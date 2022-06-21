15:27 21.06.2022 (обновлено: 16:47 21.06.2022)
The Hill: США ближе к военному столкновению с Россией, чем кажется
The Hill: действия США на Украине противоречат заявлениям об опасности столкновения с Россией
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn WhiteВыгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn White
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Вашингтон неустанно повторяет о необходимости избежать прямого столкновения с Москвой, но при этом предпринимает на Украине все возможное, чтобы усилить напряжение между двумя странами, пишет научный сотрудник Defense Priorities Бонни Кристиан в статье для издания The Hill.
"Военная поддержка Украины со стороны США намного больше походит на прямой конфликт с Россией, чем нас пытается уверить американская администрация, и эта двусмысленность ставит страну в опасное положение", — говорится в материале.
Эксперт обратил внимание, что заявления Белого дома о недопустимости прямого столкновения с Москвой звучат параллельно с отправкой украинским военным ракетных установок HIMARS, с помощью которых гипотетически можно поражать объекты на российской территории.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по освобождению Донбасса. На этом фоне Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Так, Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва не раз заявляла, что военные поставки только затягивают конфликт, а любые грузы с оружием станут законной целью для российских ВКС.