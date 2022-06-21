https://ria.ru/20220621/tele2-1797135050.html

Tele2 почти вдвое повысил цену на безлимитный тариф

Tele2 почти вдвое повысил цену на безлимитный тариф - РИА Новости, 21.06.2022

Tele2 почти вдвое повысил цену на безлимитный тариф

Клиентов мобильного оператора Tele2 оповестили о значительном повышении тарифов, жалобы на это появились в социальных сетях. РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T18:47

2022-06-21T18:47

2022-06-21T18:47

мобильная связь

экономика

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

tele2 россия

цены

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Клиентов мобильного оператора Tele2 оповестили о значительном повышении тарифов, жалобы на это появились в социальных сетях.Как выяснил корреспондент РИА Новости, прежний тариф "Безлимит" стоил 450 рублей за месяц использования. На данный момент плата составляет 750 рублей. "С 05 июля 2022 базовая плата за ваш тариф без учета дополнительных услуг будет составлять 750 рублей/месяц", - приводит пришедшее сообщение один из абонентов оператора, уточнив, что "пару месяцев назад тариф был 400 рублей"."Tele2 сделал что-то странное, решил вдвое поднять цену на тариф. Спасибо, предупредили по смс заблаговременно", - отмечает другой пользователь.В пресс-службе Tele2 РИА Новости сообщили, что абоненты линейки "Безлимит" могут выбрать новый пакетный тариф с учетом своих потребностей. "Клиенты, которые предпочтут остаться на безлимитах, могут сохранить текущую цену на период единовременной оплаты за шесть месяцев вперед либо продолжить пользоваться тарифом с новой ценой", - добавили в Tele2.В середине апреля ФАС РФ опубликовала методические рекомендации поэтапной индексации тарифов операторов связи с учетом текущего уровня инфляции, разработанные для обеспечения развития экономики РФ в условиях санкций. Обоснованность изменения тарифов операторов определяется службой в связи с соответствием изменению инфляции по еженедельно публикуемым данным Росстата. Изменение признается обоснованным, если уровень изменения тарифов соответствует инфляции с начала года по состоянию на последнюю неделю месяца.

https://ria.ru/20220620/operatory-1796892955.html

https://ria.ru/20220618/g6-1796452345.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

мобильная связь, экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), tele2 россия, цены