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Минобороны Тайваня заявило, что 29 военных самолетов вошли в зону ПВО - РИА Новости, 21.06.2022
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Минобороны Тайваня заявило, что 29 военных самолетов вошли в зону ПВО
Минобороны Тайваня заявило, что 29 военных самолетов вошли в зону ПВО - РИА Новости, 21.06.2022
Минобороны Тайваня заявило, что 29 военных самолетов вошли в зону ПВО
В опознавательную зону ПВО Тайваня вошли 29 военных самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует из данных на сайте оборонного ведомства... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T16:40
2022-06-21T17:21
в мире
тайвань
китай
ноак
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ПЕКИН, 21 июн — РИА Новости. В опознавательную зону ПВО Тайваня вошли 29 военных самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует из данных на сайте оборонного ведомства острова.Так, в операции приняли участие восемь многоцелевых истребителей Shenyang J-16, пять истребителей Shenyang J-11, четыре Су-30, самолеты радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки Shaanxi Y-9 и Shaanxi Y-8 и другие.По полученным данным, Тайвань направил воздушный патруль для наблюдения за ситуацией и развернул зенитно-ракетные комплексы.КНР регулярно проводит учения и патрулирование в районе Тайваньского пролива на фоне обострения отношений с США в том числе из-за тайваньского вопроса. МИД Китая не раз называл его наиболее чувствительным в отношениях Вашингтона и Пекина.Ранее министр обороны Тайваня Цю Гочжэн заявил, что в случае столкновения с Китаем, независимо от того, кто одержит победу, она закончится трагедией для обеих сторон. По его словам, "никто не хочет войны".Официальные отношения между центральным правительством КНР и Тайванем прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на остров. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.Пекин не признает суверенитета Тайваня и ревностно относится к контактам с ним других стран, настаивая на "политике одного Китая". Она подразумевает, что остров — неотъемлемая часть китайской территории, а власти КНР — единственное законное правительство.
https://ria.ru/20220610/tayvan-1794635893.html
https://ria.ru/20220606/tayvan-1793306410.html
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в мире, тайвань, китай, ноак
16:40 21.06.2022 (обновлено: 17:21 21.06.2022)
 
Минобороны Тайваня заявило, что 29 военных самолетов вошли в зону ПВО

Минобороны Тайваня заявило, что 29 военных самолетов НОАК вошли в зону ПВО

© AP Photo / Chiang Ying-yingФлаг Тайваня во время военных учений ВМС Тайваня
Флаг Тайваня во время военных учений ВМС Тайваня - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Флаг Тайваня во время военных учений ВМС Тайваня. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 21 июн — РИА Новости. В опознавательную зону ПВО Тайваня вошли 29 военных самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует из данных на сайте оборонного ведомства острова.
Так, в операции приняли участие восемь многоцелевых истребителей Shenyang J-16, пять истребителей Shenyang J-11, четыре Су-30, самолеты радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки Shaanxi Y-9 и Shaanxi Y-8 и другие.
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Минобороны Китая пообещало любой ценой бороться за Тайвань
По полученным данным, Тайвань направил воздушный патруль для наблюдения за ситуацией и развернул зенитно-ракетные комплексы.
КНР регулярно проводит учения и патрулирование в районе Тайваньского пролива на фоне обострения отношений с США в том числе из-за тайваньского вопроса. МИД Китая не раз называл его наиболее чувствительным в отношениях Вашингтона и Пекина.
Ранее министр обороны Тайваня Цю Гочжэн заявил, что в случае столкновения с Китаем, независимо от того, кто одержит победу, она закончится трагедией для обеих сторон. По его словам, "никто не хочет войны".
Официальные отношения между центральным правительством КНР и Тайванем прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на остров.
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Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Пекин не признает суверенитета Тайваня и ревностно относится к контактам с ним других стран, настаивая на "политике одного Китая". Она подразумевает, что остров — неотъемлемая часть китайской территории, а власти КНР — единственное законное правительство.
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