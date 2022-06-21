Рейтинг@Mail.ru
Tele2 почти вдвое повысил цену на безлимитный тариф - РИА Новости, 21.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220621/tele2-1797135050.html
Tele2 почти вдвое повысил цену на безлимитный тариф
Tele2 почти вдвое повысил цену на безлимитный тариф - РИА Новости, 21.06.2022
Tele2 почти вдвое повысил цену на безлимитный тариф
Клиентов мобильного оператора Tele2 оповестили о значительном повышении тарифов, жалобы на это появились в социальных сетях. РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T18:47
2022-06-21T18:47
мобильная связь
экономика
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
tele2 россия
цены
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/1/1564140122_0:162:3064:1886_1920x0_80_0_0_897e7e3660bcccccd567967e4d005813.jpg
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Клиентов мобильного оператора Tele2 оповестили о значительном повышении тарифов, жалобы на это появились в социальных сетях.Как выяснил корреспондент РИА Новости, прежний тариф "Безлимит" стоил 450 рублей за месяц использования. На данный момент плата составляет 750 рублей. "С 05 июля 2022 базовая плата за ваш тариф без учета дополнительных услуг будет составлять 750 рублей/месяц", - приводит пришедшее сообщение один из абонентов оператора, уточнив, что "пару месяцев назад тариф был 400 рублей"."Tele2 сделал что-то странное, решил вдвое поднять цену на тариф. Спасибо, предупредили по смс заблаговременно", - отмечает другой пользователь.В пресс-службе Tele2 РИА Новости сообщили, что абоненты линейки "Безлимит" могут выбрать новый пакетный тариф с учетом своих потребностей. "Клиенты, которые предпочтут остаться на безлимитах, могут сохранить текущую цену на период единовременной оплаты за шесть месяцев вперед либо продолжить пользоваться тарифом с новой ценой", - добавили в Tele2.В середине апреля ФАС РФ опубликовала методические рекомендации поэтапной индексации тарифов операторов связи с учетом текущего уровня инфляции, разработанные для обеспечения развития экономики РФ в условиях санкций. Обоснованность изменения тарифов операторов определяется службой в связи с соответствием изменению инфляции по еженедельно публикуемым данным Росстата. Изменение признается обоснованным, если уровень изменения тарифов соответствует инфляции с начала года по состоянию на последнюю неделю месяца.
https://ria.ru/20220620/operatory-1796892955.html
https://ria.ru/20220618/g6-1796452345.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/1/1564140122_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_881c1733cd9bd382e0e397f0cd3296a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мобильная связь, экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), tele2 россия, цены
18:47 21.06.2022
 
Tele2 почти вдвое повысил цену на безлимитный тариф

Абоненты Tele2 пожаловались на значительное подорожание безлимитных тарифов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛоготип "TELE2"
Логотип TELE2 - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Логотип "TELE2". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Клиентов мобильного оператора Tele2 оповестили о значительном повышении тарифов, жалобы на это появились в социальных сетях.
Как выяснил корреспондент РИА Новости, прежний тариф "Безлимит" стоил 450 рублей за месяц использования. На данный момент плата составляет 750 рублей. "С 05 июля 2022 базовая плата за ваш тариф без учета дополнительных услуг будет составлять 750 рублей/месяц", - приводит пришедшее сообщение один из абонентов оператора, уточнив, что "пару месяцев назад тариф был 400 рублей".
Сим-карты для мобильного телефона - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
20 июня, 21:52
Российские мобильные операторы начали брать плату за приобретение сим-карт
"Tele2 сделал что-то странное, решил вдвое поднять цену на тариф. Спасибо, предупредили по смс заблаговременно", - отмечает другой пользователь.
В пресс-службе Tele2 РИА Новости сообщили, что абоненты линейки "Безлимит" могут выбрать новый пакетный тариф с учетом своих потребностей. "Клиенты, которые предпочтут остаться на безлимитах, могут сохранить текущую цену на период единовременной оплаты за шесть месяцев вперед либо продолжить пользоваться тарифом с новой ценой", - добавили в Tele2.
В середине апреля ФАС РФ опубликовала методические рекомендации поэтапной индексации тарифов операторов связи с учетом текущего уровня инфляции, разработанные для обеспечения развития экономики РФ в условиях санкций. Обоснованность изменения тарифов операторов определяется службой в связи с соответствием изменению инфляции по еженедельно публикуемым данным Росстата. Изменение признается обоснованным, если уровень изменения тарифов соответствует инфляции с начала года по состоянию на последнюю неделю месяца.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
18 июня, 16:10Петербургский международный экономический форум — 2022
Эксперт оценил сроки появления в России сети 6G
 
мобильная связьЭкономикаРоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Tele2 РоссияЦены
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала