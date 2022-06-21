12:50 21.06.2022 (обновлено: 14:08 21.06.2022)
В Воронежской области подросток погиб, прыгнув с тарзанки в реку
В Воронежской области 17-летний подросток погиб, прыгнув с тарзанки в реку Ворона
© Фото : СУСК РФ по Воронежской областиГибель 17-летнего подростка в реке Ворона недалеко от села Богана Борисоглебского района Воронежской области
© Фото : СУСК РФ по Воронежской области
Гибель 17-летнего подростка в реке Ворона недалеко от села Богана Борисоглебского района Воронежской области
ВОРОНЕЖ, 21 июн - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства гибели подростка в Воронежской области, который прыгнул в реку с "тарзанки" и утонул, сообщает во вторник управление СК РФ по региону.
По предварительным данным, днем 20 июня 17-летний подросток с товарищами отдыхал на реке Ворона около села Богана Борисоглебского района.
"После прыжка с "тарзанки" подросток не выплыл из воды, после чего находившиеся с ним друзья попытались самостоятельно отыскать юношу. Однако это не дало результата, в связи с чем ребята сообщили о случившемся в службу спасения", - говорится в сообщении.
Как отмечает следствие, достать тело юноши из воды удалось около 17 часов понедельника.
По факту гибели подростка организована доследственная проверка. Следователями опрошены очевидцы происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти мальчика.