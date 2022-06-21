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Действия Байдена по Украине могут закончиться мировой войной, заявил Трамп - РИА Новости, 21.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220621/ukraina-1796946116.html
Действия Байдена по Украине могут закончиться мировой войной, заявил Трамп
Действия Байдена по Украине могут закончиться мировой войной, заявил Трамп - РИА Новости, 21.06.2022
Действия Байдена по Украине могут закончиться мировой войной, заявил Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп считает, что то, как администрация нынешнего президента Джо Байдена действует в ситуации с конфликтом на Украине, может... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T10:46
2022-06-21T14:51
специальная военная операция на украине
в мире
джо байден
сша
украина
дональд трамп
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 21 июн — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп считает, что то, как администрация нынешнего президента Джо Байдена действует в ситуации с конфликтом на Украине, может закончиться мировой войной.Отвечая на вопрос ведущего о том, подходит ли Байден для руководства США, Трамп заявил, что "ситуация в стране терпит фиаско", напомнив среди прочего о ситуации с выводом американских сил из Афганистана и росте инфляции в стране.Ранее Трамп заявлял, что "слабость и некомпетентность" его преемника и политического оппонента Джо Байдена сделали возможным начало специальной военной операции России на Украине и что при его администрации "такого точно не произошло бы".
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в мире, джо байден, сша, украина, дональд трамп, ситуация в днр и лнр
10:46 21.06.2022 (обновлено: 14:51 21.06.2022)
 
Действия Байдена по Украине могут закончиться мировой войной, заявил Трамп

Трамп: политика администрации Байдена по Украине может привести к мировой войне

© AP Photo / Ross D. FranklinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© AP Photo / Ross D. Franklin
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 июн — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп считает, что то, как администрация нынешнего президента Джо Байдена действует в ситуации с конфликтом на Украине, может закончиться мировой войной.

"У нашей страны большие проблемы. И мы в серьезной опасности из-за того, что происходит на Украине и с Россией. То, как они (администрация США. — Прим. ред.) действуют, может закончиться мировой войной. Это безумие, что они делают", — сказал Трамп в интервью порталу Newsmax.

Отвечая на вопрос ведущего о том, подходит ли Байден для руководства США, Трамп заявил, что "ситуация в стране терпит фиаско", напомнив среди прочего о ситуации с выводом американских сил из Афганистана и росте инфляции в стране.
Ранее Трамп заявлял, что "слабость и некомпетентность" его преемника и политического оппонента Джо Байдена сделали возможным начало специальной военной операции России на Украине и что при его администрации "такого точно не произошло бы".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДжо БайденСШАУкраинаДональд ТрампСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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