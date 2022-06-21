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Запорожская область запустит железнодорожное сообщение с Крымом с 1 июля - РИА Новости, 21.06.2022
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Запорожская область запустит железнодорожное сообщение с Крымом с 1 июля
Запорожская область запустит железнодорожное сообщение с Крымом с 1 июля - РИА Новости, 21.06.2022
Запорожская область запустит железнодорожное сообщение с Крымом с 1 июля
Железнодорожное сообщение с Крымом в Запорожской области планируется запустить с 1 июля, сообщили РИА Новости член главного совета военно-гражданской... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T09:57
2022-06-21T09:57
в мире
запорожская область
херсонская область
украина
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Железнодорожное сообщение с Крымом в Запорожской области планируется запустить с 1 июля, сообщили РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов."Железнодорожное сообщение с Крымом планируется запустить с 1 июля. Речь идет о грузовом и пассажирском сообщении. Пассажирское будет запущено в тестовом режиме - для определения количества людей, желающих воспользоваться железнодорожным транспортом", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, это позволит разгрузить погранпункты на границе Херсонской области и Крыма.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
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запорожская область
херсонская область
украина
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в мире, запорожская область, херсонская область , украина, республика крым
09:57 21.06.2022
 
Запорожская область запустит железнодорожное сообщение с Крымом с 1 июля

Член ВГА Рогов: Запорожская область с 1 июля запустит железнодорожное сообщение с Крымом

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПоезд Крымской железной дороги
Поезд Крымской железной дороги - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Поезд Крымской железной дороги. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Железнодорожное сообщение с Крымом в Запорожской области планируется запустить с 1 июля, сообщили РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
"Железнодорожное сообщение с Крымом планируется запустить с 1 июля. Речь идет о грузовом и пассажирском сообщении. Пассажирское будет запущено в тестовом режиме - для определения количества людей, желающих воспользоваться железнодорожным транспортом", - сказал РИА Новости Рогов.
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В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
 
В миреЗапорожская областьХерсонская областьУкраинаРеспублика Крым
 
 
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