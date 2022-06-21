https://ria.ru/20220621/ssha-1796985425.html

США отвели Украине особую роль в противостоянии с Россией, заявил Патрушев

США отвели Украине особую роль в противостоянии с Россией, заявил Патрушев - РИА Новости, 21.06.2022

США отвели Украине особую роль в противостоянии с Россией, заявил Патрушев

Вашингтон решил не вести с Москвой конструктивный диалог по стратегической стабильности, а сделал ставку на военно-политическое противостояние, отведя в этом... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T12:34

2022-06-21T12:34

2022-06-21T12:34

специальная военная операция на украине

россия

сша

в мире

совет безопасности рф

николай патрушев

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1e/1770175950_0:123:2969:1793_1920x0_80_0_0_15f2e577bfbd4a21c6e5f47c2f8ef7f9.jpg

КАЛИНИНГРАД, 21 июн – РИА Новости. Вашингтон решил не вести с Москвой конструктивный диалог по стратегической стабильности, а сделал ставку на военно-политическое противостояние, отведя в этом особую роль Киеву, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на проходящем в Калининграде совещании по актуальным вопросам национальной безопасности на Северо-Западе России.Он обратил внимание, что США и их союзники целенаправленно разрушали архитектуру международной безопасности, выйдя из договоров по ПРО, о ракетах средней и меньшей дальности, по открытом небу. Также были отвергнуты российские инициативы о заключении Договора о европейской безопасности, согласно которому государство не может укреплять свою безопасность за счет безопасности других стран."Можно сделать вывод, что США, отказавшись вести с Россией конструктивный диалог в сфере стратегической стабильности, сделали ставку на военно-политическое противостояние с Россией. Основную роль в этом противостоянии англосаксы отвели Украине", - констатировал Патрушев.

https://ria.ru/20220621/zapad-1796832397.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, сша, в мире, совет безопасности рф, николай патрушев, украина, ситуация в днр и лнр