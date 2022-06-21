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США находятся на прямой связи с Россией по теме американских наемников
США находятся на прямой связи с Россией по теме американских наемников - РИА Новости, 21.06.2022
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США НАХОДЯТСЯ НА ПРЯМОЙ СВЯЗИ С РОССИЙСКИМИ ВЛАСТЯМИ ПО ТЕМЕ ЗАДЕРЖАННЫХ НА УКРАИНЕ АМЕРИКАНСКИХ НАЁМНИКОВ - ГОСДЕПАРТАМЕНТ РИА Новости, 21.06.2022
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21:47 21.06.2022 (обновлено: 22:03 21.06.2022)
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США находятся на прямой связи с российскими властями по теме американских наемников