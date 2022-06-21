https://ria.ru/20220621/stavropole-1796953738.html

На Ставрополье 562 молодые семьи купили жилье с использованием соцвыплаты

На Ставрополье 562 молодые семьи купили жилье с использованием соцвыплаты - РИА Новости, 21.06.2022

На Ставрополье 562 молодые семьи купили жилье с использованием соцвыплаты

В этом году на помощь молодым семьям в покупке собственного жилья направлены более 1,1 миллиарда рублей, сообщает краевое министерство строительства и... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T11:14

2022-06-21T11:14

2022-06-21T11:14

ставропольский край

жилье

общество

молодые семьи

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СТАВРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости. В этом году на помощь молодым семьям в покупке собственного жилья направлены более 1,1 миллиарда рублей, сообщает краевое министерство строительства и архитектуры.Уже 562 семьи приобрели недвижимость с использованием соцвыплаты."Всего до конца года помощь будет оказана 1565 молодым семьям", - сказал и.о. главы краевого Минстроя Валерий Савченко.Он также отметил, что его ведомство сформировало сводный список молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату в 2023 году. На очереди 3051 семья. Количество семей, которые получат соцвыплату из этого списка, будет зависеть от размера финансирования, который планируется определить в конце года. Ожидается, что выделенные средства в следующем году будут соответствовать высоким показателям 2022 года.Министерство уточняет, что очередь на получение социальной выплаты определяется исходя из даты признания молодой семьи участником программы в муниципальном образовании. Многодетные семьи включают в сводный список в первоочередном порядке.Программа "Молодая семья" реализуется, в том числе в рамках госпрограммы Ставропольского края "Развитие градостроительства, строительства и архитектуры".

https://ria.ru/20220526/podderzhka-1790918144.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

жилье, общество, молодые семьи