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Запорожская область запустит железнодорожное сообщение с Крымом с 1 июля
Запорожская область запустит железнодорожное сообщение с Крымом с 1 июля - РИА Новости, 21.06.2022
Запорожская область запустит железнодорожное сообщение с Крымом с 1 июля
Железнодорожное сообщение с Крымом в Запорожской области планируется запустить с 1 июля, сообщили РИА Новости член главного совета военно-гражданской... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T09:57
2022-06-21T09:57
2022-06-21T09:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Железнодорожное сообщение с Крымом в Запорожской области планируется запустить с 1 июля, сообщили РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов."Железнодорожное сообщение с Крымом планируется запустить с 1 июля. Речь идет о грузовом и пассажирском сообщении. Пассажирское будет запущено в тестовом режиме - для определения количества людей, желающих воспользоваться железнодорожным транспортом", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, это позволит разгрузить погранпункты на границе Херсонской области и Крыма.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская область, херсонская область , украина, республика крым
Запорожская область запустит железнодорожное сообщение с Крымом с 1 июля
Член ВГА Рогов: Запорожская область с 1 июля запустит железнодорожное сообщение с Крымом