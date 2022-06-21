https://ria.ru/20220621/sud-1796912233.html

В Хабаровске будут судить женщину, по вине которой погиб ее двухлетний сын

В Хабаровске будут судить женщину, по вине которой погиб ее двухлетний сын - РИА Новости, 21.06.2022

В Хабаровске будут судить женщину, по вине которой погиб ее двухлетний сын

Женщину, по вине которой погиб ее двухлетний сын, будут судить в Хабаровске, сообщает следственное управление СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской АО. РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T04:52

2022-06-21T04:52

2022-06-21T04:52

происшествия

хабаровск

россия

кировский район

следственный комитет россии (ск рф)

хабаровский край

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ХАБАРОВСК, 21 июн — РИА Новости. Женщину, по вине которой погиб ее двухлетний сын, будут судить в Хабаровске, сообщает следственное управление СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской АО.По данным следственного управления, 7 марта 33-летняя женщина была в квартире дома по улице Брестская в Кировском районе Хабаровска вместе со своими двумя детьми. Будучи пьяной, прикуривала сигареты и оставила зажигалку в доступном для них месте, затем легла спать. В итоге 6-летняя дочь подожгла детскую комнату, и второй ребенок — сын 2019 года рождения — умер от острого отравления окисью углерода."Завершено расследование уголовного дела по части 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Вину женщина признала. В отношении сотрудников системы органов профилактики проведена процессуальная проверка. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения", — информирует СК.По данным региональной прокуратуры, дело рассмотрят в Кировском районном суде Хабаровска.Как отметили в надзорном ведомстве, по результатам прокурорской проверки руководителям органов системы профилактики внесены представления — виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.Кроме того, сообщает региональная прокуратура, в суд направлено исковое заявление о лишении матери родительских прав в отношении шестилетней девочки. Заявление находится на рассмотрении.

https://ria.ru/20220609/devochka-1794273179.html

https://ria.ru/20220620/pokushenie-1796697280.html

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