https://ria.ru/20220621/uglevodorody-1797131367.html

Правительство выделило "Ямалшельфу" четыре участка для поиска углеводородов

Правительство выделило "Ямалшельфу" четыре участка для поиска углеводородов - РИА Новости, 21.06.2022

Правительство выделило "Ямалшельфу" четыре участка для поиска углеводородов

Правительство России предоставило "Ямальской шельфовой компании" ("Ямалшельф") 4 участка недр для поиска месторождений углеводородов в Карском море, говорится в РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T18:34

2022-06-21T18:34

2022-06-21T19:15

правительство рф

экономика

россия

карское море

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

роснефть

газпром

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Правительство России предоставило "Ямальской шельфовой компании" ("Ямалшельф") 4 участка недр для поиска месторождений углеводородов в Карском море, говорится в распоряжении кабмина, опубликованном на портале правовой информации.Как указано в документе, лицензия выдана на участки Байдарацкий и Усть-Обский 2, 3 и 4 в Карском море. Участки выданы компании по решению правительства, без проведения аукционов.Как говорил журналистам в сентябре 2021 года глава Минприроды Александр Козлов, министерство обратилось в правительство с просьбой выдать лицензию по заявительному принципу "Ямальской шельфовой компании" на четыре участка в акватории Карского моря. По его словам, возможность получить участок в акваториях морей по заявительному принципу была законодательно закреплена в 2019 году, но все это время компании оценивали риски, и только в 2021 году Минприроды получило первые заявки.Заявительный принцип предполагает, что компания проводит геологоразведку на участке, определяет его запасы и ставит их на баланс госкомиссии по запасам. Если запасы подтверждаются и компания открывает месторождения, то ей в дальнейшем может быть предоставлена лицензия на разведку и добычу после уплаты разового платежа.Законодательство РФ в настоящее время ограничивает доступ частных компаний к работе на шельфе. Фактически этим правом обладают только государственные "Роснефть" и "Газпром". Тем не менее, граница морского шельфа начинается через 200 морских миль от территориального моря России, в то время как заявительный принцип в акватории морей распространяется на участки, расположенные во внутренних водах и территориальном море. Правом на пользование недрами в акватории до границы шельфа обладают все российские компании.

https://ria.ru/20220620/proverki-1796716469.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

правительство рф, экономика, россия, карское море, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), роснефть, газпром