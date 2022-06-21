https://ria.ru/20220621/ukraina-1796955043.html

Гражданин Испании погиб на Украине

Гражданин Испании погиб на Украине - РИА Новости, 21.06.2022

Гражданин Испании погиб на Украине

Гражданин Испании погиб на Украине, куда отправился для участия в боевых действиях, передает агентство Europa Press со ссылкой на источники в министерстве... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T11:16

2022-06-21T11:16

2022-06-21T11:17

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Гражданин Испании погиб на Украине, куда отправился для участия в боевых действиях, передает агентство Europa Press со ссылкой на источники в министерстве иностранных дел страны Испании.Указывается, что в ходе военных действий "молодой человек в возрасте 22 лет родом из Манакора (Майорка) погиб". Агентство сообщает, что испанец отправился на Украину для участия в вооруженном противостоянии, "но не известно, погиб ли он в бою".По данным источников, молодой человек погиб в субботу. Об этом было проинформировано посольство Испании, которое теперь занимается этим вопросом и находится в постоянном контакте с семьей погибшего. В ближайшие дни ожидается отправка его тела на родину.В Минобороны РФ ранее сообщали о пребывании на Украине иностранных наемников – боевиков и инструкторов. По данным ведомства, больше всего наемников прибыло из Польши, Канады и США.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220621/naemnik-1796907328.html

https://ria.ru/20220311/spetsoperatsiya-1777516637.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, испания, россия, ситуация в днр и лнр