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В США создали группу помощи Украине в расследовании "военных преступлений"
В США создали группу помощи Украине в расследовании "военных преступлений" - РИА Новости, 21.06.2022
В США создали группу помощи Украине в расследовании "военных преступлений"
Минюст США объявил о создании ведомственной группы для помощи Украине в расследовании предполагаемых военных преступлений, говорится в сообщении на сайте... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T21:32
2022-06-21T21:32
2022-06-21T22:19
в мире
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ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Минюст США объявил о создании ведомственной группы для помощи Украине в расследовании предполагаемых военных преступлений, говорится в сообщении на сайте ведомства.Как сообщает американский минюст, в специальную группу войдут эксперты профильного департамента министерства, которые смогут предоставлять техническую и консультативную помощь украинским коллегам. "Группа будет играть важную роль в продолжающемся расследовании потенциальных военных преступлений, в отношении которых США обладают юрисдикцией, таких как убийства и ранения американских журналистов", - говорится в сообщении.Ранее глава минюста Меррик Гарланд посетил Украину с необъявленным визитом. Гарланд встретился с украинским генеральным прокурором Ириной Венедиктовой.Госдепартамент ранее объявил, что пришел к заключению о причастности российских сил к совершению военных преступлений в ходе конфликта на Украине. Российская сторона такие обвинения отвергает.
https://ria.ru/20220618/kadry-1796254583.html
https://ria.ru/20220620/ukraina-1796577961.html
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в мире, ирина венедиктова, украина, сша, государственный департамент сша
21:32 21.06.2022 (обновлено: 22:19 21.06.2022)
В США создали группу помощи Украине в расследовании "военных преступлений"
Минюст США создал группу для помощи Украине в расследовании "военных преступлений"