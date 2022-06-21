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Тимофеев: Фонд развития территорий выставит на торги 47 земельных участков - РИА Новости, 21.06.2022
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Тимофеев: Фонд развития территорий выставит на торги 47 земельных участков
Тимофеев: Фонд развития территорий выставит на торги 47 земельных участков - РИА Новости, 21.06.2022
Тимофеев: Фонд развития территорий выставит на торги 47 земельных участков
Фонд развития территорий выставит на торги 47 земельных участков общей площадью более 33 гектаров для их дальнейшего развития, сообщил главный управляющий... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T10:39
2022-06-21T10:39
константин тимофеев
россия
жилье
фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков)
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МОСКВА, 21 июн - РИА Недвижимость. Фонд развития территорий выставит на торги 47 земельных участков общей площадью более 33 гектаров для их дальнейшего развития, сообщил главный управляющий директор фонда Константин Тимофеев."На этих участках размещены 59 недостроев в различной стадии готовности. Инвесторы получат возможность развития территорий и реализации различных градостроительных проектов. По большинству из них есть проектная и исходно-разрешительная документация. На этих территориях может быть построено более 270 тысяч квадратных метров жилья", - рассказал он.Площадки находятся в 18 регионах: Московская, Ленинградская, Челябинская, Ростовская, Орловская, Свердловская, Саратовская, Владимирская и Ивановская области, Пермский, Забайкальский, Красноярский, Алтайский и Краснодарский края, Башкортостан, Якутия, Северная Осетия и Ханты-Мансийский автономный округ.Фонд развития территорий получает земельные участки по решению арбитражного суда после принятия решения о восстановлении прав дольщиков путем выплаты денежных компенсаций. По оценке фонда, всего на участках, которые перейдут в его собственность, можно будет построить 4-5 миллионов квадратных метров жилья."По тем участкам, где строительство возможно, мы также приглашаем инвесторов к участию в проектах. Хотим собрать предложения от инвесторов по объему будущего жилья, по способу участия в проекте, и после этого будем объявлять аукцион", - добавил Тимофеев.
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константин тимофеев, россия, жилье, фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков)
10:39 21.06.2022
 

Тимофеев: Фонд развития территорий выставит на торги 47 земельных участков

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСтроительство жилых домов
Строительство жилых домов - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 21 июн - РИА Недвижимость. Фонд развития территорий выставит на торги 47 земельных участков общей площадью более 33 гектаров для их дальнейшего развития, сообщил главный управляющий директор фонда Константин Тимофеев.
"На этих участках размещены 59 недостроев в различной стадии готовности. Инвесторы получат возможность развития территорий и реализации различных градостроительных проектов. По большинству из них есть проектная и исходно-разрешительная документация. На этих территориях может быть построено более 270 тысяч квадратных метров жилья", - рассказал он.
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Фонд развития территорий займется модернизацией ЖКХ и капремонтом
Площадки находятся в 18 регионах: Московская, Ленинградская, Челябинская, Ростовская, Орловская, Свердловская, Саратовская, Владимирская и Ивановская области, Пермский, Забайкальский, Красноярский, Алтайский и Краснодарский края, Башкортостан, Якутия, Северная Осетия и Ханты-Мансийский автономный округ.
Фонд развития территорий получает земельные участки по решению арбитражного суда после принятия решения о восстановлении прав дольщиков путем выплаты денежных компенсаций. По оценке фонда, всего на участках, которые перейдут в его собственность, можно будет построить 4-5 миллионов квадратных метров жилья.
"По тем участкам, где строительство возможно, мы также приглашаем инвесторов к участию в проектах. Хотим собрать предложения от инвесторов по объему будущего жилья, по способу участия в проекте, и после этого будем объявлять аукцион", - добавил Тимофеев.
 
Константин ТимофеевРоссияЖильеФонд развития территорий (ранее - Фонд защиты прав дольщиков)
 
 
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