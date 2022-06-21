https://ria.ru/20220621/ssha-1797166948.html

В США создали группу помощи Украине в расследовании "военных преступлений"

В США создали группу помощи Украине в расследовании "военных преступлений" - РИА Новости, 21.06.2022

В США создали группу помощи Украине в расследовании "военных преступлений"

Минюст США объявил о создании ведомственной группы для помощи Украине в расследовании предполагаемых военных преступлений, говорится в сообщении на сайте... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T21:32

2022-06-21T21:32

2022-06-21T22:19

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ирина венедиктова

украина

сша

государственный департамент сша

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ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Минюст США объявил о создании ведомственной группы для помощи Украине в расследовании предполагаемых военных преступлений, говорится в сообщении на сайте ведомства.Как сообщает американский минюст, в специальную группу войдут эксперты профильного департамента министерства, которые смогут предоставлять техническую и консультативную помощь украинским коллегам. "Группа будет играть важную роль в продолжающемся расследовании потенциальных военных преступлений, в отношении которых США обладают юрисдикцией, таких как убийства и ранения американских журналистов", - говорится в сообщении.Ранее глава минюста Меррик Гарланд посетил Украину с необъявленным визитом. Гарланд встретился с украинским генеральным прокурором Ириной Венедиктовой.Госдепартамент ранее объявил, что пришел к заключению о причастности российских сил к совершению военных преступлений в ходе конфликта на Украине. Российская сторона такие обвинения отвергает.

https://ria.ru/20220618/kadry-1796254583.html

https://ria.ru/20220620/ukraina-1796577961.html

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в мире, ирина венедиктова, украина, сша, государственный департамент сша