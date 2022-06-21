https://ria.ru/20220621/tramp-1796919596.html

Трамп назвал экономическое положение в США огромной бедой

Трамп назвал экономическое положение в США огромной бедой - РИА Новости, 21.06.2022

Трамп назвал экономическое положение в США огромной бедой

https://www.newsmax.com/newsmax-tv/donald-trump-oil-energy-inflation/2022/06/20/id/1075261/

2022-06-21T08:15

2022-06-21T08:15

2022-06-21T09:20

экономика

сша

дональд трамп

санкции

джанет йеллен

министерство финансов сша

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ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Экономика Соединенных Штатов уже находится в состоянии рецессии, заявил бывший президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Newsmax"Это не то, что может произойти через два года, как они говорят, — рецессия. Мы уже в состоянии рецессии", — заявил он.Говоря о росте цен на бензин в США бывший американский президент также выразил мнение, что повышение стоимости продолжится и может составлять "пять, шесть, семь (долларов за галлон — ред.) и быть даже намного выше"."Наша страна в огромной беде. Наша страна никогда не была в таком положении", — считает Трамп.Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявляла, что американская экономика будет замедляться, а рецессия не выглядит неизбежной.Цены на бензин в США ранее достигли очередного рекорда, впервые в истории превысив 5 долларов за галлон (3,785 литра) топлива в среднем по стране.Западные страны ввели санкции против РФ из-за Украины. Президент России Владимир Путин в этой связи заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220615/inflyatsiya-1795290240.html

сша

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, сша, дональд трамп, санкции, джанет йеллен, министерство финансов сша