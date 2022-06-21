https://ria.ru/20220621/srok-1796915325.html

Глава камчатской турфирмы получила срок за гибель туриста на водопаде

Глава камчатской турфирмы получила срок за гибель туриста на водопаде - РИА Новости, 21.06.2022

Глава камчатской турфирмы получила срок за гибель туриста на водопаде

Суд на Камчатке приговорил к 3,5 годам лишения свободы руководителя туристической фирмы, организовавшей тур к замерзшему водопаду, лед с которого упал на... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T06:22

2022-06-21T06:22

2022-06-21T06:22

туризм

происшествия

россия

камчатский край

петропавловск-камчатский

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 июн — РИА Новости. Суд на Камчатке приговорил к 3,5 годам лишения свободы руководителя туристической фирмы, организовавшей тур к замерзшему водопаду, лед с которого упал на туристов, сообщили в Камчатской краевой прокуратуре.Инцидент на Вилючинском водопаде на Камчатке произошел 7 января 2021 года. После обрушения льда под завалами оказались четыре человека, в том числе ребенок. Один турист погиб, ребенок попал в больницу с тяжелыми травмами. Еще двоих человек извлекли из-под завалов в удовлетворительном состоянии.Суд пришел к выводу, что женщина не предоставила клиентам полную информацию о том, куда планируется поездка, не обеспечила сопровождение группы инструктором-проводником, сказали в прокуратуре.Уголовное дело расследовалось по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека. Суд также взыскал с женщины 2,3 миллиона рублей морального и материального ущерба.

https://ria.ru/20220620/dtp-1796654273.html

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происшествия, россия, камчатский край, петропавловск-камчатский