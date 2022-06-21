https://ria.ru/20220621/toplivo-1796975027.html

Цены на топливо в Великобритании достигли рекордных значений

Цены на топливо в Великобритании достигли рекордных значений - РИА Новости, 21.06.2022

Цены на топливо в Великобритании достигли рекордных значений

Цены на топливо в Великобритании достигли исторического максимума на этих выходных, сообщила Британская ассоциация автомобилистов (RAC). РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T12:05

2022-06-21T12:05

2022-06-21T12:05

великобритания

в мире

топливо

цены

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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Цены на топливо в Великобритании достигли исторического максимума на этих выходных, сообщила Британская ассоциация автомобилистов (RAC).Повышение тарифов также затронуло и дизельное топливо, цены на которое тоже достигли своего рекордного максимума. В воскресенье цена за литр дизеля составила 196,6 пенса (2,42 доллара), отмечается в отчёте."Полный бак на 55 литров для семейной машины стоит теперь почти 104 фунта стерлингов (103,79 фунтов), в то время как его дизельный эквивалент стоит около 108 фунтов стерлингов (107,83 фунтов)", - сказал Уильямс.Как отметил представитель RAC, финансовое положение водителей усложнит забастовка железнодорожников на этой неделе, в результате которой многим людям придётся перейти на автомобили.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании повышение тарифов ударило по миллионам домохозяйств.Стоимость бензина и дизельного топлива в Великобритании в последнее время бьет рекорды из-за роста мировых цен на нефть на фоне санкций в отношении России и стремления отказаться от закупок российской нефти. Кроме того, в настоящий момент по всему миру наблюдается замедление поставок топлива из-за ряда проблем на нефтеперерабатывающих заводах, нехватка бензина и дизельного топлива, а также некоторых видов переработанной нефти.

https://ria.ru/20220621/bayden-1796970345.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

великобритания, в мире, топливо, цены