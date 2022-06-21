https://ria.ru/20220621/spetsoperatsiya-1797022993.html
ВС России за время спецоперации уничтожили 1292 украинских беспилотника
ВС России за время спецоперации уничтожили 1292 украинских беспилотника - РИА Новости, 21.06.2022
ВС России за время спецоперации уничтожили 1292 украинских беспилотника
Уже почти 1,3 тысячи украинских беспилотников уничтожено в ходе российской специальной военной операции, сообщает во вторник Минобороны РФ. РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T14:13
2022-06-21T14:13
2022-06-21T14:13
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Уже почти 1,3 тысячи украинских беспилотников уничтожено в ходе российской специальной военной операции, сообщает во вторник Минобороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 209 самолетов, 132 вертолета, 1 292 беспилотных летательных аппарата, 348 зенитных ракетных комплексов, 3 709 танков и других боевых бронированных машин, 580 боевых машин реактивной системы залпового огня, 2 065 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3 760 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220621/minoborony-1797022022.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
ВС России за время спецоперации уничтожили 1292 украинских беспилотника
Российские силы за время спецоперации уничтожили 3709 украинских танков и бронемашин