukraina-1796582546.html
украина
донецкая народная республика
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783574152_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_f7e09153d6d5bf24d1a3b0a7015d0bc8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, донбасс, рамзан кадыров
12:15 21.06.2022
 
Кадыров опубликовал видео с жалобами украинских военных

Кадыров выложил видео, где бойцы ВСУ жалуются на командование и грозятся оставить пост

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 21 июн - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором украинские военные "морально сдались", жалуются на командование и грозятся уйти со службы.
"Очередная группа боевиков оккупационных ВСУ морально сдалась и записала видеообращение к Зеленскому. Эти парни, находящиеся в городе Северск в ДНР, увидели карту наступления российских войск и поняли, что кольцо может замкнуться прямо на них. В обращении они утверждают, что "держат оборону в самой горячей точке", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
"И это они еще реального запаха пороха не чуяли. Представьте, как бы они заговорили, если бы столкнулись с нашими вежливыми людьми в реальном открытом бою", - добавил глава Чечни.
По его слова, украинские военные также просят провести ротацию своих сил и жалуются на командование. В случае неисполнения требования грозятся бросить боевой пост, добавил глава Чечни.
Кадыров выразил уверенность, что солдат на видео объявят дезертирами, "хотя отчасти в этой ситуации они и правы".
"Военное командование Украины только в интернете для Запада выглядит героически. Ставку делает на наемников и бандеровцев, а рядовых украинских вояк использует как пушечное мясо. Жаль, что это понимание к рядовым солдатам зачастую приходит слишком поздно", - добавил глава Чечни.
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
19 июня, 15:07Специальная военная операция на Украине
Кадыров заявил, что украинские СМИ молчат об успехах российских военных
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР освобождена почти вся территория республики за исключением города Лисичанск и промзоны Северодонецка.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
19 июня, 18:00Специальная военная операция на Украине
Кадыров показал видео с шевронами, снятыми с украинских военных в Метелкино
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаДонбассРамзан Кадыров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала