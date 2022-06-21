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В Сихотэ-Алинском заповеднике в Приморье выросло число амурских тигров

В Сихотэ-Алинском заповеднике в Приморье выросло число амурских тигров - РИА Новости, 21.06.2022

В Сихотэ-Алинском заповеднике в Приморье выросло число амурских тигров

Прирост численности краснокнижного амурского тигра отмечается в Сихотэ-Алинском заповеднике в Приморье, где расположены самые обширные места обитания этого... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T05:16

2022-06-21T05:16

2022-06-21T05:21

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ВЛАДИВОСТОК, 21 июн — РИА Новости. Прирост численности краснокнижного амурского тигра отмечается в Сихотэ-Алинском заповеднике в Приморье, где расположены самые обширные места обитания этого вида, рассказала РИА Новости директор учреждения Светлана Сутырина.Она уточнила, что по условиям учета, ООПТ не могут разглашать данные о числе особей до того, как будут подведены результаты по всему ареалу обитания тигра."У наших самок регулярно появляются тигрята. В этом году мы зафиксировали несколько выводков. В одном тигрята уже подросшие, они готовы уйти от мамы. В другом — еще держатся с матерью. И мы практически всю зиму наблюдали за этим семейством — они держались на сравнительно небольшой территории, вся речка была истоптана тигриными следами. Мы находили и следы их успешных охот. Мы видим, что нашим заповедным тиграм живется хорошо, им хватает пищи. Это значит, что мы работаем в правильном направлении", — добавила собеседница агентства.Сихотэ-Алинский биосферный заповедник включен в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, он расположен на территории трех районов Приморского края: Тернейского, Красноармейского и Дальнегорского. Именно здесь находятся наиболее обширные естественные места обитания амурского тигра. Ранее здесь отмечалось около 20 этих кошек.Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную красную книгу. По данным экспертов, на осень 2021 года их число в России превышает 600 особей.

https://ria.ru/20220429/dialog-1786086081.html

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россия, приморский край, юнеско, амурские тигры, общество, светлана сутырина, владивосток