https://ria.ru/20220621/ugol-1796931684.html

Индийская компания в мае ввезла 75 тысяч тонн угля из России

Индийская компания в мае ввезла 75 тысяч тонн угля из России - РИА Новости, 21.06.2022

Индийская компания в мае ввезла 75 тысяч тонн угля из России

Индийская сталелитейная компания Tata Steel импортировала во второй половине мая 75 тысяч тонн российского угля, что, впрочем, не дезавуирует прежнего решения о РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T09:34

2022-06-21T09:34

2022-06-21T09:34

экономика

россия

индия

tata steel

санкции

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Индийская сталелитейная компания Tata Steel импортировала во второй половине мая 75 тысяч тонн российского угля, что, впрочем, не дезавуирует прежнего решения о прекращении таких закупок, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники."Ведущий сталепроизводитель Индии Tata Steel импортировал около 75 тысяч тонн угля из России во второй половине мая", - передаёт агентство со ссылкой на источники.При этом в начале мая компания объявляла о прекращении покупок российского угля из-за неопределенности, вызванной международными санкциями по отношению к РФ.Представитель Tata Steel сказал в связи с этим агентству, что договоры на этот импорт заключались до объявления компании о разрыве деловых связей с Россией.Tata Steel Group входит в число ведущих мировых сталелитейных компаний с годовой производительностью стали в 34 миллиона тонн в год. Это один из самых географически диверсифицированных производителей стали в мире, с операциями и коммерческим присутствием по всему миру.

https://ria.ru/20220610/sanktsii-1794442137.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, индия, tata steel, санкции