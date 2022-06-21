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Украинские войска выпустили 10 мин по Донецку - РИА Новости, 21.06.2022
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Украинские войска выпустили 10 мин по Донецку
Украинские войска выпустили 10 мин по Донецку - РИА Новости, 21.06.2022
Украинские войска выпустили 10 мин по Донецку
Украинские войска в 20.20 выпустили десять мин калибром 120 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T21:18
2022-06-21T21:18
в мире
денис пушилин
донецк (днр)
куйбышевский район
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Украинские войска в 20.20 выпустили десять мин калибром 120 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 20.20 - населенный пункт Пески - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено десять мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении представительства республики.Начиная с 13 июня столица ДНР подвергается беспрецедентным обстрелам. Удары наносятся практических по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Глава ДНР Денис Пушилин в официальном обращении заявил, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы".
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донецк (днр)
куйбышевский район
донецкая народная республика
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в мире, денис пушилин, донецк (днр), куйбышевский район, донецкая народная республика
21:18 21.06.2022
 
Украинские войска выпустили 10 мин по Донецку

СЦКК: украинские войска выпустили 10 мин по Донецку

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда
Мужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Мужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Украинские войска в 20.20 выпустили десять мин калибром 120 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 20.20 - населенный пункт Пески - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено десять мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении представительства республики.
Начиная с 13 июня столица ДНР подвергается беспрецедентным обстрелам. Удары наносятся практических по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Глава ДНР Денис Пушилин в официальном обращении заявил, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы".
Посол США в Украине Бриджит Бринк (вторая справа) и строй почетного караула в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
18 июня, 08:00
Американские послы особого назначения: кадры решают все
 
В миреДенис ПушилинДонецк (ДНР)Куйбышевский районДонецкая Народная Республика
 
 
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