https://ria.ru/20220621/toplivo-1796975027.html
Цены на топливо в Великобритании достигли рекордных значений
Цены на топливо в Великобритании достигли рекордных значений - РИА Новости, 21.06.2022
Цены на топливо в Великобритании достигли рекордных значений
Цены на топливо в Великобритании достигли исторического максимума на этих выходных, сообщила Британская ассоциация автомобилистов (RAC). РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T12:05
2022-06-21T12:05
2022-06-21T12:05
великобритания
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топливо
цены
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Цены на топливо в Великобритании достигли исторического максимума на этих выходных, сообщила Британская ассоциация автомобилистов (RAC).Повышение тарифов также затронуло и дизельное топливо, цены на которое тоже достигли своего рекордного максимума. В воскресенье цена за литр дизеля составила 196,6 пенса (2,42 доллара), отмечается в отчёте."Полный бак на 55 литров для семейной машины стоит теперь почти 104 фунта стерлингов (103,79 фунтов), в то время как его дизельный эквивалент стоит около 108 фунтов стерлингов (107,83 фунтов)", - сказал Уильямс.Как отметил представитель RAC, финансовое положение водителей усложнит забастовка железнодорожников на этой неделе, в результате которой многим людям придётся перейти на автомобили.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании повышение тарифов ударило по миллионам домохозяйств.Стоимость бензина и дизельного топлива в Великобритании в последнее время бьет рекорды из-за роста мировых цен на нефть на фоне санкций в отношении России и стремления отказаться от закупок российской нефти. Кроме того, в настоящий момент по всему миру наблюдается замедление поставок топлива из-за ряда проблем на нефтеперерабатывающих заводах, нехватка бензина и дизельного топлива, а также некоторых видов переработанной нефти.
https://ria.ru/20220621/bayden-1796970345.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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великобритания, в мире, топливо, цены
Цены на топливо в Великобритании достигли рекордных значений
Средняя цена на бензин в Британии достигла максимума, составив около 2,32 доллара за литр
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости.
Цены на топливо в Великобритании достигли исторического максимума на этих выходных, сообщила
Британская ассоциация автомобилистов (RAC).
"Средняя цена на бензин снова выросла в воскресенье до нового рекордного значения в 188,7 пенса за литр (2,32 доллара). Более пяти недель непрерывного рекордного роста цен привели к резкому увеличению литра неэтилированного (бензина) на 23 пенса с 165,5 пенса в середине мая", - приводятся в отчете на сайт RAC слова представителя организации Саймона Уильямса.
Повышение тарифов также затронуло и дизельное топливо, цены на которое тоже достигли своего рекордного максимума. В воскресенье цена за литр дизеля составила 196,6 пенса (2,42 доллара), отмечается в отчёте.
"Полный бак на 55 литров для семейной машины стоит теперь почти 104 фунта стерлингов (103,79 фунтов), в то время как его дизельный эквивалент стоит около 108 фунтов стерлингов (107,83 фунтов)", - сказал Уильямс.
Как отметил представитель RAC, финансовое положение водителей усложнит забастовка железнодорожников на этой неделе, в результате которой многим людям придётся перейти на автомобили.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины
Запад усилил санкционное давление на Россию
. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе
и США
. В Великобритании
повышение тарифов ударило по миллионам домохозяйств.
Стоимость бензина и дизельного топлива в Великобритании в последнее время бьет рекорды из-за роста мировых цен на нефть на фоне санкций в отношении России и стремления отказаться от закупок российской нефти. Кроме того, в настоящий момент по всему миру наблюдается замедление поставок топлива из-за ряда проблем на нефтеперерабатывающих заводах, нехватка бензина и дизельного топлива, а также некоторых видов переработанной нефти.