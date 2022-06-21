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Трамп назвал экономическое положение в США огромной бедой - РИА Новости, 21.06.2022
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Трамп назвал экономическое положение в США огромной бедой
Трамп назвал экономическое положение в США огромной бедой - РИА Новости, 21.06.2022
Трамп назвал экономическое положение в США огромной бедой
https://www.newsmax.com/newsmax-tv/donald-trump-oil-energy-inflation/2022/06/20/id/1075261/
2022-06-21T08:15
2022-06-21T09:20
экономика
сша
дональд трамп
санкции
джанет йеллен
министерство финансов сша
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ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Экономика Соединенных Штатов уже находится в состоянии рецессии, заявил бывший президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Newsmax"Это не то, что может произойти через два года, как они говорят, — рецессия. Мы уже в состоянии рецессии", — заявил он.Говоря о росте цен на бензин в США бывший американский президент также выразил мнение, что повышение стоимости продолжится и может составлять "пять, шесть, семь (долларов за галлон — ред.) и быть даже намного выше"."Наша страна в огромной беде. Наша страна никогда не была в таком положении", — считает Трамп.Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявляла, что американская экономика будет замедляться, а рецессия не выглядит неизбежной.Цены на бензин в США ранее достигли очередного рекорда, впервые в истории превысив 5 долларов за галлон (3,785 литра) топлива в среднем по стране.Западные страны ввели санкции против РФ из-за Украины. Президент России Владимир Путин в этой связи заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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экономика, сша, дональд трамп, санкции, джанет йеллен, министерство финансов сша
08:15 21.06.2022 (обновлено: 09:20 21.06.2022)
 
Трамп назвал экономическое положение в США огромной бедой

Экс-президент США Трамп заявил о бедственном положении страны из-за рецессии в экономике

© AP Photo / Ross D. FranklinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© AP Photo / Ross D. Franklin
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Экономика Соединенных Штатов уже находится в состоянии рецессии, заявил бывший президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Newsmax
"Это не то, что может произойти через два года, как они говорят, — рецессия. Мы уже в состоянии рецессии", — заявил он.
Говоря о росте цен на бензин в США бывший американский президент также выразил мнение, что повышение стоимости продолжится и может составлять "пять, шесть, семь (долларов за галлон — ред.) и быть даже намного выше".
"Наша страна в огромной беде. Наша страна никогда не была в таком положении", — считает Трамп.
Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявляла, что американская экономика будет замедляться, а рецессия не выглядит неизбежной.
Цены на бензин в США ранее достигли очередного рекорда, впервые в истории превысив 5 долларов за галлон (3,785 литра) топлива в среднем по стране.
Западные страны ввели санкции против РФ из-за Украины. Президент России Владимир Путин в этой связи заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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ЭкономикаСШАДональд ТрампСанкцииДжанет ЙелленМинистерство финансов США
 
 
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