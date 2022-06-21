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Запорожская область запустит железнодорожное сообщение с Крымом с 1 июля

Запорожская область запустит железнодорожное сообщение с Крымом с 1 июля - РИА Новости, 21.06.2022

Запорожская область запустит железнодорожное сообщение с Крымом с 1 июля

Железнодорожное сообщение с Крымом в Запорожской области планируется запустить с 1 июля, сообщили РИА Новости член главного совета военно-гражданской... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T09:57

2022-06-21T09:57

2022-06-21T09:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Железнодорожное сообщение с Крымом в Запорожской области планируется запустить с 1 июля, сообщили РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов."Железнодорожное сообщение с Крымом планируется запустить с 1 июля. Речь идет о грузовом и пассажирском сообщении. Пассажирское будет запущено в тестовом режиме - для определения количества людей, желающих воспользоваться железнодорожным транспортом", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, это позволит разгрузить погранпункты на границе Херсонской области и Крыма.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.

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херсонская область

украина

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, запорожская область, херсонская область , украина, республика крым