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ЦБ: валютизация депозитов создает дополнительные риски для банков России - РИА Новости, 21.06.2022
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ЦБ: валютизация депозитов создает дополнительные риски для банков России
ЦБ: валютизация депозитов создает дополнительные риски для банков России - РИА Новости, 21.06.2022
ЦБ: валютизация депозитов создает дополнительные риски для банков России
Валютизация депозитов сейчас создает дополнительные риски для российских банков, поэтому они могут стараться уменьшить объем операций с валютой через отказ от... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T20:50
2022-06-21T22:05
экономика
эльвира набиуллина
россия
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Валютизация депозитов сейчас создает дополнительные риски для российских банков, поэтому они могут стараться уменьшить объем операций с валютой через отказ от предложения клиентам валютных продуктов, считает Банк России."Валютизация депозитов создает дополнительные риски для банков, так как для балансирования валютной позиции они должны покупать валюту и размещать ее, рискуя столкнуться с "заморозкой" при расширении санкций. Поэтому банки могут стараться уменьшать объем своих валютных операций, в том числе отказываться от предложения клиентам валютных продуктов, хотя некоторые действуют слишком радикально, устанавливая повышенные комиссии по существующим счетам", - пишет ЦБ.Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в мае заявляла, что российские банки в условиях международных санкций должны продолжить девалютизацию своих балансов, максимально ограничивать валютную позицию.В начале июня многие крупные кредитные организации ввели комиссии за обслуживание валютных счетов физлиц и юрлиц или заявили о таких планах. При этом на этой неделе часть крупных российских банков перестала предоставлять возможность валютных переводов в другие кредитные организации. Банки объясняли такое решение в том числе санкциями.Евросоюз в рамках шестого пакета антироссийских санкций внес в санкционные списки НРД (входит в группу Московской биржи), используемый для обслуживания ценных бумаг. При этом в самом НРД агентству сказали, что не обладают информацией об ограничениях при межбанковских переводах валют внутри России и за ее пределами и не влияют на решения банков-корреспондентов о таких операциях.
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экономика, эльвира набиуллина, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа
20:50 21.06.2022 (обновлено: 22:05 21.06.2022)
 
ЦБ: валютизация депозитов создает дополнительные риски для банков России

ЦБ:валютизация депозитов сейчас создает дополнительные риски для российских банков

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Валютизация депозитов сейчас создает дополнительные риски для российских банков, поэтому они могут стараться уменьшить объем операций с валютой через отказ от предложения клиентам валютных продуктов, считает Банк России.
"Валютизация депозитов создает дополнительные риски для банков, так как для балансирования валютной позиции они должны покупать валюту и размещать ее, рискуя столкнуться с "заморозкой" при расширении санкций. Поэтому банки могут стараться уменьшать объем своих валютных операций, в том числе отказываться от предложения клиентам валютных продуктов, хотя некоторые действуют слишком радикально, устанавливая повышенные комиссии по существующим счетам", - пишет ЦБ.
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Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в мае заявляла, что российские банки в условиях международных санкций должны продолжить девалютизацию своих балансов, максимально ограничивать валютную позицию.
В начале июня многие крупные кредитные организации ввели комиссии за обслуживание валютных счетов физлиц и юрлиц или заявили о таких планах. При этом на этой неделе часть крупных российских банков перестала предоставлять возможность валютных переводов в другие кредитные организации. Банки объясняли такое решение в том числе санкциями.
Евросоюз в рамках шестого пакета антироссийских санкций внес в санкционные списки НРД (входит в группу Московской биржи), используемый для обслуживания ценных бумаг. При этом в самом НРД агентству сказали, что не обладают информацией об ограничениях при межбанковских переводах валют внутри России и за ее пределами и не влияют на решения банков-корреспондентов о таких операциях.
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ЭкономикаЭльвира НабиуллинаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Московская биржа
 
 
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