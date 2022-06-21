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Минцифры и ФАС проверят обоснованность резкого увеличения тарифов Tele2 - РИА Новости, 21.06.2022
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Минцифры и ФАС проверят обоснованность резкого увеличения тарифов Tele2
Минцифры и ФАС проверят обоснованность резкого увеличения тарифов Tele2 - РИА Новости, 21.06.2022
Минцифры и ФАС проверят обоснованность резкого увеличения тарифов Tele2
Федеральная антимонопольная служба РФ и Министерство цифрового развития проверят обоснованность резкого увеличения тарифов мобильного оператора Tele2, сообщило... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T20:31
2022-06-21T21:52
в мире
экономика
жкх
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба РФ и Министерство цифрового развития проверят обоснованность резкого увеличения тарифов мобильного оператора Tele2, сообщило Минцифры.Ранее во вторник клиентов мобильного оператора Tele2 оповестили о значительном повышении тарифов, жалобы на это появились в социальных сетях.Как выяснил корреспондент РИА Новости, прежний тариф "Безлимит" вырос с 450 рублей за месяц использования до 750 рублей.В середине апреля ФАС РФ опубликовала методические рекомендации поэтапной индексации тарифов операторов связи с учетом текущего уровня инфляции, разработанные для обеспечения развития экономики РФ в условиях санкций. Обоснованность изменения тарифов операторов определяется службой в связи с соответствием изменению инфляции по еженедельно публикуемым данным Росстата. Изменение признается обоснованным, если уровень изменения тарифов соответствует инфляции с начала года по состоянию на последнюю неделю месяца.
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в мире, экономика, жкх, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)
20:31 21.06.2022 (обновлено: 21:52 21.06.2022)
 
Минцифры и ФАС проверят обоснованность резкого увеличения тарифов Tele2

Минцифры и ФАС проверят обоснованность резкого роста безлимитного тарифа оператора Tele2

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВывеска на офисе компании "Теле2"
Вывеска на офисе компании Теле2 - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Вывеска на офисе компании "Теле2" . Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба РФ и Министерство цифрового развития проверят обоснованность резкого увеличения тарифов мобильного оператора Tele2, сообщило Минцифры.
"Минцифры и ФАС проверят обоснованность резкого увеличения тарифов Tele2. Минцифры России запросило у Tele2 обоснование резкого повышения цен. Если выяснится, что тарифы изменились необоснованно, оператор получит предписание о приведении тарифов к прежнему уровню", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.
Ранее во вторник клиентов мобильного оператора Tele2 оповестили о значительном повышении тарифов, жалобы на это появились в социальных сетях.
Как выяснил корреспондент РИА Новости, прежний тариф "Безлимит" вырос с 450 рублей за месяц использования до 750 рублей.
В середине апреля ФАС РФ опубликовала методические рекомендации поэтапной индексации тарифов операторов связи с учетом текущего уровня инфляции, разработанные для обеспечения развития экономики РФ в условиях санкций. Обоснованность изменения тарифов операторов определяется службой в связи с соответствием изменению инфляции по еженедельно публикуемым данным Росстата. Изменение признается обоснованным, если уровень изменения тарифов соответствует инфляции с начала года по состоянию на последнюю неделю месяца.
Сим-карты для мобильного телефона - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
20 июня, 21:52
Российские мобильные операторы начали брать плату за приобретение сим-карт
 
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