https://ria.ru/20220621/spetsoperatsiya-1796976089.html

В ДНР оценили потери украинской армии с начала спецоперации

В ДНР оценили потери украинской армии с начала спецоперации - РИА Новости, 21.06.2022

В ДНР оценили потери украинской армии с начала спецоперации

По оценке ДНР, украинские войска с начала российской специальной военной операции потеряли более 30 тысяч человек, заявил заместитель министра информации... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T12:07

2022-06-21T12:07

2022-06-21T12:07

специальная военная операция на украине

в мире

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. По оценке ДНР, украинские войска с начала российской специальной военной операции потеряли более 30 тысяч человек, заявил заместитель министра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов."Арестович (советник главы офиса Зеленского - ред.) заявил, что у них за все время 10 тысяч погибших и 30 тысяч раненых. Все значительно хуже. По неофициальным данным наших военных - бойцы ведут свои статистики по направлениям - у противника больше 30 тысяч (погибших). Это не считая того, что у нас в плену около 10 тысяч. У Украины серьезные потери", - сказал Безсонов в эфире программы "Соловьев Live".По его оценке, число раненых украинских военных может достигать 90 тысяч.

https://ria.ru/20220620/ukraina-1796577961.html

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в мире, украина, ситуация в днр и лнр