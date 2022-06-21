https://ria.ru/20220621/tigritsa-1796913433.html

На туристическом побережье в Приморье обосновалась амурская тигрица

На туристическом побережье в Приморье обосновалась амурская тигрица - РИА Новости, 21.06.2022

На туристическом побережье в Приморье обосновалась амурская тигрица

Самка краснокнижного амурского тигра впервые за несколько лет обосновалась на прибрежной территории Сихотэ-Алинского заповедника в Приморье в районе урочища... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T05:18

2022-06-21T05:18

2022-06-21T05:18

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ВЛАДИВОСТОК, 21 июн — РИА Новости. Самка краснокнижного амурского тигра впервые за несколько лет обосновалась на прибрежной территории Сихотэ-Алинского заповедника в Приморье в районе урочища Благодатное, рассказала РИА Новости директор учреждения Светлана Сутырина.Через урочище Благодатное проходят три туристических маршрута заповедника: "Мыс Северный", "Озеро Благодатное", "Бухта Голубичная".По ее словам, тигрица не очень боится машин и иногда "позирует" перед камерами автомобилистов. Специалисты ранее боялись говорить, что самка здесь задержится, потому что бывает, что молодые тигры в поисках своих территории путешествуют."Но сейчас мы можем говорить, что она здесь обосновалась, стала хозяйкой урочища Благодатное. Поэтому в ближайшее время нам предстоит выбрать ей имя. Подумаем, как это лучше и интереснее сделать. И так как самец здесь есть, надеюсь, что эта парочка порадует нас полосатым потомством", — отметила собеседница агентства.Она уточнила, что, вероятно, самка родилась не на этой территории и пришла в заповедник с сопредельных участков, так как на фотоловушки до прошлого года она не попадала."Для нас это хороший знак, приход в заповедник взрослых тигров говорит о том, что он не изолирован от соседних территорий. Самка уже взрослая — ей не менее трех лет. Она здесь держится уже год и, скорее всего, территорию уже изучила и поняла, что здесь ей хорошо. Тут действительно хорошие условия, высокая численность копытных — живут изюбри, косули, пятнистые олени, встречаются кабаны", — рассказала Сутырина.Сихотэ-Алинский биосферный заповедник включен в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, он расположен на территории трех районов Приморского края: Тернейского, Красноармейского и Дальнегорского. Именно здесь находятся наиболее обширные естественные места обитания амурского тигра. Ранее здесь отмечалось около 20 этих хищников.Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную красную книгу. По данным экспертов, на осень 2021 года число этих хищников в РФ превышает 600 особей.

https://ria.ru/20220621/tigry-1796913299.html

https://ria.ru/20220429/dialog-1786086081.html

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светлана сутырина, приморский край, россия, юнеско, общество, амурские тигры, владивосток