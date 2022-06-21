https://ria.ru/20220621/srochniki-1797067578.html
Сдавшиеся в Херсоне срочники попросили российское гражданство
Сдавшиеся в Херсоне срочники попросили российское гражданство - РИА Новости, 21.06.2022
Сдавшиеся в Херсоне срочники попросили российское гражданство
В Херсоне украинские военнослужащие, сдавшиеся российской военной комендатуре, обратились с просьбой не включать их в списки на обмен и выдать российское... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T15:52
2022-06-21T15:52
2022-06-21T17:00
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
россия
николаев (украина)
ситуация в днр и лнр
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ХЕРСОН, 21 июн — РИА Новости. В Херсоне украинские военнослужащие, сдавшиеся российской военной комендатуре, обратились с просьбой не включать их в списки на обмен и выдать российское гражданство, передает корреспондент РИА Новости.Они сообщили, что повестки в армию им выдали на работе и угрожали тремя годами тюрьмы за уклонение от призыва.Солдаты украинской армии и боевики так называемой территориальной обороны в Херсоне продолжают добровольно сдаваться российским военнослужащим, обращаясь в комендатуру и к военной полиции на блокпостах.Отмечается, что они сдают личное стрелковое оружие и информацию о схронах с вооружением и боеприпасами. С украинской стороны под различными угрозами их вынуждают примкнуть к армии и территориальной обороне в Николаеве, но значительная часть, понимая ситуацию, сдается российским военным.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. В середине марта российская армия взяла под контроль херсонскую и приазовскую части Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, вещают российские телеканалы и радиостанции. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220621/vsu-1797053564.html
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"Хотим остаться здесь" – украинские срочники попросили не возвращать их в Киев и выдать гражданство РФ
"Хотим остаться здесь" – украинские срочники попросили не возвращать их в Киев и выдать гражданство РФ
2022-06-21T15:52
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в мире, херсон, россия, николаев (украина), ситуация в днр и лнр
15:52 21.06.2022 (обновлено: 17:00 21.06.2022)
Сдавшиеся в Херсоне срочники попросили российское гражданство
Сдавшиеся в Херсоне срочники ВСУ хотят получить российский паспорт и жить в России