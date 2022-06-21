https://ria.ru/20220621/ssha-1797055271.html

The Hill: США ближе к военному столкновению с Россией, чем кажется

The Hill: США ближе к военному столкновению с Россией, чем кажется - РИА Новости, 21.06.2022

The Hill: США ближе к военному столкновению с Россией, чем кажется

Вашингтон неустанно повторяет о необходимости избежать прямого столкновения с Москвой, но при этом предпринимает на Украине все возможное, чтобы усилить... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T15:27

2022-06-21T15:27

2022-06-21T16:47

в мире

джо байден

россия

украина

нато

сша

войска воздушно-космической обороны

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Вашингтон неустанно повторяет о необходимости избежать прямого столкновения с Москвой, но при этом предпринимает на Украине все возможное, чтобы усилить напряжение между двумя странами, пишет научный сотрудник Defense Priorities Бонни Кристиан в статье для издания The Hill."Военная поддержка Украины со стороны США намного больше походит на прямой конфликт с Россией, чем нас пытается уверить американская администрация, и эта двусмысленность ставит страну в опасное положение", — говорится в материале.Эксперт обратил внимание, что заявления Белого дома о недопустимости прямого столкновения с Москвой звучат параллельно с отправкой украинским военным ракетных установок HIMARS, с помощью которых гипотетически можно поражать объекты на российской территории.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по освобождению Донбасса. На этом фоне Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Так, Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва не раз заявляла, что военные поставки только затягивают конфликт, а любые грузы с оружием станут законной целью для российских ВКС.

https://ria.ru/20220621/zapad-1796832397.html

https://ria.ru/20220620/general-1796793092.html

россия

украина

сша

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, джо байден, россия, украина, нато, сша, войска воздушно-космической обороны