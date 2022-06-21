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Цены на топливо в Великобритании достигли рекордных значений - РИА Новости, 21.06.2022
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Цены на топливо в Великобритании достигли рекордных значений
Цены на топливо в Великобритании достигли рекордных значений - РИА Новости, 21.06.2022
Цены на топливо в Великобритании достигли рекордных значений
Цены на топливо в Великобритании достигли исторического максимума на этих выходных, сообщила Британская ассоциация автомобилистов (RAC). РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T12:05
2022-06-21T12:05
великобритания
в мире
топливо
цены
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Цены на топливо в Великобритании достигли исторического максимума на этих выходных, сообщила Британская ассоциация автомобилистов (RAC).Повышение тарифов также затронуло и дизельное топливо, цены на которое тоже достигли своего рекордного максимума. В воскресенье цена за литр дизеля составила 196,6 пенса (2,42 доллара), отмечается в отчёте."Полный бак на 55 литров для семейной машины стоит теперь почти 104 фунта стерлингов (103,79 фунтов), в то время как его дизельный эквивалент стоит около 108 фунтов стерлингов (107,83 фунтов)", - сказал Уильямс.Как отметил представитель RAC, финансовое положение водителей усложнит забастовка железнодорожников на этой неделе, в результате которой многим людям придётся перейти на автомобили.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании повышение тарифов ударило по миллионам домохозяйств.Стоимость бензина и дизельного топлива в Великобритании в последнее время бьет рекорды из-за роста мировых цен на нефть на фоне санкций в отношении России и стремления отказаться от закупок российской нефти. Кроме того, в настоящий момент по всему миру наблюдается замедление поставок топлива из-за ряда проблем на нефтеперерабатывающих заводах, нехватка бензина и дизельного топлива, а также некоторых видов переработанной нефти.
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великобритания, в мире, топливо, цены
12:05 21.06.2022
 
Цены на топливо в Великобритании достигли рекордных значений

Средняя цена на бензин в Британии достигла максимума, составив около 2,32 доллара за литр

© РИА Новости / Жанна Манукян / Перейти в фотобанкОчередь на автозаправочной станции Shell в Лондоне
Очередь на автозаправочной станции Shell в Лондоне - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Жанна Манукян
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Очередь на автозаправочной станции Shell в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Цены на топливо в Великобритании достигли исторического максимума на этих выходных, сообщила Британская ассоциация автомобилистов (RAC).
"Средняя цена на бензин снова выросла в воскресенье до нового рекордного значения в 188,7 пенса за литр (2,32 доллара). Более пяти недель непрерывного рекордного роста цен привели к резкому увеличению литра неэтилированного (бензина) на 23 пенса с 165,5 пенса в середине мая", - приводятся в отчете на сайт RAC слова представителя организации Саймона Уильямса.
Повышение тарифов также затронуло и дизельное топливо, цены на которое тоже достигли своего рекордного максимума. В воскресенье цена за литр дизеля составила 196,6 пенса (2,42 доллара), отмечается в отчёте.
"Полный бак на 55 литров для семейной машины стоит теперь почти 104 фунта стерлингов (103,79 фунтов), в то время как его дизельный эквивалент стоит около 108 фунтов стерлингов (107,83 фунтов)", - сказал Уильямс.
Как отметил представитель RAC, финансовое положение водителей усложнит забастовка железнодорожников на этой неделе, в результате которой многим людям придётся перейти на автомобили.
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Стоимость бензина и дизельного топлива в Великобритании в последнее время бьет рекорды из-за роста мировых цен на нефть на фоне санкций в отношении России и стремления отказаться от закупок российской нефти. Кроме того, в настоящий момент по всему миру наблюдается замедление поставок топлива из-за ряда проблем на нефтеперерабатывающих заводах, нехватка бензина и дизельного топлива, а также некоторых видов переработанной нефти.
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