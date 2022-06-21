Россия использовала далеко не весь потенциал на Украине, считает Моравецкий
Премьер Польши Моравецкий: Россия использовала далеко не весь потенциал на Украине
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Архивное фото
ВАРШАВА, 21 июн – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Россия использовала далеко не весь свой потенциал во время спецоперации на Украине.
"Россия сегодня является таким раненым медведем... Некоторые слишком рано посчитали, что она была побеждена в столкновении на Украине. Это (Россия - ред.) мощное государство с большим потенциалом, была задействована только его часть", - сказал Моравецкий на совещании с дипломатическим корпусом во вторник в Варшаве.
При этом польский премьер заявил, что некоторые страны Евросоюза не против того, чтобы украинские военные сложили оружие. "Есть трещины в европейской солидарности. Есть страны, которые скорее бы поддержали Украину в сложении оружия, а не в укреплении ее оборонного потенциала", - сказал он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.