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Крупный лесной пожар вспыхнул на юге Турции
Крупный лесной пожар вспыхнул на юге Турции - РИА Новости, 21.06.2022
Крупный лесной пожар вспыхнул на юге Турции
Крупный лесной пожар вспыхнул в Мармарисе на юге Турции, для его тушения задействованы два вертолета, но из-за сильных порывов ветра огонь продолжает... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T22:27
2022-06-21T22:27
2022-06-21T22:51
в мире
мармарис
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АНКАРА, 21 июн – РИА Новости. Крупный лесной пожар вспыхнул в Мармарисе на юге Турции, для его тушения задействованы два вертолета, но из-за сильных порывов ветра огонь продолжает распространяться, сообщило региональное управление лесного хозяйства провинции Мугла."В Мармарисе... в 19.58 по местному времени (совпадает с мск) вспыхнул крупный лесной пожар. Из-за сильных порывов ветра пожар сильно распространился" - информирует управление.На первом этапе к борьбе с пожаром подключились пожарные бригады как на земле, так и с воздуха."До заката в тушении пожара было задействовано два вертолета", - уточнило ведомство.
мармарис
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в мире, мармарис
22:27 21.06.2022 (обновлено: 22:51 21.06.2022)
Крупный лесной пожар вспыхнул на юге Турции
Крупный лесной пожар вспыхнул в Мармарисе на юге Турции
АНКАРА, 21 июн – РИА Новости. Крупный лесной пожар вспыхнул в Мармарисе на юге Турции, для его тушения задействованы два вертолета, но из-за сильных порывов ветра огонь продолжает распространяться, сообщило региональное управление лесного хозяйства провинции Мугла.
"В Мармарисе
... в 19.58 по местному времени (совпадает с мск) вспыхнул крупный лесной пожар. Из-за сильных порывов ветра пожар сильно распространился" - информирует управление.
На первом этапе к борьбе с пожаром подключились пожарные бригады как на земле, так и с воздуха.
"До заката в тушении пожара было задействовано два вертолета", - уточнило ведомство.