https://ria.ru/20220621/ukraina-1796978794.html

Кадыров опубликовал видео с жалобами украинских военных

Кадыров опубликовал видео с жалобами украинских военных - РИА Новости, 21.06.2022

Кадыров опубликовал видео с жалобами украинских военных

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором украинские военные "морально сдались", жалуются на командование и грозятся уйти со службы. РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T12:15

2022-06-21T12:15

2022-06-21T12:15

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

донбасс

рамзан кадыров

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ПЯТИГОРСК, 21 июн - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором украинские военные "морально сдались", жалуются на командование и грозятся уйти со службы."Очередная группа боевиков оккупационных ВСУ морально сдалась и записала видеообращение к Зеленскому. Эти парни, находящиеся в городе Северск в ДНР, увидели карту наступления российских войск и поняли, что кольцо может замкнуться прямо на них. В обращении они утверждают, что "держат оборону в самой горячей точке", - написал Кадыров в своем Telegram-канале."И это они еще реального запаха пороха не чуяли. Представьте, как бы они заговорили, если бы столкнулись с нашими вежливыми людьми в реальном открытом бою", - добавил глава Чечни.По его слова, украинские военные также просят провести ротацию своих сил и жалуются на командование. В случае неисполнения требования грозятся бросить боевой пост, добавил глава Чечни.Кадыров выразил уверенность, что солдат на видео объявят дезертирами, "хотя отчасти в этой ситуации они и правы"."Военное командование Украины только в интернете для Запада выглядит героически. Ставку делает на наемников и бандеровцев, а рядовых украинских вояк использует как пушечное мясо. Жаль, что это понимание к рядовым солдатам зачастую приходит слишком поздно", - добавил глава Чечни.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР освобождена почти вся территория республики за исключением города Лисичанск и промзоны Северодонецка.

https://ria.ru/20220619/ukraina-1796564245.html

https://ria.ru/20220619/ukraina-1796582546.html

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Ольга Фомченкова

в мире, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, донбасс, рамзан кадыров