https://ria.ru/20220621/ukraina-1796946116.html

Действия Байдена по Украине могут закончиться мировой войной, заявил Трамп

Действия Байдена по Украине могут закончиться мировой войной, заявил Трамп - РИА Новости, 21.06.2022

Действия Байдена по Украине могут закончиться мировой войной, заявил Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что то, как администрация нынешнего президента Джо Байдена действует в ситуации с конфликтом на Украине, может... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T10:46

2022-06-21T10:46

2022-06-21T14:51

специальная военная операция на украине

в мире

джо байден

сша

украина

дональд трамп

ситуация в днр и лнр

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ВАШИНГТОН, 21 июн — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп считает, что то, как администрация нынешнего президента Джо Байдена действует в ситуации с конфликтом на Украине, может закончиться мировой войной.Отвечая на вопрос ведущего о том, подходит ли Байден для руководства США, Трамп заявил, что "ситуация в стране терпит фиаско", напомнив среди прочего о ситуации с выводом американских сил из Афганистана и росте инфляции в стране.Ранее Трамп заявлял, что "слабость и некомпетентность" его преемника и политического оппонента Джо Байдена сделали возможным начало специальной военной операции России на Украине и что при его администрации "такого точно не произошло бы".

https://ria.ru/20220621/zapad-1796832397.html

сша

украина

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Кирилл Волков

в мире, джо байден, сша, украина, дональд трамп, ситуация в днр и лнр