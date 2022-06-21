В Хабаровске будут судить женщину, по вине которой погиб ее двухлетний сын
СУСК: в Хабаровске будут судить женщину, по вине которой погиб ее двухлетний сын
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции во время заполнения документов
Сотрудник полиции во время заполнения документов. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 21 июн — РИА Новости. Женщину, по вине которой погиб ее двухлетний сын, будут судить в Хабаровске, сообщает следственное управление СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской АО.
По данным следственного управления, 7 марта 33-летняя женщина была в квартире дома по улице Брестская в Кировском районе Хабаровска вместе со своими двумя детьми. Будучи пьяной, прикуривала сигареты и оставила зажигалку в доступном для них месте, затем легла спать. В итоге 6-летняя дочь подожгла детскую комнату, и второй ребенок — сын 2019 года рождения — умер от острого отравления окисью углерода.
"Завершено расследование уголовного дела по части 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Вину женщина признала. В отношении сотрудников системы органов профилактики проведена процессуальная проверка. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения", — информирует СК.
По данным региональной прокуратуры, дело рассмотрят в Кировском районном суде Хабаровска.
Как отметили в надзорном ведомстве, по результатам прокурорской проверки руководителям органов системы профилактики внесены представления — виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, сообщает региональная прокуратура, в суд направлено исковое заявление о лишении матери родительских прав в отношении шестилетней девочки. Заявление находится на рассмотрении.