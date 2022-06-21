20:50 21.06.2022 (обновлено: 22:05 21.06.2022)
ЦБ: валютизация депозитов создает дополнительные риски для банков России
ЦБ:валютизация депозитов сейчас создает дополнительные риски для российских банков
Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Валютизация депозитов сейчас создает дополнительные риски для российских банков, поэтому они могут стараться уменьшить объем операций с валютой через отказ от предложения клиентам валютных продуктов, считает Банк России.
"Валютизация депозитов создает дополнительные риски для банков, так как для балансирования валютной позиции они должны покупать валюту и размещать ее, рискуя столкнуться с "заморозкой" при расширении санкций. Поэтому банки могут стараться уменьшать объем своих валютных операций, в том числе отказываться от предложения клиентам валютных продуктов, хотя некоторые действуют слишком радикально, устанавливая повышенные комиссии по существующим счетам", - пишет ЦБ.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в мае заявляла, что российские банки в условиях международных санкций должны продолжить девалютизацию своих балансов, максимально ограничивать валютную позицию.
В начале июня многие крупные кредитные организации ввели комиссии за обслуживание валютных счетов физлиц и юрлиц или заявили о таких планах. При этом на этой неделе часть крупных российских банков перестала предоставлять возможность валютных переводов в другие кредитные организации. Банки объясняли такое решение в том числе санкциями.
Евросоюз в рамках шестого пакета антироссийских санкций внес в санкционные списки НРД (входит в группу Московской биржи), используемый для обслуживания ценных бумаг. При этом в самом НРД агентству сказали, что не обладают информацией об ограничениях при межбанковских переводах валют внутри России и за ее пределами и не влияют на решения банков-корреспондентов о таких операциях.