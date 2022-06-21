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Суд рассмотрит протоколы на Apple за отказ локализовать данные россиян - РИА Новости, 21.06.2022
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Суд рассмотрит протоколы на Apple за отказ локализовать данные россиян
Суд рассмотрит протоколы на Apple за отказ локализовать данные россиян - РИА Новости, 21.06.2022
Суд рассмотрит протоколы на Apple за отказ локализовать данные россиян
Мировой судья Таганского района 28 июня рассмотрит протоколы, составленные в отношении компаний Pinterest, Apple, Airbnb, UPC за отказ локализовать данные... РИА Новости, 21.06.2022
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apple
россия
airbnb
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Мировой судья Таганского района 28 июня рассмотрит протоколы, составленные в отношении компаний Pinterest, Apple, Airbnb, UPC за отказ локализовать данные россиян, сообщили РИА Новости в суде."Протоколы, составленные по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ (отказ локализовать данные пользователей) в отношении организаций Pinterest, Apple, Airbnb, UPC, назначены к рассмотрению 28 июня",- сказал собеседник агентства.Кроме того, в этот же день будут рассмотрены протокол в отношении компании Google за отказ заблокировать недостоверно полученные персональные данные (часть 5 статьи 13.11 КоАП РФ) и протокол в отношении Internet Archive за неудаление запрещенных данных (часть 2 статьи.13.41 КоАП РФ).
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apple, россия, airbnb, google, технологии
16:34 21.06.2022 (обновлено: 17:00 21.06.2022)
 
Суд рассмотрит протоколы на Apple за отказ локализовать данные россиян

Суд рассмотрит протоколы на Apple и Airbnb за отказ локализовать данные россиян 28 июня

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Мировой судья Таганского района 28 июня рассмотрит протоколы, составленные в отношении компаний Pinterest, Apple, Airbnb, UPC за отказ локализовать данные россиян, сообщили РИА Новости в суде.
"Протоколы, составленные по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ (отказ локализовать данные пользователей) в отношении организаций Pinterest, Apple, Airbnb, UPC, назначены к рассмотрению 28 июня",- сказал собеседник агентства.
Кроме того, в этот же день будут рассмотрены протокол в отношении компании Google за отказ заблокировать недостоверно полученные персональные данные (часть 5 статьи 13.11 КоАП РФ) и протокол в отношении Internet Archive за неудаление запрещенных данных (часть 2 статьи.13.41 КоАП РФ).
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16 июня, 08:00Наука
Не навредит никому, кроме Apple: какие ограничения введут для всех гаджетов
 
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