10:46 21.06.2022 (обновлено: 14:51 21.06.2022)
Действия Байдена по Украине могут закончиться мировой войной, заявил Трамп
Трамп: политика администрации Байдена по Украине может привести к мировой войне
© AP Photo / Ross D. FranklinДональд Трамп
© AP Photo / Ross D. Franklin
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 июн — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп считает, что то, как администрация нынешнего президента Джо Байдена действует в ситуации с конфликтом на Украине, может закончиться мировой войной.
"У нашей страны большие проблемы. И мы в серьезной опасности из-за того, что происходит на Украине и с Россией. То, как они (администрация США. — Прим. ред.) действуют, может закончиться мировой войной. Это безумие, что они делают", — сказал Трамп в интервью порталу Newsmax.
Отвечая на вопрос ведущего о том, подходит ли Байден для руководства США, Трамп заявил, что "ситуация в стране терпит фиаско", напомнив среди прочего о ситуации с выводом американских сил из Афганистана и росте инфляции в стране.
Ранее Трамп заявлял, что "слабость и некомпетентность" его преемника и политического оппонента Джо Байдена сделали возможным начало специальной военной операции России на Украине и что при его администрации "такого точно не произошло бы".