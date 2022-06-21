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Украинский министр заявил о разрушении 20-30 процентов инфраструктуры - РИА Новости, 21.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220621/ukraina-1796977595.html
Украинский министр заявил о разрушении 20-30 процентов инфраструктуры
Украинский министр заявил о разрушении 20-30 процентов инфраструктуры - РИА Новости, 21.06.2022
Украинский министр заявил о разрушении 20-30 процентов инфраструктуры
Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что от 20% до 30% инфраструктуры страны разрушено. РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T12:10
2022-06-21T12:12
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
ситуация в днр и лнр
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ПАРИЖ, 21 июн - РИА Новости. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что от 20% до 30% инфраструктуры страны разрушено."По оценкам, от 20% до 30% инфраструктуры страны разрушено: дороги, мосты, порты, железные дороги, аэропорты... На 25 мая общая сумма прямого ущерба, нанесенного украинской экономике в результате разрушения жилых и нежилых зданий (школ, больниц и так далее) и инфраструктуры составила 105,5 миллиарда долларов", - заявил Кубраков в интервью французской газете Monde.Он также отметил, что для вывоза зерна страна пытается увеличить свои материально-технические возможности, используя железнодорожное сообщение с Польшей и Молдавией и порт Измаил на Дунае. Кроме того, Украина увеличивает объем зерна, перевозимого грузовиками в рамках сотружничества с ЕС.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, украина, россия, ситуация в днр и лнр
12:10 21.06.2022 (обновлено: 12:12 21.06.2022)
 
Украинский министр заявил о разрушении 20-30 процентов инфраструктуры

Министр Кубраков заявил о разрушении от 20 до 30 процентов инфраструктуры Украины

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-Мать в Киеве
Монумент Родина-Мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-Мать в Киеве. Архивное фото
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ПАРИЖ, 21 июн - РИА Новости. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что от 20% до 30% инфраструктуры страны разрушено.
"По оценкам, от 20% до 30% инфраструктуры страны разрушено: дороги, мосты, порты, железные дороги, аэропорты... На 25 мая общая сумма прямого ущерба, нанесенного украинской экономике в результате разрушения жилых и нежилых зданий (школ, больниц и так далее) и инфраструктуры составила 105,5 миллиарда долларов", - заявил Кубраков в интервью французской газете Monde.
Он также отметил, что для вывоза зерна страна пытается увеличить свои материально-технические возможности, используя железнодорожное сообщение с Польшей и Молдавией и порт Измаил на Дунае. Кроме того, Украина увеличивает объем зерна, перевозимого грузовиками в рамках сотружничества с ЕС.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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