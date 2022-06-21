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Глава камчатской турфирмы получила срок за гибель туриста на водопаде - РИА Новости, 21.06.2022
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Туризм
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Глава камчатской турфирмы получила срок за гибель туриста на водопаде
Глава камчатской турфирмы получила срок за гибель туриста на водопаде - РИА Новости, 21.06.2022
Глава камчатской турфирмы получила срок за гибель туриста на водопаде
Суд на Камчатке приговорил к 3,5 годам лишения свободы руководителя туристической фирмы, организовавшей тур к замерзшему водопаду, лед с которого упал на... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T06:22
2022-06-21T06:22
туризм
происшествия
россия
камчатский край
петропавловск-камчатский
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 июн — РИА Новости. Суд на Камчатке приговорил к 3,5 годам лишения свободы руководителя туристической фирмы, организовавшей тур к замерзшему водопаду, лед с которого упал на туристов, сообщили в Камчатской краевой прокуратуре.Инцидент на Вилючинском водопаде на Камчатке произошел 7 января 2021 года. После обрушения льда под завалами оказались четыре человека, в том числе ребенок. Один турист погиб, ребенок попал в больницу с тяжелыми травмами. Еще двоих человек извлекли из-под завалов в удовлетворительном состоянии.Суд пришел к выводу, что женщина не предоставила клиентам полную информацию о том, куда планируется поездка, не обеспечила сопровождение группы инструктором-проводником, сказали в прокуратуре.Уголовное дело расследовалось по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека. Суд также взыскал с женщины 2,3 миллиона рублей морального и материального ущерба.
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происшествия, россия, камчатский край, петропавловск-камчатский
06:22 21.06.2022
 
Глава камчатской турфирмы получила срок за гибель туриста на водопаде

Глава камчатской турфирмы получила срок за гибель туриста при обрушении льда на водопаде

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 июн — РИА Новости. Суд на Камчатке приговорил к 3,5 годам лишения свободы руководителя туристической фирмы, организовавшей тур к замерзшему водопаду, лед с которого упал на туристов, сообщили в Камчатской краевой прокуратуре.
Инцидент на Вилючинском водопаде на Камчатке произошел 7 января 2021 года. После обрушения льда под завалами оказались четыре человека, в том числе ребенок. Один турист погиб, ребенок попал в больницу с тяжелыми травмами. Еще двоих человек извлекли из-под завалов в удовлетворительном состоянии.
"Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил женщине наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отсрочкой его отбывания до достижения малолетним ребенком 14-летнего возраста", — говорится в сообщении прокуратуры.
Суд пришел к выводу, что женщина не предоставила клиентам полную информацию о том, куда планируется поездка, не обеспечила сопровождение группы инструктором-проводником, сказали в прокуратуре.
Уголовное дело расследовалось по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека. Суд также взыскал с женщины 2,3 миллиона рублей морального и материального ущерба.
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