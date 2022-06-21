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МИД Китая показал "главного мучителя" всех времен
МИД Китая показал "главного мучителя" всех времен - РИА Новости, 21.06.2022
МИД Китая показал "главного мучителя" всех времен
Представитель китайского МИД Чжао Лицзянь напомнил в своем Twitter, кто спровоцировал войну на Ближнем Востоке, и назвал США главным мучителем всех времен. РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T10:14
2022-06-21T10:14
2022-06-21T12:36
в мире
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сша
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чжао лицзянь
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Представитель китайского МИД Чжао Лицзянь напомнил в своем Twitter, кто спровоцировал войну на Ближнем Востоке, и назвал США главным мучителем всех времен."С 2001 года спровоцированная Вашингтоном война на Ближнем Востоке унесла жизни 900 тысяч человек, в том числе 335 тысяч мирных жителей", — указал дипломат.Помимо этого, как отмечено в посте представителя китайского дипведомства, беженцами стали десятки миллионов человек.Военные США, нарушая резолюции СБ ООН и международные соглашения, продолжают незаконно находиться в нескольких провинциях на северо-востоке Сирии под предлогом оказания помощи курдам в ликвидации угрозы группировки ИГ*. Американские военные взяли под контроль крупнейшие месторождения нефти и газа в Сирии и более пяти лет вывозят сирийскую нефть на свои базы в Ираке.*Террористическая организация, запрещенная в России
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ближний восток, сша, сирия, совет безопасности оон, исламское государство, китай, чжао лицзянь
10:14 21.06.2022 (обновлено: 12:36 21.06.2022)
МИД Китая показал "главного мучителя" всех времен
Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь назвал США главным мучителем всех времен
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости.
Представитель китайского МИД Чжао Лицзянь напомнил в своем Twitter
, кто спровоцировал войну на Ближнем Востоке, и назвал США главным мучителем всех времен.
"С 2001 года спровоцированная Вашингтоном война на Ближнем Востоке унесла жизни 900 тысяч человек, в том числе 335 тысяч мирных жителей", — указал дипломат.
Помимо этого, как отмечено в посте представителя китайского дипведомства, беженцами стали десятки миллионов человек.
Военные США, нарушая резолюции СБ ООН и международные соглашения, продолжают незаконно находиться в нескольких провинциях на северо-востоке Сирии под предлогом оказания помощи курдам в ликвидации угрозы группировки ИГ*. Американские военные взяли под контроль крупнейшие месторождения нефти и газа в Сирии и более пяти лет вывозят сирийскую нефть на свои базы в Ираке.
*Террористическая организация, запрещенная в России