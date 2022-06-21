https://ria.ru/20220621/spetsoperatsiya-1796977794.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.06.2022

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.06.2022

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T16:11

2022-06-21T16:11

2022-06-21T16:11

инфографика

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

спецоперация

министерство обороны рф (минобороны рф)

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 21 июня 2022 годаЗа минувшие сутки подразделения Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжили наступление. Союзные части освободили Тошковку и продвигаются в направлении Лисичанска — идут бои в южных пригородах, Белой Горе и Мирной Долине. Одновременно сжимается кольцо окружения вокруг Горского и Золотого — начался штурм Николаевки, Новоивановки и Рай-Александровки.В Северодонецке под контролем украинских войск остается только промзона химкомбината "Азот". В подвалах предприятия укрывается около тысячи мирных жителей. Они не могут покинуть территорию завода из-за непрекращающихся обстрелов ВСУ. По данным Народной милиции ЛНР, окруженные военнослужащие из-за плачевного положения выбросили на некоторых участках белые флаги и вступили в переговоры.Российские подразделения не прекращают работу по ликвидации военных объектов украинской армии. Накануне было уничтожено 273 района сосредоточения живой силы и техники противника, 28 пунктов управления, 64 огневые позиции, шесть складов боеприпасов. Средства противовоздушной обороны сбили самолет Су-25 и 32 беспилотника, а также перехватили девять ракет "Точка-У" и 51 снаряд РСЗО "Ураган".За все время спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 209 самолетов, 132 вертолета, 1292 беспилотника, 348 зенитных ракетных комплексов, 580 реактивных систем залпового огня, 3709 танков и других бронемашин, 2065 орудий полевой артиллерии и 3760 единиц автомобильной техники.

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

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2022

Татьяна Аверкина

Татьяна Аверкина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Аверкина

россия, украина, луганская народная республика, инфографика, донецкая народная республика, спецоперация, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф