https://ria.ru/20220621/ssha-1796938429.html

МИД Китая показал "главного мучителя" всех времен

МИД Китая показал "главного мучителя" всех времен - РИА Новости, 21.06.2022

МИД Китая показал "главного мучителя" всех времен

Представитель китайского МИД Чжао Лицзянь напомнил в своем Twitter, кто спровоцировал войну на Ближнем Востоке, и назвал США главным мучителем всех времен. РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T10:14

2022-06-21T10:14

2022-06-21T12:36

в мире

ближний восток

сша

сирия

совет безопасности оон

исламское государство

китай

чжао лицзянь

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Представитель китайского МИД Чжао Лицзянь напомнил в своем Twitter, кто спровоцировал войну на Ближнем Востоке, и назвал США главным мучителем всех времен."С 2001 года спровоцированная Вашингтоном война на Ближнем Востоке унесла жизни 900 тысяч человек, в том числе 335 тысяч мирных жителей", — указал дипломат.Помимо этого, как отмечено в посте представителя китайского дипведомства, беженцами стали десятки миллионов человек.Военные США, нарушая резолюции СБ ООН и международные соглашения, продолжают незаконно находиться в нескольких провинциях на северо-востоке Сирии под предлогом оказания помощи курдам в ликвидации угрозы группировки ИГ*. Американские военные взяли под контроль крупнейшие месторождения нефти и газа в Сирии и более пяти лет вывозят сирийскую нефть на свои базы в Ираке.*Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20220616/tragediya-1795620540.html

ближний восток

сша

сирия

китай

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Мадина Моргоева

в мире, ближний восток, сша, сирия, совет безопасности оон, исламское государство, китай, чжао лицзянь