https://ria.ru/20220621/tarzanka-1796991039.html

В Воронежской области подросток погиб, прыгнув с тарзанки в реку

В Воронежской области подросток погиб, прыгнув с тарзанки в реку - РИА Новости, 21.06.2022

В Воронежской области подросток погиб, прыгнув с тарзанки в реку

Следователи выясняют обстоятельства гибели подростка в Воронежской области, который прыгнул в реку с "тарзанки" и утонул, сообщает во вторник управление СК РФ... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T12:50

2022-06-21T12:50

2022-06-21T14:08

происшествия

борисоглебский район

воронежская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОРОНЕЖ, 21 июн - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства гибели подростка в Воронежской области, который прыгнул в реку с "тарзанки" и утонул, сообщает во вторник управление СК РФ по региону.По предварительным данным, днем 20 июня 17-летний подросток с товарищами отдыхал на реке Ворона около села Богана Борисоглебского района."После прыжка с "тарзанки" подросток не выплыл из воды, после чего находившиеся с ним друзья попытались самостоятельно отыскать юношу. Однако это не дало результата, в связи с чем ребята сообщили о случившемся в службу спасения", - говорится в сообщении.Как отмечает следствие, достать тело юноши из воды удалось около 17 часов понедельника.По факту гибели подростка организована доследственная проверка. Следователями опрошены очевидцы происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти мальчика.

https://ria.ru/20220619/podrostok-1796627154.html

https://ria.ru/20220616/shkolnik-1795644396.html

борисоглебский район

воронежская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, борисоглебский район, воронежская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)