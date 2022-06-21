https://ria.ru/20220621/ukraina-1796977595.html

Украинский министр заявил о разрушении 20-30 процентов инфраструктуры

Украинский министр заявил о разрушении 20-30 процентов инфраструктуры - РИА Новости, 21.06.2022

Украинский министр заявил о разрушении 20-30 процентов инфраструктуры

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что от 20% до 30% инфраструктуры страны разрушено. РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T12:10

2022-06-21T12:10

2022-06-21T12:12

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772759856_0:17:3074:1746_1920x0_80_0_0_5c9a2ab97c2551acc37512068b887f67.jpg

ПАРИЖ, 21 июн - РИА Новости. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что от 20% до 30% инфраструктуры страны разрушено."По оценкам, от 20% до 30% инфраструктуры страны разрушено: дороги, мосты, порты, железные дороги, аэропорты... На 25 мая общая сумма прямого ущерба, нанесенного украинской экономике в результате разрушения жилых и нежилых зданий (школ, больниц и так далее) и инфраструктуры составила 105,5 миллиарда долларов", - заявил Кубраков в интервью французской газете Monde.Он также отметил, что для вывоза зерна страна пытается увеличить свои материально-технические возможности, используя железнодорожное сообщение с Польшей и Молдавией и порт Измаил на Дунае. Кроме того, Украина увеличивает объем зерна, перевозимого грузовиками в рамках сотружничества с ЕС.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220620/ukraina-1796577961.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, ситуация в днр и лнр