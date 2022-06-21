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МИД Китая показал "главного мучителя" всех времен - РИА Новости, 21.06.2022
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МИД Китая показал "главного мучителя" всех времен
МИД Китая показал "главного мучителя" всех времен - РИА Новости, 21.06.2022
МИД Китая показал "главного мучителя" всех времен
Представитель китайского МИД Чжао Лицзянь напомнил в своем Twitter, кто спровоцировал войну на Ближнем Востоке, и назвал США главным мучителем всех времен. РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T10:14
2022-06-21T12:36
в мире
ближний восток
сша
сирия
совет безопасности оон
исламское государство
китай
чжао лицзянь
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Представитель китайского МИД Чжао Лицзянь напомнил в своем Twitter, кто спровоцировал войну на Ближнем Востоке, и назвал США главным мучителем всех времен."С 2001 года спровоцированная Вашингтоном война на Ближнем Востоке унесла жизни 900 тысяч человек, в том числе 335 тысяч мирных жителей", — указал дипломат.Помимо этого, как отмечено в посте представителя китайского дипведомства, беженцами стали десятки миллионов человек.Военные США, нарушая резолюции СБ ООН и международные соглашения, продолжают незаконно находиться в нескольких провинциях на северо-востоке Сирии под предлогом оказания помощи курдам в ликвидации угрозы группировки ИГ*. Американские военные взяли под контроль крупнейшие месторождения нефти и газа в Сирии и более пяти лет вывозят сирийскую нефть на свои базы в Ираке.*Террористическая организация, запрещенная в России
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ближний восток
сша
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в мире, ближний восток, сша, сирия, совет безопасности оон, исламское государство, китай, чжао лицзянь
10:14 21.06.2022 (обновлено: 12:36 21.06.2022)
 
МИД Китая показал "главного мучителя" всех времен

Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь назвал США главным мучителем всех времен

© AP Photo / Andy WongОфициальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© AP Photo / Andy Wong
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Представитель китайского МИД Чжао Лицзянь напомнил в своем Twitter, кто спровоцировал войну на Ближнем Востоке, и назвал США главным мучителем всех времен.
"С 2001 года спровоцированная Вашингтоном война на Ближнем Востоке унесла жизни 900 тысяч человек, в том числе 335 тысяч мирных жителей", — указал дипломат.
Публикация заместителя директора департамента информации МИД КНР Чжао Лицзяня
Публикация заместителя директора Департамента информации МИД КНР Чжао Лицзяня
Публикация заместителя директора департамента информации МИД КНР Чжао Лицзяня
Помимо этого, как отмечено в посте представителя китайского дипведомства, беженцами стали десятки миллионов человек.
Военные США, нарушая резолюции СБ ООН и международные соглашения, продолжают незаконно находиться в нескольких провинциях на северо-востоке Сирии под предлогом оказания помощи курдам в ликвидации угрозы группировки ИГ*. Американские военные взяли под контроль крупнейшие месторождения нефти и газа в Сирии и более пяти лет вывозят сирийскую нефть на свои базы в Ираке.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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В миреБлижний ВостокСШАСирияСовет Безопасности ООНИсламское государствоКитайЧжао Лицзянь
 
 
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