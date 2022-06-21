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На улице китайского Тяньцзиня произошел взрыв газа, пострадали 23 человека - РИА Новости, 21.06.2022
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На улице китайского Тяньцзиня произошел взрыв газа, пострадали 23 человека
На улице китайского Тяньцзиня произошел взрыв газа, пострадали 23 человека - РИА Новости, 21.06.2022
На улице китайского Тяньцзиня произошел взрыв газа, пострадали 23 человека
По крайней мере 23 человека пострадали от взрыва газа в одном из районов Тяньцзиня на севере Китая, трое получили серьезные ожоги, передает местное отделение... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T18:17
2022-06-21T18:17
в мире
тяньцзинь
происшествия
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ПЕКИН, 21 июн - РИА Новости. По крайней мере 23 человека пострадали от взрыва газа в одном из районов Тяньцзиня на севере Китая, трое получили серьезные ожоги, передает местное отделение МЧС.Инцидент произошел в 16.45 по местному времени (11.45 мск) на пересечении двух улиц Баоди, района городского подчинения Тяньцзиня. По данным ведомства, причиной взрыва могла послужить утечка газа.В результате инцидента пострадали 23 человека, в том числе трое получили серьезные ожоги. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.На месте работают спасатели, а также ведется следствие для установления причины взрыва.
https://ria.ru/20220618/postradavshie-1796471032.html
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в мире, тяньцзинь, происшествия
18:17 21.06.2022
 
На улице китайского Тяньцзиня произошел взрыв газа, пострадали 23 человека

МЧС Китая: в Тяньцзине произошел взрыв газа, пострадали 23 человека

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКитайский флаг
Китайский флаг - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Стрингер
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ПЕКИН, 21 июн - РИА Новости. По крайней мере 23 человека пострадали от взрыва газа в одном из районов Тяньцзиня на севере Китая, трое получили серьезные ожоги, передает местное отделение МЧС.
Инцидент произошел в 16.45 по местному времени (11.45 мск) на пересечении двух улиц Баоди, района городского подчинения Тяньцзиня. По данным ведомства, причиной взрыва могла послужить утечка газа.
В результате инцидента пострадали 23 человека, в том числе трое получили серьезные ожоги. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.
На месте работают спасатели, а также ведется следствие для установления причины взрыва.
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