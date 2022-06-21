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Россия использовала далеко не весь потенциал на Украине, считает Моравецкий - РИА Новости, 21.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220621/ukraina-1796967086.html
Россия использовала далеко не весь потенциал на Украине, считает Моравецкий
Россия использовала далеко не весь потенциал на Украине, считает Моравецкий - РИА Новости, 21.06.2022
Россия использовала далеко не весь потенциал на Украине, считает Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Россия использовала далеко не весь свой потенциал во время спецоперации на Украине. РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T11:43
2022-06-21T11:43
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
польша
матеуш моравецкий
ситуация в днр и лнр
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ВАРШАВА, 21 июн – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Россия использовала далеко не весь свой потенциал во время спецоперации на Украине."Россия сегодня является таким раненым медведем... Некоторые слишком рано посчитали, что она была побеждена в столкновении на Украине. Это (Россия - ред.) мощное государство с большим потенциалом, была задействована только его часть", - сказал Моравецкий на совещании с дипломатическим корпусом во вторник в Варшаве.При этом польский премьер заявил, что некоторые страны Евросоюза не против того, чтобы украинские военные сложили оружие. "Есть трещины в европейской солидарности. Есть страны, которые скорее бы поддержали Украину в сложении оружия, а не в укреплении ее оборонного потенциала", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, россия, украина, польша, матеуш моравецкий, ситуация в днр и лнр
11:43 21.06.2022
 
Россия использовала далеко не весь потенциал на Украине, считает Моравецкий

Премьер Польши Моравецкий: Россия использовала далеко не весь потенциал на Украине

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Архивное фото
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ВАРШАВА, 21 июн – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Россия использовала далеко не весь свой потенциал во время спецоперации на Украине.
"Россия сегодня является таким раненым медведем... Некоторые слишком рано посчитали, что она была побеждена в столкновении на Украине. Это (Россия - ред.) мощное государство с большим потенциалом, была задействована только его часть", - сказал Моравецкий на совещании с дипломатическим корпусом во вторник в Варшаве.
При этом польский премьер заявил, что некоторые страны Евросоюза не против того, чтобы украинские военные сложили оружие. "Есть трещины в европейской солидарности. Есть страны, которые скорее бы поддержали Украину в сложении оружия, а не в укреплении ее оборонного потенциала", - сказал он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
08:00
Запад опять собрался "победить Россию в бою"
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаПольшаМатеуш МоравецкийСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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