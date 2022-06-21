https://ria.ru/20220621/tele2-1797159276.html

Минцифры и ФАС проверят обоснованность резкого увеличения тарифов Tele2

Минцифры и ФАС проверят обоснованность резкого увеличения тарифов Tele2 - РИА Новости, 21.06.2022

Минцифры и ФАС проверят обоснованность резкого увеличения тарифов Tele2

Федеральная антимонопольная служба РФ и Министерство цифрового развития проверят обоснованность резкого увеличения тарифов мобильного оператора Tele2, сообщило... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T20:31

2022-06-21T20:31

2022-06-21T21:52

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федеральная антимонопольная служба (фас россии)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба РФ и Министерство цифрового развития проверят обоснованность резкого увеличения тарифов мобильного оператора Tele2, сообщило Минцифры.Ранее во вторник клиентов мобильного оператора Tele2 оповестили о значительном повышении тарифов, жалобы на это появились в социальных сетях.Как выяснил корреспондент РИА Новости, прежний тариф "Безлимит" вырос с 450 рублей за месяц использования до 750 рублей.В середине апреля ФАС РФ опубликовала методические рекомендации поэтапной индексации тарифов операторов связи с учетом текущего уровня инфляции, разработанные для обеспечения развития экономики РФ в условиях санкций. Обоснованность изменения тарифов операторов определяется службой в связи с соответствием изменению инфляции по еженедельно публикуемым данным Росстата. Изменение признается обоснованным, если уровень изменения тарифов соответствует инфляции с начала года по состоянию на последнюю неделю месяца.

https://ria.ru/20220620/operatory-1796892955.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, экономика, жкх, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)