Рейтинг@Mail.ru
В Турции заявили, что с осторожностью подходят к продаже оружия Украине - РИА Новости, 21.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220621/turtsiya-1797086704.html
В Турции заявили, что с осторожностью подходят к продаже оружия Украине
В Турции заявили, что с осторожностью подходят к продаже оружия Украине - РИА Новости, 21.06.2022
В Турции заявили, что с осторожностью подходят к продаже оружия Украине
Глава управления оборонной промышленности администрации турецкого президента Исмаил Демир заявил, что страна с большей осторожностью подходит к поставкам оружия РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T16:30
2022-06-21T16:30
в мире
сергей лавров
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
владимир путин
украина
россия
турция
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792823345_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_4b5469d6e2ade771f82a7d30eb615903.jpg
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Глава управления оборонной промышленности администрации турецкого президента Исмаил Демир заявил, что страна с большей осторожностью подходит к поставкам оружия на Украину."Мы намного более осторожны", - отметил Демир в интервью газете Wall Street Journal.По мнению чиновника, Турция - единственная страна, которая может призвать Россию и Украину сесть за стол переговоров."Как ты можешь это сделать, если ты посылаешь десятки тысяч единиц оружия одной из сторон?" - добавил он.На вопрос, продолжает ли Турция поставлять Украине оружие, в частности беспилотники Bayraktar TB-2, Демир сказал, что "кое-что происходит"."Я не могу сказать, но мы более осторожны", - уточнил чиновник. Украинские и турецкие должностные лица отказались комментировать дальнейшие поставки дронов Bayraktar TB-2.Однако Демир указал на то, что у Турции "нет сомнений" относительно продажи Украине оборудования другого типа, например защитного снаряжения."У нас в приоритете - обеспечить торжество мира", - подчеркнул он.РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220621/turtsiya-1796930887.html
https://ria.ru/20220618/kadry-1796254583.html
украина
россия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792823345_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_73065409ccafa48621e8dd354a0e6bc2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, украина, россия, турция, нато, b-2 (northrop grumman b2 spirit)
16:30 21.06.2022
 
В Турции заявили, что с осторожностью подходят к продаже оружия Украине

В Турции заявили, что с осторожностью подходят к продаже оружия Украине

© Фото : Pexels/Aydın KirazФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© Фото : Pexels/Aydın Kiraz
Флаг Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Глава управления оборонной промышленности администрации турецкого президента Исмаил Демир заявил, что страна с большей осторожностью подходит к поставкам оружия на Украину.
"Мы намного более осторожны", - отметил Демир в интервью газете Wall Street Journal.
Корабль турецкого военно-морского флота TCG Turgutreis во время учений НАТО в Румынии - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
09:20В мире
В Турции считают, что страна должна порвать с НАТО
По мнению чиновника, Турция - единственная страна, которая может призвать Россию и Украину сесть за стол переговоров.
"Как ты можешь это сделать, если ты посылаешь десятки тысяч единиц оружия одной из сторон?" - добавил он.
На вопрос, продолжает ли Турция поставлять Украине оружие, в частности беспилотники Bayraktar TB-2, Демир сказал, что "кое-что происходит".
"Я не могу сказать, но мы более осторожны", - уточнил чиновник. Украинские и турецкие должностные лица отказались комментировать дальнейшие поставки дронов Bayraktar TB-2.
Однако Демир указал на то, что у Турции "нет сомнений" относительно продажи Украине оборудования другого типа, например защитного снаряжения.
"У нас в приоритете - обеспечить торжество мира", - подчеркнул он.
РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Посол США в Украине Бриджит Бринк (вторая справа) и строй почетного караула в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
18 июня, 08:00
Американские послы особого назначения: кадры решают все
 
В миреСергей ЛавровДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Владимир ПутинУкраинаРоссияТурцияНАТОB-2 (Northrop Grumman B2 Spirit)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала