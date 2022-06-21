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США отвели Украине особую роль в противостоянии с Россией, заявил Патрушев - РИА Новости, 21.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220621/ssha-1796985425.html
США отвели Украине особую роль в противостоянии с Россией, заявил Патрушев
США отвели Украине особую роль в противостоянии с Россией, заявил Патрушев - РИА Новости, 21.06.2022
США отвели Украине особую роль в противостоянии с Россией, заявил Патрушев
Вашингтон решил не вести с Москвой конструктивный диалог по стратегической стабильности, а сделал ставку на военно-политическое противостояние, отведя в этом... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T12:34
2022-06-21T12:34
специальная военная операция на украине
россия
сша
в мире
совет безопасности рф
николай патрушев
украина
ситуация в днр и лнр
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КАЛИНИНГРАД, 21 июн – РИА Новости. Вашингтон решил не вести с Москвой конструктивный диалог по стратегической стабильности, а сделал ставку на военно-политическое противостояние, отведя в этом особую роль Киеву, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на проходящем в Калининграде совещании по актуальным вопросам национальной безопасности на Северо-Западе России.Он обратил внимание, что США и их союзники целенаправленно разрушали архитектуру международной безопасности, выйдя из договоров по ПРО, о ракетах средней и меньшей дальности, по открытом небу. Также были отвергнуты российские инициативы о заключении Договора о европейской безопасности, согласно которому государство не может укреплять свою безопасность за счет безопасности других стран."Можно сделать вывод, что США, отказавшись вести с Россией конструктивный диалог в сфере стратегической стабильности, сделали ставку на военно-политическое противостояние с Россией. Основную роль в этом противостоянии англосаксы отвели Украине", - констатировал Патрушев.
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россия, сша, в мире, совет безопасности рф, николай патрушев, украина, ситуация в днр и лнр
12:34 21.06.2022
 
США отвели Украине особую роль в противостоянии с Россией, заявил Патрушев

Патрушев: США сделали ставку на противостояние с Россией и отвели особую роль Украине

© Sputnik / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 21 июн – РИА Новости. Вашингтон решил не вести с Москвой конструктивный диалог по стратегической стабильности, а сделал ставку на военно-политическое противостояние, отведя в этом особую роль Киеву, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на проходящем в Калининграде совещании по актуальным вопросам национальной безопасности на Северо-Западе России.
Он обратил внимание, что США и их союзники целенаправленно разрушали архитектуру международной безопасности, выйдя из договоров по ПРО, о ракетах средней и меньшей дальности, по открытом небу. Также были отвергнуты российские инициативы о заключении Договора о европейской безопасности, согласно которому государство не может укреплять свою безопасность за счет безопасности других стран.
"Можно сделать вывод, что США, отказавшись вести с Россией конструктивный диалог в сфере стратегической стабильности, сделали ставку на военно-политическое противостояние с Россией. Основную роль в этом противостоянии англосаксы отвели Украине", - констатировал Патрушев.
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
08:00
Запад опять собрался "победить Россию в бою"
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАВ миреСовет Безопасности РФНиколай ПатрушевУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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