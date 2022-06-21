https://ria.ru/20220621/sud-1797088885.html

Суд рассмотрит протоколы на Apple за отказ локализовать данные россиян

Суд рассмотрит протоколы на Apple за отказ локализовать данные россиян - РИА Новости, 21.06.2022

Суд рассмотрит протоколы на Apple за отказ локализовать данные россиян

Мировой судья Таганского района 28 июня рассмотрит протоколы, составленные в отношении компаний Pinterest, Apple, Airbnb, UPC за отказ локализовать данные... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T16:34

2022-06-21T16:34

2022-06-21T17:00

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Мировой судья Таганского района 28 июня рассмотрит протоколы, составленные в отношении компаний Pinterest, Apple, Airbnb, UPC за отказ локализовать данные россиян, сообщили РИА Новости в суде."Протоколы, составленные по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ (отказ локализовать данные пользователей) в отношении организаций Pinterest, Apple, Airbnb, UPC, назначены к рассмотрению 28 июня",- сказал собеседник агентства.Кроме того, в этот же день будут рассмотрены протокол в отношении компании Google за отказ заблокировать недостоверно полученные персональные данные (часть 5 статьи 13.11 КоАП РФ) и протокол в отношении Internet Archive за неудаление запрещенных данных (часть 2 статьи.13.41 КоАП РФ).

https://ria.ru/20220616/port-1795574062.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

apple, россия, airbnb, google, технологии