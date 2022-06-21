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В ДНР оценили потери украинской армии с начала спецоперации - РИА Новости, 21.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220621/spetsoperatsiya-1796976089.html
В ДНР оценили потери украинской армии с начала спецоперации
В ДНР оценили потери украинской армии с начала спецоперации - РИА Новости, 21.06.2022
В ДНР оценили потери украинской армии с начала спецоперации
По оценке ДНР, украинские войска с начала российской специальной военной операции потеряли более 30 тысяч человек, заявил заместитель министра информации... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T12:07
2022-06-21T12:07
специальная военная операция на украине
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. По оценке ДНР, украинские войска с начала российской специальной военной операции потеряли более 30 тысяч человек, заявил заместитель министра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов."Арестович (советник главы офиса Зеленского - ред.) заявил, что у них за все время 10 тысяч погибших и 30 тысяч раненых. Все значительно хуже. По неофициальным данным наших военных - бойцы ведут свои статистики по направлениям - у противника больше 30 тысяч (погибших). Это не считая того, что у нас в плену около 10 тысяч. У Украины серьезные потери", - сказал Безсонов в эфире программы "Соловьев Live".По его оценке, число раненых украинских военных может достигать 90 тысяч.
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в мире, украина, ситуация в днр и лнр
12:07 21.06.2022
 
В ДНР оценили потери украинской армии с начала спецоперации

Мининформации ДНР: более 30 тысяч украинских военных погибли с начала спецоперации

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. По оценке ДНР, украинские войска с начала российской специальной военной операции потеряли более 30 тысяч человек, заявил заместитель министра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.
"Арестович (советник главы офиса Зеленского - ред.) заявил, что у них за все время 10 тысяч погибших и 30 тысяч раненых. Все значительно хуже. По неофициальным данным наших военных - бойцы ведут свои статистики по направлениям - у противника больше 30 тысяч (погибших). Это не считая того, что у нас в плену около 10 тысяч. У Украины серьезные потери", - сказал Безсонов в эфире программы "Соловьев Live".
По его оценке, число раненых украинских военных может достигать 90 тысяч.
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