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The Hill: США ближе к военному столкновению с Россией, чем кажется - РИА Новости, 21.06.2022
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The Hill: США ближе к военному столкновению с Россией, чем кажется
The Hill: США ближе к военному столкновению с Россией, чем кажется - РИА Новости, 21.06.2022
The Hill: США ближе к военному столкновению с Россией, чем кажется
Вашингтон неустанно повторяет о необходимости избежать прямого столкновения с Москвой, но при этом предпринимает на Украине все возможное, чтобы усилить... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T15:27
2022-06-21T16:47
в мире
джо байден
россия
украина
нато
сша
войска воздушно-космической обороны
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Вашингтон неустанно повторяет о необходимости избежать прямого столкновения с Москвой, но при этом предпринимает на Украине все возможное, чтобы усилить напряжение между двумя странами, пишет научный сотрудник Defense Priorities Бонни Кристиан в статье для издания The Hill."Военная поддержка Украины со стороны США намного больше походит на прямой конфликт с Россией, чем нас пытается уверить американская администрация, и эта двусмысленность ставит страну в опасное положение", — говорится в материале.Эксперт обратил внимание, что заявления Белого дома о недопустимости прямого столкновения с Москвой звучат параллельно с отправкой украинским военным ракетных установок HIMARS, с помощью которых гипотетически можно поражать объекты на российской территории.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по освобождению Донбасса. На этом фоне Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Так, Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва не раз заявляла, что военные поставки только затягивают конфликт, а любые грузы с оружием станут законной целью для российских ВКС.
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в мире, джо байден, россия, украина, нато, сша, войска воздушно-космической обороны
15:27 21.06.2022 (обновлено: 16:47 21.06.2022)
 
The Hill: США ближе к военному столкновению с Россией, чем кажется

The Hill: действия США на Украине противоречат заявлениям об опасности столкновения с Россией

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn WhiteВыгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn White
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Вашингтон неустанно повторяет о необходимости избежать прямого столкновения с Москвой, но при этом предпринимает на Украине все возможное, чтобы усилить напряжение между двумя странами, пишет научный сотрудник Defense Priorities Бонни Кристиан в статье для издания The Hill.
"Военная поддержка Украины со стороны США намного больше походит на прямой конфликт с Россией, чем нас пытается уверить американская администрация, и эта двусмысленность ставит страну в опасное положение", — говорится в материале.
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
08:00
Запад опять собрался "победить Россию в бою"
Эксперт обратил внимание, что заявления Белого дома о недопустимости прямого столкновения с Москвой звучат параллельно с отправкой украинским военным ракетных установок HIMARS, с помощью которых гипотетически можно поражать объекты на российской территории.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по освобождению Донбасса. На этом фоне Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Так, Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва не раз заявляла, что военные поставки только затягивают конфликт, а любые грузы с оружием станут законной целью для российских ВКС.
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Вчера, 16:22
Американский генерал рассказал, как Запад подставил Украину
 
В миреДжо БайденРоссияУкраинаНАТОСШАВойска воздушно-космической обороны
 
 
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