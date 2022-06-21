https://ria.ru/20220621/sud-1797088885.html
Суд рассмотрит протоколы на Apple за отказ локализовать данные россиян
Суд рассмотрит протоколы на Apple за отказ локализовать данные россиян - РИА Новости, 21.06.2022
Суд рассмотрит протоколы на Apple за отказ локализовать данные россиян
Мировой судья Таганского района 28 июня рассмотрит протоколы, составленные в отношении компаний Pinterest, Apple, Airbnb, UPC за отказ локализовать данные... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T16:34
2022-06-21T16:34
2022-06-21T17:00
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Мировой судья Таганского района 28 июня рассмотрит протоколы, составленные в отношении компаний Pinterest, Apple, Airbnb, UPC за отказ локализовать данные россиян, сообщили РИА Новости в суде."Протоколы, составленные по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ (отказ локализовать данные пользователей) в отношении организаций Pinterest, Apple, Airbnb, UPC, назначены к рассмотрению 28 июня",- сказал собеседник агентства.Кроме того, в этот же день будут рассмотрены протокол в отношении компании Google за отказ заблокировать недостоверно полученные персональные данные (часть 5 статьи 13.11 КоАП РФ) и протокол в отношении Internet Archive за неудаление запрещенных данных (часть 2 статьи.13.41 КоАП РФ).
https://ria.ru/20220616/port-1795574062.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
apple, россия, airbnb, google, технологии
16:34 21.06.2022 (обновлено: 17:00 21.06.2022)
Суд рассмотрит протоколы на Apple за отказ локализовать данные россиян
Суд рассмотрит протоколы на Apple и Airbnb за отказ локализовать данные россиян 28 июня