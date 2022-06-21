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США отвели Украине особую роль в противостоянии с Россией, заявил Патрушев
США отвели Украине особую роль в противостоянии с Россией, заявил Патрушев - РИА Новости, 21.06.2022
США отвели Украине особую роль в противостоянии с Россией, заявил Патрушев
Вашингтон решил не вести с Москвой конструктивный диалог по стратегической стабильности, а сделал ставку на военно-политическое противостояние, отведя в этом... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T12:34
2022-06-21T12:34
2022-06-21T12:34
специальная военная операция на украине
россия
сша
в мире
совет безопасности рф
николай патрушев
украина
ситуация в днр и лнр
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КАЛИНИНГРАД, 21 июн – РИА Новости. Вашингтон решил не вести с Москвой конструктивный диалог по стратегической стабильности, а сделал ставку на военно-политическое противостояние, отведя в этом особую роль Киеву, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на проходящем в Калининграде совещании по актуальным вопросам национальной безопасности на Северо-Западе России.Он обратил внимание, что США и их союзники целенаправленно разрушали архитектуру международной безопасности, выйдя из договоров по ПРО, о ракетах средней и меньшей дальности, по открытом небу. Также были отвергнуты российские инициативы о заключении Договора о европейской безопасности, согласно которому государство не может укреплять свою безопасность за счет безопасности других стран."Можно сделать вывод, что США, отказавшись вести с Россией конструктивный диалог в сфере стратегической стабильности, сделали ставку на военно-политическое противостояние с Россией. Основную роль в этом противостоянии англосаксы отвели Украине", - констатировал Патрушев.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, в мире, совет безопасности рф, николай патрушев, украина, ситуация в днр и лнр
США отвели Украине особую роль в противостоянии с Россией, заявил Патрушев
Патрушев: США сделали ставку на противостояние с Россией и отвели особую роль Украине