https://ria.ru/20220621/tyantszin-1797125315.html

На улице китайского Тяньцзиня произошел взрыв газа, пострадали 23 человека

На улице китайского Тяньцзиня произошел взрыв газа, пострадали 23 человека - РИА Новости, 21.06.2022

На улице китайского Тяньцзиня произошел взрыв газа, пострадали 23 человека

По крайней мере 23 человека пострадали от взрыва газа в одном из районов Тяньцзиня на севере Китая, трое получили серьезные ожоги, передает местное отделение... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T18:17

2022-06-21T18:17

2022-06-21T18:17

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тяньцзинь

происшествия

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ПЕКИН, 21 июн - РИА Новости. По крайней мере 23 человека пострадали от взрыва газа в одном из районов Тяньцзиня на севере Китая, трое получили серьезные ожоги, передает местное отделение МЧС.Инцидент произошел в 16.45 по местному времени (11.45 мск) на пересечении двух улиц Баоди, района городского подчинения Тяньцзиня. По данным ведомства, причиной взрыва могла послужить утечка газа.В результате инцидента пострадали 23 человека, в том числе трое получили серьезные ожоги. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.На месте работают спасатели, а также ведется следствие для установления причины взрыва.

https://ria.ru/20220618/postradavshie-1796471032.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, тяньцзинь, происшествия