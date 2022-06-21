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ВС России за время спецоперации уничтожили 1292 украинских беспилотника - РИА Новости, 21.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220621/spetsoperatsiya-1797022993.html
ВС России за время спецоперации уничтожили 1292 украинских беспилотника
ВС России за время спецоперации уничтожили 1292 украинских беспилотника - РИА Новости, 21.06.2022
ВС России за время спецоперации уничтожили 1292 украинских беспилотника
Уже почти 1,3 тысячи украинских беспилотников уничтожено в ходе российской специальной военной операции, сообщает во вторник Минобороны РФ. РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T14:13
2022-06-21T14:13
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Уже почти 1,3 тысячи украинских беспилотников уничтожено в ходе российской специальной военной операции, сообщает во вторник Минобороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 209 самолетов, 132 вертолета, 1 292 беспилотных летательных аппарата, 348 зенитных ракетных комплексов, 3 709 танков и других боевых бронированных машин, 580 боевых машин реактивной системы залпового огня, 2 065 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3 760 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220621/minoborony-1797022022.html
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
14:13 21.06.2022
 
ВС России за время спецоперации уничтожили 1292 украинских беспилотника

Российские силы за время спецоперации уничтожили 3709 украинских танков и бронемашин

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВоеннослужащий на борту вертолет Ми-8 ВКС РФ, сопровождающего колонну российской военной техники на Украине
Военнослужащий на борту вертолет Ми-8 ВКС РФ, сопровождающего колонну российской военной техники на Украине - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Военнослужащий на борту вертолет Ми-8 ВКС РФ, сопровождающего колонну российской военной техники на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Уже почти 1,3 тысячи украинских беспилотников уничтожено в ходе российской специальной военной операции, сообщает во вторник Минобороны РФ.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 209 самолетов, 132 вертолета, 1 292 беспилотных летательных аппарата, 348 зенитных ракетных комплексов, 3 709 танков и других боевых бронированных машин, 580 боевых машин реактивной системы залпового огня, 2 065 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3 760 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Российские артиллеристы нанесли удар по позициям ВСУ. Видео Минобороны России - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
14:10Специальная военная операция на Украине
Российские силы за сутки уничтожили 570 украинских националистов
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
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