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В Хабаровском крае опробовали новые ракетные системы "Триумф"
В Хабаровском крае опробовали новые ракетные системы "Триумф" - РИА Новости, 21.06.2022
В Хабаровском крае опробовали новые ракетные системы "Триумф"
Военнослужащие объединения Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Восточного военного округа (ВВО) в Хабаровском крае опробовали в действии на учениях... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T06:57
2022-06-21T06:57
2022-06-21T06:57
новое оружие россии
безопасность
вооруженные силы рф
с-400 «триумф»
с-500 (зенитный ракетный комплекс)
армия
хабаровск
хабаровский край
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ХАБАРОВСК, 21 июн — РИА Новости. Военнослужащие объединения Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Восточного военного округа (ВВО) в Хабаровском крае опробовали в действии на учениях новые зенитные ракетные системы (ЗРС) "Триумф", сообщает пресс-служба округа.Кроме того, в обязательную программу учений вошли электронные пуски ракет, в результате которых самолет разведчик условного противника был уничтожен при входе в зону поражения ЗРС.Отмечается, что воинская часть объединения ВВС и ПВО округа, дислоцированная под Хабаровском, перевооружена на новые системы "Триумф" более двух лет назад.С-400 "Триумф" — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения (в том числе гиперзвуковых). Принята на вооружение в апреле 2007 года. Дальнейшим развитием ЗРС С-400 стало создание ЗРС С-500 "Прометей", которые начали поступать в ВС России в сентябре 2021 года.
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безопасность, вооруженные силы рф, с-400 «триумф», с-500 (зенитный ракетный комплекс), армия, хабаровск, хабаровский край
В Хабаровском крае опробовали новые ракетные системы "Триумф"
Военнослужащие ВВО в Хабаровском крае опробовали новые зенитные ракетные системы "Триумф"
ХАБАРОВСК, 21 июн — РИА Новости. Военнослужащие объединения Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Восточного военного округа (ВВО) в Хабаровском крае опробовали в действии на учениях новые зенитные ракетные системы (ЗРС) "Триумф", сообщает пресс-служба округа.
"В Хабаровском крае военнослужащие объединения ВВС и ПВО ВВО провели тренировку по ПВО на новых ЗРС С-400 "Триумф"...После получения учебного сигнала о нарушении воздушной границы самолетом условного противника расчетами были отработаны действия по поиску, обнаружению, классификации, расчету курса цели", — говорится в сообщении.
Кроме того, в обязательную программу учений вошли электронные пуски ракет, в результате которых самолет разведчик условного противника был уничтожен при входе в зону поражения ЗРС.
Отмечается, что воинская часть объединения ВВС и ПВО округа, дислоцированная под Хабаровском, перевооружена на новые системы "Триумф" более двух лет назад.
С-400 "Триумф" — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения (в том числе гиперзвуковых). Принята на вооружение в апреле 2007 года. Дальнейшим развитием ЗРС С-400 стало создание ЗРС С-500
"Прометей", которые начали поступать в ВС России
в сентябре 2021 года.