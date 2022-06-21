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Правительство выделило "Ямалшельфу" четыре участка для поиска углеводородов - РИА Новости, 21.06.2022
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Правительство выделило "Ямалшельфу" четыре участка для поиска углеводородов
Правительство выделило "Ямалшельфу" четыре участка для поиска углеводородов - РИА Новости, 21.06.2022
Правительство выделило "Ямалшельфу" четыре участка для поиска углеводородов
Правительство России предоставило "Ямальской шельфовой компании" ("Ямалшельф") 4 участка недр для поиска месторождений углеводородов в Карском море, говорится в РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T18:34
2022-06-21T19:15
правительство рф
экономика
россия
карское море
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
роснефть
газпром
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Правительство России предоставило "Ямальской шельфовой компании" ("Ямалшельф") 4 участка недр для поиска месторождений углеводородов в Карском море, говорится в распоряжении кабмина, опубликованном на портале правовой информации.Как указано в документе, лицензия выдана на участки Байдарацкий и Усть-Обский 2, 3 и 4 в Карском море. Участки выданы компании по решению правительства, без проведения аукционов.Как говорил журналистам в сентябре 2021 года глава Минприроды Александр Козлов, министерство обратилось в правительство с просьбой выдать лицензию по заявительному принципу "Ямальской шельфовой компании" на четыре участка в акватории Карского моря. По его словам, возможность получить участок в акваториях морей по заявительному принципу была законодательно закреплена в 2019 году, но все это время компании оценивали риски, и только в 2021 году Минприроды получило первые заявки.Заявительный принцип предполагает, что компания проводит геологоразведку на участке, определяет его запасы и ставит их на баланс госкомиссии по запасам. Если запасы подтверждаются и компания открывает месторождения, то ей в дальнейшем может быть предоставлена лицензия на разведку и добычу после уплаты разового платежа.Законодательство РФ в настоящее время ограничивает доступ частных компаний к работе на шельфе. Фактически этим правом обладают только государственные "Роснефть" и "Газпром". Тем не менее, граница морского шельфа начинается через 200 морских миль от территориального моря России, в то время как заявительный принцип в акватории морей распространяется на участки, расположенные во внутренних водах и территориальном море. Правом на пользование недрами в акватории до границы шельфа обладают все российские компании.
https://ria.ru/20220620/proverki-1796716469.html
россия
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правительство рф, экономика, россия, карское море, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), роснефть, газпром
18:34 21.06.2022 (обновлено: 19:15 21.06.2022)
 
Правительство выделило "Ямалшельфу" четыре участка для поиска углеводородов

Правительство выделило "Ямальской шельфовой компании" места для поиска углеводородов

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Дом правительства РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Правительство России предоставило "Ямальской шельфовой компании" ("Ямалшельф") 4 участка недр для поиска месторождений углеводородов в Карском море, говорится в распоряжении кабмина, опубликованном на портале правовой информации.
"Предоставить в установленном порядке обществу с ограниченной ответственностью "Ямальская шельфовая компания" право пользования участками недр... для геологического изучения участка недр федерального значения внутренних морских вод и территориального моря РФ в целях поиска и оценки месторождений углеводородного сырья", - говорится в документе.
Как указано в документе, лицензия выдана на участки Байдарацкий и Усть-Обский 2, 3 и 4 в Карском море. Участки выданы компании по решению правительства, без проведения аукционов.
Как говорил журналистам в сентябре 2021 года глава Минприроды Александр Козлов, министерство обратилось в правительство с просьбой выдать лицензию по заявительному принципу "Ямальской шельфовой компании" на четыре участка в акватории Карского моря. По его словам, возможность получить участок в акваториях морей по заявительному принципу была законодательно закреплена в 2019 году, но все это время компании оценивали риски, и только в 2021 году Минприроды получило первые заявки.
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Заявительный принцип предполагает, что компания проводит геологоразведку на участке, определяет его запасы и ставит их на баланс госкомиссии по запасам. Если запасы подтверждаются и компания открывает месторождения, то ей в дальнейшем может быть предоставлена лицензия на разведку и добычу после уплаты разового платежа.
Законодательство РФ в настоящее время ограничивает доступ частных компаний к работе на шельфе. Фактически этим правом обладают только государственные "Роснефть" и "Газпром". Тем не менее, граница морского шельфа начинается через 200 морских миль от территориального моря России, в то время как заявительный принцип в акватории морей распространяется на участки, расположенные во внутренних водах и территориальном море. Правом на пользование недрами в акватории до границы шельфа обладают все российские компании.
 
Правительство РФЭкономикаРоссияКарское мореМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)РоснефтьГазпром
 
 
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