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В Хабаровске будут судить женщину, по вине которой погиб ее двухлетний сын - РИА Новости, 21.06.2022
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В Хабаровске будут судить женщину, по вине которой погиб ее двухлетний сын
В Хабаровске будут судить женщину, по вине которой погиб ее двухлетний сын - РИА Новости, 21.06.2022
В Хабаровске будут судить женщину, по вине которой погиб ее двухлетний сын
Женщину, по вине которой погиб ее двухлетний сын, будут судить в Хабаровске, сообщает следственное управление СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской АО. РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T04:52
2022-06-21T04:52
происшествия
хабаровск
россия
кировский район
следственный комитет россии (ск рф)
хабаровский край
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ХАБАРОВСК, 21 июн — РИА Новости. Женщину, по вине которой погиб ее двухлетний сын, будут судить в Хабаровске, сообщает следственное управление СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской АО.По данным следственного управления, 7 марта 33-летняя женщина была в квартире дома по улице Брестская в Кировском районе Хабаровска вместе со своими двумя детьми. Будучи пьяной, прикуривала сигареты и оставила зажигалку в доступном для них месте, затем легла спать. В итоге 6-летняя дочь подожгла детскую комнату, и второй ребенок — сын 2019 года рождения — умер от острого отравления окисью углерода."Завершено расследование уголовного дела по части 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Вину женщина признала. В отношении сотрудников системы органов профилактики проведена процессуальная проверка. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения", — информирует СК.По данным региональной прокуратуры, дело рассмотрят в Кировском районном суде Хабаровска.Как отметили в надзорном ведомстве, по результатам прокурорской проверки руководителям органов системы профилактики внесены представления — виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.Кроме того, сообщает региональная прокуратура, в суд направлено исковое заявление о лишении матери родительских прав в отношении шестилетней девочки. Заявление находится на рассмотрении.
https://ria.ru/20220609/devochka-1794273179.html
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хабаровск
россия
кировский район
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происшествия, хабаровск, россия, кировский район, следственный комитет россии (ск рф), хабаровский край
04:52 21.06.2022
 
В Хабаровске будут судить женщину, по вине которой погиб ее двухлетний сын

СУСК: в Хабаровске будут судить женщину, по вине которой погиб ее двухлетний сын

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции во время заполнения документов
Сотрудник полиции во время заполнения документов - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции во время заполнения документов. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 21 июн — РИА Новости. Женщину, по вине которой погиб ее двухлетний сын, будут судить в Хабаровске, сообщает следственное управление СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской АО.
По данным следственного управления, 7 марта 33-летняя женщина была в квартире дома по улице Брестская в Кировском районе Хабаровска вместе со своими двумя детьми. Будучи пьяной, прикуривала сигареты и оставила зажигалку в доступном для них месте, затем легла спать. В итоге 6-летняя дочь подожгла детскую комнату, и второй ребенок — сын 2019 года рождения — умер от острого отравления окисью углерода.
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"Завершено расследование уголовного дела по части 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Вину женщина признала. В отношении сотрудников системы органов профилактики проведена процессуальная проверка. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения", — информирует СК.
По данным региональной прокуратуры, дело рассмотрят в Кировском районном суде Хабаровска.
Как отметили в надзорном ведомстве, по результатам прокурорской проверки руководителям органов системы профилактики внесены представления — виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, сообщает региональная прокуратура, в суд направлено исковое заявление о лишении матери родительских прав в отношении шестилетней девочки. Заявление находится на рассмотрении.
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