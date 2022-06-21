https://ria.ru/20220621/triumf-1796917030.html

В Хабаровском крае опробовали новые ракетные системы "Триумф"

В Хабаровском крае опробовали новые ракетные системы "Триумф" - РИА Новости, 21.06.2022

В Хабаровском крае опробовали новые ракетные системы "Триумф"

Военнослужащие объединения Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Восточного военного округа (ВВО) в Хабаровском крае опробовали в действии на учениях... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T06:57

2022-06-21T06:57

2022-06-21T06:57

новое оружие россии

безопасность

вооруженные силы рф

с-400 «триумф»

с-500 (зенитный ракетный комплекс)

армия

хабаровск

хабаровский край

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ХАБАРОВСК, 21 июн — РИА Новости. Военнослужащие объединения Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Восточного военного округа (ВВО) в Хабаровском крае опробовали в действии на учениях новые зенитные ракетные системы (ЗРС) "Триумф", сообщает пресс-служба округа.Кроме того, в обязательную программу учений вошли электронные пуски ракет, в результате которых самолет разведчик условного противника был уничтожен при входе в зону поражения ЗРС.Отмечается, что воинская часть объединения ВВС и ПВО округа, дислоцированная под Хабаровском, перевооружена на новые системы "Триумф" более двух лет назад.С-400 "Триумф" — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения (в том числе гиперзвуковых). Принята на вооружение в апреле 2007 года. Дальнейшим развитием ЗРС С-400 стало создание ЗРС С-500 "Прометей", которые начали поступать в ВС России в сентябре 2021 года.

https://ria.ru/20220610/sevastopol-1794688175.html

хабаровск

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безопасность, вооруженные силы рф, с-400 «триумф», с-500 (зенитный ракетный комплекс), армия, хабаровск, хабаровский край