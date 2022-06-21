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В Воронежской области подросток погиб, прыгнув с тарзанки в реку - РИА Новости, 21.06.2022
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В Воронежской области подросток погиб, прыгнув с тарзанки в реку
В Воронежской области подросток погиб, прыгнув с тарзанки в реку - РИА Новости, 21.06.2022
В Воронежской области подросток погиб, прыгнув с тарзанки в реку
Следователи выясняют обстоятельства гибели подростка в Воронежской области, который прыгнул в реку с "тарзанки" и утонул, сообщает во вторник управление СК РФ... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T12:50
2022-06-21T14:08
происшествия
борисоглебский район
воронежская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОРОНЕЖ, 21 июн - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства гибели подростка в Воронежской области, который прыгнул в реку с "тарзанки" и утонул, сообщает во вторник управление СК РФ по региону.По предварительным данным, днем 20 июня 17-летний подросток с товарищами отдыхал на реке Ворона около села Богана Борисоглебского района."После прыжка с "тарзанки" подросток не выплыл из воды, после чего находившиеся с ним друзья попытались самостоятельно отыскать юношу. Однако это не дало результата, в связи с чем ребята сообщили о случившемся в службу спасения", - говорится в сообщении.Как отмечает следствие, достать тело юноши из воды удалось около 17 часов понедельника.По факту гибели подростка организована доследственная проверка. Следователями опрошены очевидцы происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти мальчика.
https://ria.ru/20220619/podrostok-1796627154.html
https://ria.ru/20220616/shkolnik-1795644396.html
борисоглебский район
воронежская область
россия
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происшествия, борисоглебский район, воронежская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
12:50 21.06.2022 (обновлено: 14:08 21.06.2022)
 
В Воронежской области подросток погиб, прыгнув с тарзанки в реку

В Воронежской области 17-летний подросток погиб, прыгнув с тарзанки в реку Ворона

© Фото : СУСК РФ по Воронежской областиГибель 17-летнего подростка в реке Ворона недалеко от села Богана Борисоглебского района Воронежской области
Гибель 17-летнего подростка в реке Ворона недалеко от села Богана Борисоглебского района Воронежской области - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© Фото : СУСК РФ по Воронежской области
Гибель 17-летнего подростка в реке Ворона недалеко от села Богана Борисоглебского района Воронежской области
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 21 июн - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства гибели подростка в Воронежской области, который прыгнул в реку с "тарзанки" и утонул, сообщает во вторник управление СК РФ по региону.
По предварительным данным, днем 20 июня 17-летний подросток с товарищами отдыхал на реке Ворона около села Богана Борисоглебского района.
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"После прыжка с "тарзанки" подросток не выплыл из воды, после чего находившиеся с ним друзья попытались самостоятельно отыскать юношу. Однако это не дало результата, в связи с чем ребята сообщили о случившемся в службу спасения", - говорится в сообщении.
Как отмечает следствие, достать тело юноши из воды удалось около 17 часов понедельника.
По факту гибели подростка организована доследственная проверка. Следователями опрошены очевидцы происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти мальчика.
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ПроисшествияБорисоглебский районВоронежская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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