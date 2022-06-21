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На улице китайского Тяньцзиня произошел взрыв газа, пострадали 23 человека
На улице китайского Тяньцзиня произошел взрыв газа, пострадали 23 человека - РИА Новости, 21.06.2022
На улице китайского Тяньцзиня произошел взрыв газа, пострадали 23 человека
По крайней мере 23 человека пострадали от взрыва газа в одном из районов Тяньцзиня на севере Китая, трое получили серьезные ожоги, передает местное отделение... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T18:17
2022-06-21T18:17
2022-06-21T18:17
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происшествия
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ПЕКИН, 21 июн - РИА Новости. По крайней мере 23 человека пострадали от взрыва газа в одном из районов Тяньцзиня на севере Китая, трое получили серьезные ожоги, передает местное отделение МЧС.Инцидент произошел в 16.45 по местному времени (11.45 мск) на пересечении двух улиц Баоди, района городского подчинения Тяньцзиня. По данным ведомства, причиной взрыва могла послужить утечка газа.В результате инцидента пострадали 23 человека, в том числе трое получили серьезные ожоги. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.На месте работают спасатели, а также ведется следствие для установления причины взрыва.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тяньцзинь, происшествия
На улице китайского Тяньцзиня произошел взрыв газа, пострадали 23 человека
МЧС Китая: в Тяньцзине произошел взрыв газа, пострадали 23 человека