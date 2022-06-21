https://ria.ru/20220621/turtsiya-1797086704.html

В Турции заявили, что с осторожностью подходят к продаже оружия Украине

В Турции заявили, что с осторожностью подходят к продаже оружия Украине - РИА Новости, 21.06.2022

В Турции заявили, что с осторожностью подходят к продаже оружия Украине

Глава управления оборонной промышленности администрации турецкого президента Исмаил Демир заявил, что страна с большей осторожностью подходит к поставкам оружия РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T16:30

2022-06-21T16:30

2022-06-21T16:30

в мире

сергей лавров

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

владимир путин

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нато

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Глава управления оборонной промышленности администрации турецкого президента Исмаил Демир заявил, что страна с большей осторожностью подходит к поставкам оружия на Украину."Мы намного более осторожны", - отметил Демир в интервью газете Wall Street Journal.По мнению чиновника, Турция - единственная страна, которая может призвать Россию и Украину сесть за стол переговоров."Как ты можешь это сделать, если ты посылаешь десятки тысяч единиц оружия одной из сторон?" - добавил он.На вопрос, продолжает ли Турция поставлять Украине оружие, в частности беспилотники Bayraktar TB-2, Демир сказал, что "кое-что происходит"."Я не могу сказать, но мы более осторожны", - уточнил чиновник. Украинские и турецкие должностные лица отказались комментировать дальнейшие поставки дронов Bayraktar TB-2.Однако Демир указал на то, что у Турции "нет сомнений" относительно продажи Украине оборудования другого типа, например защитного снаряжения."У нас в приоритете - обеспечить торжество мира", - подчеркнул он.РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220621/turtsiya-1796930887.html

https://ria.ru/20220618/kadry-1796254583.html

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в мире, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, украина, россия, турция, нато, b-2 (northrop grumman b2 spirit)