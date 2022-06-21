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Крупный лесной пожар вспыхнул на юге Турции

Крупный лесной пожар вспыхнул на юге Турции - РИА Новости, 21.06.2022

Крупный лесной пожар вспыхнул на юге Турции

Крупный лесной пожар вспыхнул в Мармарисе на юге Турции, для его тушения задействованы два вертолета, но из-за сильных порывов ветра огонь продолжает... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T22:27

2022-06-21T22:27

2022-06-21T22:51

в мире

мармарис

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АНКАРА, 21 июн – РИА Новости. Крупный лесной пожар вспыхнул в Мармарисе на юге Турции, для его тушения задействованы два вертолета, но из-за сильных порывов ветра огонь продолжает распространяться, сообщило региональное управление лесного хозяйства провинции Мугла."В Мармарисе... в 19.58 по местному времени (совпадает с мск) вспыхнул крупный лесной пожар. Из-за сильных порывов ветра пожар сильно распространился" - информирует управление.На первом этапе к борьбе с пожаром подключились пожарные бригады как на земле, так и с воздуха."До заката в тушении пожара было задействовано два вертолета", - уточнило ведомство.

мармарис

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в мире, мармарис