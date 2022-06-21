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Индийская компания в мае ввезла 75 тысяч тонн угля из России - РИА Новости, 21.06.2022
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Индийская компания в мае ввезла 75 тысяч тонн угля из России
Индийская компания в мае ввезла 75 тысяч тонн угля из России - РИА Новости, 21.06.2022
Индийская компания в мае ввезла 75 тысяч тонн угля из России
Индийская сталелитейная компания Tata Steel импортировала во второй половине мая 75 тысяч тонн российского угля, что, впрочем, не дезавуирует прежнего решения о РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T09:34
2022-06-21T09:34
экономика
россия
индия
tata steel
санкции
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Индийская сталелитейная компания Tata Steel импортировала во второй половине мая 75 тысяч тонн российского угля, что, впрочем, не дезавуирует прежнего решения о прекращении таких закупок, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники."Ведущий сталепроизводитель Индии Tata Steel импортировал около 75 тысяч тонн угля из России во второй половине мая", - передаёт агентство со ссылкой на источники.При этом в начале мая компания объявляла о прекращении покупок российского угля из-за неопределенности, вызванной международными санкциями по отношению к РФ.Представитель Tata Steel сказал в связи с этим агентству, что договоры на этот импорт заключались до объявления компании о разрыве деловых связей с Россией.Tata Steel Group входит в число ведущих мировых сталелитейных компаний с годовой производительностью стали в 34 миллиона тонн в год. Это один из самых географически диверсифицированных производителей стали в мире, с операциями и коммерческим присутствием по всему миру.
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экономика, россия, индия, tata steel, санкции
09:34 21.06.2022
 
Индийская компания в мае ввезла 75 тысяч тонн угля из России

Индийская сталелитейная компания Tata Steel в мае ввезла 75 тысяч тонн угля из России

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПогрузка угля
Погрузка угля - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Индийская сталелитейная компания Tata Steel импортировала во второй половине мая 75 тысяч тонн российского угля, что, впрочем, не дезавуирует прежнего решения о прекращении таких закупок, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Ведущий сталепроизводитель Индии Tata Steel импортировал около 75 тысяч тонн угля из России во второй половине мая", - передаёт агентство со ссылкой на источники.
При этом в начале мая компания объявляла о прекращении покупок российского угля из-за неопределенности, вызванной международными санкциями по отношению к РФ.
Представитель Tata Steel сказал в связи с этим агентству, что договоры на этот импорт заключались до объявления компании о разрыве деловых связей с Россией.
Tata Steel Group входит в число ведущих мировых сталелитейных компаний с годовой производительностью стали в 34 миллиона тонн в год. Это один из самых географически диверсифицированных производителей стали в мире, с операциями и коммерческим присутствием по всему миру.
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