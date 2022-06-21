https://ria.ru/20220621/tsb-1797160859.html

ЦБ: валютизация депозитов создает дополнительные риски для банков России

ЦБ: валютизация депозитов создает дополнительные риски для банков России - РИА Новости, 21.06.2022

ЦБ: валютизация депозитов создает дополнительные риски для банков России

Валютизация депозитов сейчас создает дополнительные риски для российских банков, поэтому они могут стараться уменьшить объем операций с валютой через отказ от... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T20:50

2022-06-21T20:50

2022-06-21T22:05

экономика

эльвира набиуллина

россия

центральный банк рф (цб рф)

московская биржа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790782810_0:0:3300:1857_1920x0_80_0_0_410d17451d06b24e1bcb458e760d18f1.jpg

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Валютизация депозитов сейчас создает дополнительные риски для российских банков, поэтому они могут стараться уменьшить объем операций с валютой через отказ от предложения клиентам валютных продуктов, считает Банк России."Валютизация депозитов создает дополнительные риски для банков, так как для балансирования валютной позиции они должны покупать валюту и размещать ее, рискуя столкнуться с "заморозкой" при расширении санкций. Поэтому банки могут стараться уменьшать объем своих валютных операций, в том числе отказываться от предложения клиентам валютных продуктов, хотя некоторые действуют слишком радикально, устанавливая повышенные комиссии по существующим счетам", - пишет ЦБ.Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в мае заявляла, что российские банки в условиях международных санкций должны продолжить девалютизацию своих балансов, максимально ограничивать валютную позицию.В начале июня многие крупные кредитные организации ввели комиссии за обслуживание валютных счетов физлиц и юрлиц или заявили о таких планах. При этом на этой неделе часть крупных российских банков перестала предоставлять возможность валютных переводов в другие кредитные организации. Банки объясняли такое решение в том числе санкциями.Евросоюз в рамках шестого пакета антироссийских санкций внес в санкционные списки НРД (входит в группу Московской биржи), используемый для обслуживания ценных бумаг. При этом в самом НРД агентству сказали, что не обладают информацией об ограничениях при межбанковских переводах валют внутри России и за ее пределами и не влияют на решения банков-корреспондентов о таких операциях.

https://ria.ru/20220618/forum-1796308689.html

https://ria.ru/20220616/valyuta-1795695705.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, эльвира набиуллина, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа