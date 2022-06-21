https://ria.ru/20220621/srochniki-1797067578.html

Сдавшиеся в Херсоне срочники попросили российское гражданство

Сдавшиеся в Херсоне срочники попросили российское гражданство - РИА Новости, 21.06.2022

Сдавшиеся в Херсоне срочники попросили российское гражданство

В Херсоне украинские военнослужащие, сдавшиеся российской военной комендатуре, обратились с просьбой не включать их в списки на обмен и выдать российское... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T15:52

2022-06-21T15:52

2022-06-21T17:00

специальная военная операция на украине

в мире

херсон

россия

николаев (украина)

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797095793_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6e40ba6fffec29f19a149c5c58bc9faa.jpg

ХЕРСОН, 21 июн — РИА Новости. В Херсоне украинские военнослужащие, сдавшиеся российской военной комендатуре, обратились с просьбой не включать их в списки на обмен и выдать российское гражданство, передает корреспондент РИА Новости.Они сообщили, что повестки в армию им выдали на работе и угрожали тремя годами тюрьмы за уклонение от призыва.Солдаты украинской армии и боевики так называемой территориальной обороны в Херсоне продолжают добровольно сдаваться российским военнослужащим, обращаясь в комендатуру и к военной полиции на блокпостах.Отмечается, что они сдают личное стрелковое оружие и информацию о схронах с вооружением и боеприпасами. С украинской стороны под различными угрозами их вынуждают примкнуть к армии и территориальной обороне в Николаеве, но значительная часть, понимая ситуацию, сдается российским военным.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. В середине марта российская армия взяла под контроль херсонскую и приазовскую части Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, вещают российские телеканалы и радиостанции. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220621/vsu-1797053564.html

https://ria.ru/20220621/ukraina-1797021749.html

херсон

россия

николаев (украина)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Хотим остаться здесь" – украинские срочники попросили не возвращать их в Киев и выдать гражданство РФ "Хотим остаться здесь" – украинские срочники попросили не возвращать их в Киев и выдать гражданство РФ 2022-06-21T15:52 true PT0M35S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, херсон, россия, николаев (украина), ситуация в днр и лнр