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В Сихотэ-Алинском заповеднике в Приморье выросло число амурских тигров
В Сихотэ-Алинском заповеднике в Приморье выросло число амурских тигров - РИА Новости, 21.06.2022
В Сихотэ-Алинском заповеднике в Приморье выросло число амурских тигров
Прирост численности краснокнижного амурского тигра отмечается в Сихотэ-Алинском заповеднике в Приморье, где расположены самые обширные места обитания этого... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T05:16
2022-06-21T05:16
2022-06-21T05:21
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ВЛАДИВОСТОК, 21 июн — РИА Новости. Прирост численности краснокнижного амурского тигра отмечается в Сихотэ-Алинском заповеднике в Приморье, где расположены самые обширные места обитания этого вида, рассказала РИА Новости директор учреждения Светлана Сутырина.Она уточнила, что по условиям учета, ООПТ не могут разглашать данные о числе особей до того, как будут подведены результаты по всему ареалу обитания тигра."У наших самок регулярно появляются тигрята. В этом году мы зафиксировали несколько выводков. В одном тигрята уже подросшие, они готовы уйти от мамы. В другом — еще держатся с матерью. И мы практически всю зиму наблюдали за этим семейством — они держались на сравнительно небольшой территории, вся речка была истоптана тигриными следами. Мы находили и следы их успешных охот. Мы видим, что нашим заповедным тиграм живется хорошо, им хватает пищи. Это значит, что мы работаем в правильном направлении", — добавила собеседница агентства.Сихотэ-Алинский биосферный заповедник включен в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, он расположен на территории трех районов Приморского края: Тернейского, Красноармейского и Дальнегорского. Именно здесь находятся наиболее обширные естественные места обитания амурского тигра. Ранее здесь отмечалось около 20 этих кошек.Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную красную книгу. По данным экспертов, на осень 2021 года их число в России превышает 600 особей.
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россия, приморский край, юнеско, амурские тигры, общество, светлана сутырина, владивосток
05:16 21.06.2022 (обновлено: 05:21 21.06.2022)
В Сихотэ-Алинском заповеднике в Приморье выросло число амурских тигров
Директор Сутырина: в Сихотэ-Алинском заповеднике в Приморье выросло число амурских тигров
ВЛАДИВОСТОК, 21 июн — РИА Новости. Прирост численности краснокнижного амурского тигра отмечается в Сихотэ-Алинском заповеднике в Приморье, где расположены самые обширные места обитания этого вида, рассказала РИА Новости директор учреждения Светлана Сутырина.
"По итогам полномасштабного учета амурского тигра в Российской Федерации по сравнению с прошлым годом тигров у нас стало больше", — сказала Сутырина
.
Она уточнила, что по условиям учета, ООПТ не могут разглашать данные о числе особей до того, как будут подведены результаты по всему ареалу обитания тигра.
"У наших самок регулярно появляются тигрята. В этом году мы зафиксировали несколько выводков. В одном тигрята уже подросшие, они готовы уйти от мамы. В другом — еще держатся с матерью. И мы практически всю зиму наблюдали за этим семейством — они держались на сравнительно небольшой территории, вся речка была истоптана тигриными следами. Мы находили и следы их успешных охот. Мы видим, что нашим заповедным тиграм живется хорошо, им хватает пищи. Это значит, что мы работаем в правильном направлении", — добавила собеседница агентства.
Сихотэ-Алинский биосферный заповедник включен в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО
, он расположен на территории трех районов Приморского края
: Тернейского, Красноармейского и Дальнегорского. Именно здесь находятся наиболее обширные естественные места обитания амурского тигра. Ранее здесь отмечалось около 20 этих кошек.
Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную красную книгу. По данным экспертов, на осень 2021 года их число в России
превышает 600 особей.