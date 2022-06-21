https://ria.ru/20220621/spetsoperatsiya-1797022993.html

ВС России за время спецоперации уничтожили 1292 украинских беспилотника

ВС России за время спецоперации уничтожили 1292 украинских беспилотника - РИА Новости, 21.06.2022

ВС России за время спецоперации уничтожили 1292 украинских беспилотника

Уже почти 1,3 тысячи украинских беспилотников уничтожено в ходе российской специальной военной операции, сообщает во вторник Минобороны РФ. РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T14:13

2022-06-21T14:13

2022-06-21T14:13

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Уже почти 1,3 тысячи украинских беспилотников уничтожено в ходе российской специальной военной операции, сообщает во вторник Минобороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 209 самолетов, 132 вертолета, 1 292 беспилотных летательных аппарата, 348 зенитных ракетных комплексов, 3 709 танков и других боевых бронированных машин, 580 боевых машин реактивной системы залпового огня, 2 065 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3 760 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220621/minoborony-1797022022.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф